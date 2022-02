Mielenosoituksen on tarkoitus alkaa perjantaina kello 18. Poliisi ei ole vieläkään saanut virallista ilmoitusta mielenosoituksesta.

Joukko koronarajoituksia ja -toimenpiteitä vastustavia henkilöitä suunnittelee laajaa mielenosoitusta Helsingin keskustaan ensi perjantaille kello 18 lähtien. Aikomuksena on tukkia ajoväylät ajoneuvoilla keskustan alueella, erityisesti Mannerheimintiellä ja eduskuntatalon ympäristössä. Lisäksi ryhmä vaatii polttoaineen verotuksen tuntuvaa laskua ja Sanna Marinin (sd) hallituksen eroa.

Mielenilmaussuunnitelmien takana on sosiaalisessa mediassa Convoy Finland 2022 -nimellä kulkeva ryhmä, jonka ylläpitäjistä suurin osa toimii anonyymisti.

”Jokainen parkkeeraa ajoneuvonsa ajoväylälle, niin lähelle eduskuntataloa kuin mahdollista. Autot sammutetaan ja jätetään siihen”, Convoy Finland 2022 -ryhmän ylläpito ohjeistaa sosiaalisessa mediassa.

Noin 1 500 ihmistä on ilmoittanut osallistuvansa mielenilmaukseen ja saapuvansa paikalle esimerkiksi omalla autolla tai täysperävaunullisella kuorma-autolla. Kannatusryhmissä ihmisiä on enemmän. Convoy Finland 2022 -nimisessä Facebook-ryhmässä on tällä hetkellä yli 60 000 jäsentä ja samannimisellä Telegram -viestipalvelukanavalla yli 14 000 jäsentä. Osa jäsenistä on samoja.

Ryhmä on ilmoittanut aikovansa osoittaa mieltä niin pitkään, että kaikki koronarajoitukset ja -toimenpiteet poistuvat, polttoaineen hinta alenee ja hallitus eroaa.

Poikkeuksellista tapahtumassa on, ettei edes poliisilla ole muutamaa päivää ennen tapahtuman suunniteltua alkua käsitystä siitä, kuka mielenilmauksesta ottaa vastuun.

”Tämä vaikuttaa epäselvältä. Sosiaalisen median kautta näyttäisi, että tapahtumalla on useampiakin puuhamiehiä. Se, että on useampia järjestäjätahoja, niin löytyykö edes yhtä henkilöä, joka pystyy käymään keskusteluja poliisin kanssa”, ylikomisario Jarmo Heinonen Helsingin poliisista kertoo.

Ylikomisario Jarmo Heinonen kertoo, että poliisi on alustavasti varautunut mahdolliseen mielenilmaukseen perjantaina.

Heinosen mukaan poliisille ei ole vielä tehty virallista ilmoitusta mielenosoituksesta. Poliisiin on kuitenkin oltu yhteydessä ja ilmaistu, että jonkinlaista keskusteluhalukkuutta olisi. Poliisi onkin ”alustavasti varautunut” mielenilmaukseen ja siihen, että toteutuessaan se tulee mahdollisesti työllistämään virkavaltaa ja sotkemaan liikennettä.

”Minkälaisia toimenpiteitä ja paljonko lisävoimia tarvitaan, se tietysti riippuu siitä, paljonko ihmisiä on ja mitä he tekevät. Kokemuksesta tiedetään, että sosiaalisessa mediassa ilmoitettu osallistujamäärä ei korreloi sitä, paljonko ihmisiä todellisuudessa tulee paikalle”, Heinonen sanoo.

Kokoontumislain mukaan mielenilmauksista tulee ilmoittaa poliisille vähintään 24 tuntia ennen kokoontumisen alkua.

”Olemme toiveikkaita, että ilmoitus tulee, niin päästään keskustelemaan järjestäjien kanssa, miten voidaan järjestää lainmukainen kokoontuminen”, Heinonen sanoo.

Heinonen pitää mahdollisena myös sitä, että tuleva mielenilmaus ei välttämättä ole lainmukainen. Tämä on käynyt ilmi siitä, miten poliisille on tapahtumasta tässä vaiheessa viestitty.

”Silloin puhutaan kansalaistottelemattomasta käyttäytymisestä, jota nähtiin Elokapinan osalta. Se ei nauti lain suojaa ja aiheuttaa poliisille toisenlaisia toimintatarpeita.”

Taustalla on Kanadan Ottawassa viime viikonloppua järjestetty mielenosoitus, jossa tuhannet pandemiarajoitusten ja -toimien vastustajat ja yksilönvapauden kannattajat tukkivat tiet ja pysäyttivät liikenteen kaupungissa. Pääroolissa olivat rekkakuskit, sillä kuljettajilta on vaadittu pakollista rokotusta tai karanteeniin suostumista, kun he ajavat lasteja Yhdysvaltain ja Kanadan välillä. Ottawassa meno yltyi paikoin mellakaksi, sillä mielenosoittajat muun muassa häpäisivät patsaita, uhkasivat poliisia ja tärvelivät kaupungin omistamaa ajoneuvoa.

Myös Australian pääkaupungissa Canberrassa on käynnissä koronatoimien vastainen liikehdintä, joka sai alkunsa Ottawan mielenosoituksesta.

Mahdolliseen tulevan perjantain mielenosoitukseen ja Convoy Finland -liikkeeseen liittyy paljon epäselvyyksiä perustajien anonyymiyden vuoksi. Liikkeen yksittäisillä jäsenillä näyttäisi olevan yhteyksiä ainakin perussuomalaisiin sekä Ano Turtiaisen perustamaan Valta kuuluu kansalle -puolueeseen. Perussuomalaisten entinen kansanedustaja Terhi Kiemunki ja Venäjä-yhteyksistään tunnettu MV-lehden päätoimittaja Janus Putkonen ovat tukeneet liikettä avoimesti.

Liikkeen omissa sosiaalisen median kanavissa on kummasteltu liikkeen tavoitteita. Erityisesti koronarajoitusten ja bensan hinnan välistä yhteyttä ei pidetä loogisena.

Liikkeen sosiaalisen median tilien viestihistorian perusteella ryhmän näyttää perustaneen Annika Finland -nimimerkillä Facebookissa ja Telegramissa esiintyvä henkilö. Tokentube-videoalustalta löytyvässä haastattelussa Annika tai hänenä esiintyvä henkilö kertoo, että polttoaineen verotus otettiin vaatimuslistalle siksi, että mukaan saataisiin riittävästi tarvittavia kuljetusajoneuvoja. Tokentube on erityisesti rokote- ja rajoitekriitikkojen suosiossa oleva videopalvelu.

Annika kertoo videolla olevansa sote-alan työntekijä ja perussuomalaisten jäsen. Annika ei vastannut HS:n soittopyyntöön. HS ei ole pystynyt vahvistamaan Annikan henkilöllisyyttä.

Sosiaalisen median keskustelujen perusteella liikkeen sisällä on syntynyt hiljattain erimielisyyttä toimintatavoista. Telegram-viestipalvelussa useat ryhmään kuuluvat henkilöt esittivät tiistai-iltana toiveen, että tapahtumaa koordinoiva sisäpiiri keskittyisi riitelyn sijaan tapahtuman järjestämiseen.