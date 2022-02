Koronapandemia ajoi urheiluseura Tapanilan Erän talouden kuralle, ja nyt pulaa on sekä työntekijöistä että asiakkaista.

Tapanilan Erän toiminnanjohtaja Kirsi Kautto iloitsee siitä, että liikuntatilat avautuivat tiistaina. Takana on raskaat kaksi vuotta.

”Ihan hirveää säätöä koko ajan.”

Näin kuvailee helsinkiläisen Tapanilan Erän toiminnanjohtaja Kirsi Kautto paitsi viime päiviä, myös koko koronapandemian aikaa. Kuluneet kaksi vuotta ovat olleet täynnä peruuntuneita suunnitelmia, lomautuspäätöksiä ja tiedotteita toisensa perään.

Tiistaina ryhmäliikuntatunnit ja urheilutreenit sai jälleen avata myös aikuisille. Ennen ilon päivää oli Tapanilassa kuitenkin edessä iso ruljanssi.

Seura oli varautunut siihen, että kevätlukukausi saadaan ehkä avattua 8. helmikuuta. Siihen asti rajoitusten piti alun perin olla voimassa. Perjantaina tuli kuitenkin uusi tieto: Etelä-Suomen aluehallintovirasto (avi) kertoi tekevänsä maanantaina päätöksen, jonka mukaan liikuntatilat voitaisiinkin avata jo tiistaina 1. helmikuuta.

”Odotimme päätöstä eilen aamusta lähtien, ja lopulta kymmentä vaille neljä se tuli.”

Kun vihreä valo oli saatu, alkoi armoton sähköpostirumba: jokaiselle ryhmälle piti ilmoittaa, että kausi alkaakin huomenna. Jokaisen tunnin kohdalla piti erikseen varmistaa, että tunnille löytyy ohjaaja.

”Meillä osa ihmisistä on edelleen lomautettuna. Kaikki eivät välttämättä voi tulla heti takaisin, jos he ovat ehtineet tehdä muita suunnitelmia.”

Samanlaista jatkuvaa epävarmuudessa elämistä ovat viimeiset pari vuotta olleet lukuisille muillekin toimijoille.

Toiminta on suljettu useaan kertaan sekä suorien määräysten takia että suositusten pohjalta. Pitkin pandemiaa on myös kiistelty erilaisten rajoitusten tosiasiallisista merkityksistä: esimerkiksi viime keväänä siitä, saavatko kuntosalit olla auki ja kuinka monta ihmistä voi olla kerrallaan treenaamassa.

Pyöritys alkoi ensimmäisen kerran tiistaina 17. maaliskuuta 2020. Silloin hallitus piti veret seisauttavan tiedotustilaisuutensa, jossa kerrottiin, että valmiuslaki otetaan käyttöön.

Tapanilan urheilukeskuksessa pidettiin vielä aamulla oli liikuntatunteja, mutta puolen päivän aikaan tunnit päätettiin keskeyttää.

”Ajattelin, että tämä kestää varmaan muutaman viikon ja sitten saadaan taas toiminta käyntiin. Eihän se niin ollutkaan.”

Sulku kestikin koko kevään. Tapanilan Erän kaikki 15 päätoimista työntekijää lomautettiin ainakin osaksi aikaa.

”Lomautin osaksi aikaa myös itseni", Kautto kertoo.

Kesäksi epidemia hiipui, ja syksy kului Tapanilan urheilukeskuksella melko normaaliin tapaan. Marraskuun lopussa pääkaupunkiseudulle tuli kuitenkin taas joukko rajoituksia ja suosituksia. Tapanilan Erän syyskausi loppui ennen aikojaan.

Vuosi 2021 oli kaikkein kauhein, Kautto sanoo. Lasten harrastukset pyörivät kevään aikana osittain, aikuisten liikuntaa ei järjestetty kuin etätunteina.

”Meille se kolahti tosi kovasti.”

Elokuussa rajoituksia kiristettiin hetkellisesti, ja joulukuun lopussa aikuisten sisäliikuntaharrastukset kiellettiin. Tapanilan Erässä valmistauduttiin aloittamaan kevätkausi 10. tammikuuta, mutta aloitus venähti lopulta kolmella viikolla.

Nyt hiki virtaa taas Tapanilassa, mutta väki on vähentynyt, kertoo Kautto.

Kato on käynyt erityisesti nuorissa ja työikäisissä.

"Kun nuori lopettaa jonkun lajin harrastamisen, niin on todella iso kynnys saada hänet takaisin sen pariin.”

Vanhoja jäseniä on houkuteltava takaisin ja uusille ihmisille pitää markkinoida toimintaa, jotta seuran talous saataisiin paremmalle tolalle. Kauton mukaan ihmisiä ei kuitenkaan välttämättä saada tunneille entiseen malliin.

”Jo nyt on tullut jo paljon viestejä asiakkailta, että he eivät koronan takia uskalla vielä tulla.”

Vähentyneet harrastajamäärät tarkoittavat seuralle pahimmillaan sitä, että toimintaa joudutaan supistamaan. Se voi olla edessä syksyllä, Kautto kertoo.

Tapanilan Erällä on pandemian aikana ollut 30–40 prosenttia vähemmän jäseniä, kuin normaalisti. Taloustilanne on synkkä: Kautto ennakoi, että seura teki viime vuonna tappiota vajaat 100 000 euroa.

Talouskuopan umpeen kurominen vaatii hänen mukaansa useita hyviä vuosia. Se puolestaan vaatii sitä, että harrastajia saadaan lisää.

Lukuisat perumiset ovat tarkoittaneet myös rahojen palauttamista asiakkaille. Se on ollut taloudellisesti haastavaa, kun samaan aikaan tyhjien salien tilavuokrat on kuitenkin ollut pakko maksaa.

"Olemme korvanneet jäsenillemme kaikki perutut tunnit, jotta ihmisten ei tarvitsisi maksaa tyhjästä.”

Jatkuvasti muuttuvat rajoitukset ovat olleet paitsi taloudellinen taakka, myös toiminnan organisoinnin kannalta valtava ponnistus, joka ei ole ottanut loppuakseen.

”Ilmoitukset uusista rajoituksista ovat usein tulleet valitettavan myöhään. Yhtäkkiä ei tehdäkään niin kuin on suunniteltu, ja se aiheuttaa jatkuvasti todella paljon tiedotettavaa. Kun olet saanut tiedotettua, tuleekin uusi tieto ja tiedotat uudestaan.”

Organisoitavaa on monissa sellaisissakin asioissa, joita alan ulkopuolinen ei tulisi ajatelleeksi. Turvavälisuosituksista johtuen on jouduttu esimerkiksi pitämään lyhyempiä tunteja, jotta asiakkaat ehtivät liikkua salien ja pukuhuoneiden välillä niin, että turvavälit pysyvät.

Iso haaste on myös löytää uusia liikunnanohjaajia. Tapanilan Erällä on vakituisen henkilöstönsä lisäksi tuntiohjaajia, joista on nyt pula.

Vaihtuvat tilanteet ovat kysyneet todella paljon joustoa sekä joukkueiden valmentajilta että työntekijöiltä.

”Olemme menettäneet paljon tuntiohjaajia ja valmentajia. Monelle tuntiohjaajalle liikunnanohjaaminen on toinen työ, ja he ovat kyllä nyt hakeutuneet muihin töihin.”

Ohjaajien puute ehti näkyä toiminnassa selvästi jo viime syksynä. Ennen pandemiaa oli Kauton mukaan harvinaista, että tunteja olisi jouduttu perumaan sijaispulan takia.

”Viime syksyllä tunteja jouduttiin perumaan joka viikko.”