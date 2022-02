”Minkä he tekevät meille, he voivat tehdä myös teille” – Helsingin seudun ukrainalaiset odottavat kauhunsekaisin tuntein tulevaa

Kriisi Ukrainan ja Venäjän rajalla jatkuu. HS kysyi, mitä pääkaupunkiseudulla asuvat ukrainalaiset ajattelevat kiristyneestä turvallisuuspoliittisesta tilanteesta ja sodan uhasta.

Helsingin keskustakirjaston Oodin kahvilaan on kokoontunut joukko huolestuneita suomenukrainalaisia. He pelkäävät, että Ukrainan ja Venäjän rajalla vellova kriisi laajenee muuallekin Eurooppaan.

Lauantaina ukrainalaisaktiivit järjestivät Helsingissä Ukrainaa tukevan mielenilmauksen.

Kahvilan ikkunasta ulos katsoessa on vaikea kuvitella kriisiä Helsingin rauhallisille kaduille. Iltapäivän laskeva aurinko piirtää horisonttiin tutun siluetin, joka mutkittelee Eduskuntatalon, Kansallismuseon ja Finlandia-talon muotojen mukaan.

Sisällä lämpimässä ihmiset vaihtavat kuulumisia kahvikupposen äärellä. Toiset ovat uppoutuneita kirjojensa tarinoihin.

On tuiki tavallinen päivä, jonka tavanomaisuus ei ole kuitenkaan itsestäänselvyys edes täällä Pohjolassa, Venäjän luoteisen rajanaapurin pääkaupungissa, sanoo rakennustyömailla työskentelevä teologi Ivan Pryz.

”Teillä on rajanaapurina Venäjä, meillä on rajanaapurina Venäjä. Se, minkä he tekevät meille, he voivat tehdä myös teille.”

Helsingin seudulla asuu parituhatta ukrainaa äidinkielenään puhuvaa. Heistä monet ovat muuttaneet Suomeen työn vuoksi.

Pryz muutti runsaat 20 vuotta sitten Itä-Ukrainasta Suomeen vaimonsa perässä. Häntä ja samassa kahvipöydässä istuvaa kolmea muuta ukrainalaista synnyinmaan kiristyvä tilanne huolettaa enemmän kuin koskaan, vaikka maan kipeä tila on jatkunut jo vuosia.

Kerrataan.

Helmi–maaliskuussa 2014 Venäjä miehitti ja liitti itseensä Krimin niemimaan Ukrainan verisen vallankumouksen seurauksena. Ukrainan parlamentti erotti venäläismielisen presidentti Viktor Janukovytšin.

Tästä lähtien, kahdeksan vuoden ajan, Ukrainan hallituksen joukot ja Venäjän tukemat separatistit ovat käyneet sotaa Itä-Ukrainassa Donetskin ja Luhanskin miehitetyillä alueilla, ”kansantasavalloissa”, joiden itsenäisyyttä yksikään valtio ole tunnustanut.

Itä-Ukrainan sodassa on kuollut arviolta 15 000 ihmistä, ja alueella asuvien ihmisten vapauksia on rajoitettu eri tavoin.

Lue lisää: Ukrainan ja kapinallis­maa­kuntien kontakti­linja on hajottanut perheet, eikä elämässä ole juhlimista: ”Venäjältä heitetään jotain kuin koirille”

Vuodenvaihteessa tilanne mutkistui entisestään, kun Venäjä esitti suoria vaatimuksia sotilasliitto Naton laajentumiselle itään.

Venäjän on raportoitu koonneen sotajoukkojaan Ukrainan rajoille, minkä asiantuntijat ovat tulkinneet merkiksi hyökkäysaikeista. Uhittelu on hiertänyt välejä länsimaihin.

Ukrainan mukaan Venäjä on tehnyt maahan myös lukuisia arkea häiritseviä pommiuhkauksia ja kyberhyökkäyksiä hallinnon verkkosivuille. Ukrainalaisten viranomaisten mukaan toimet ovat osa itänaapurin hybridisodankäyntiä.

Pommiuhkaukset ovat tuttuja pääkaupungista Kiovasta kotoisin olevalle valokuvaajalle Nadiya Fedorovalle. Hän on asunut Suomessa runsaat puoli vuotta puolisonsa it-alan töiden vuoksi ja on päivittäin yhteydessä läheisiinsä Ukrainassa.

”Ihmisiä on evakuoitu kauppakeskuksista ja kouluista. Ukrainan kyberpoliisi kertoo, että uhkaukset tulevat Venäjältä ja miehitetyiltä alueilta.”

Pommiuhkaukset aiheuttavat sekasortoa ja horjuttavat taloutta. Venäjä on kuitenkin kiistänyt väitteet hyökkäysaikeista ja syyttänyt Ukrainaa pommiuhkauksista.

Fedorova kertoo aloittavansa päivänsä katsomalla ensin uutisista, onko Venäjä jo aloittanut hyökkäyksen ja ovatko sukulaiset turvassa.

”On vain ajan kysymys, milloin sota eskaloituu”, sanoo vastapäätä istuva Pryz.

” ”Haluaisimme vain saada mahdollisuuden kehittää omaa maatamme ilman, että joku pitää pistoolia ohimollamme.”

Ukrainassakin ihmiset käyvät kirjastossa ja kahvittelemassa eivätkä koko ajan ajattele sodan uhkaa. Mutta samalla he varautuvat pahimpaan mahdolliseen skenaarioon, sanoo Ukrainalaisten yhdistys Suomessa ry:n puheenjohtaja, 35 vuotta Helsingissä asunut Vassili Goutsoul.

Fedorova ottaa esimerkiksi omat vanhempansa, jotka ovat valmistautuneet pahan päivän varalle hankkimalla varastoon muun muassa ruokatarvikkeita ja lääkkeitä. Ihmiset käyvät ensiapukursseilla.

Entinen ammattilaisjalkapalloilija, nykyinen yrittäjä Denys Pervov puhuu niin ikään opettajana työskentelevän äitinsä kanssa päivittäin. Pervov on kotoisin Nikolajevista Etelä-Ukrainasta, Mustanmeren rannikkoseudulta läheltä Odessaa. Hän aloitti jalkapalloseura AC Oulussa maalivahtina vuonna 2007.

”Äitini sanoo, että ihmiset yrittävät elää normaalia elämää sekä puhua vähemmän politiikasta ja mahdollisesta sodasta. Koulussa on pakollisena väestönsuojelukurssi, jotta pienetkin lapset tietävät, mitä pitää tehdä, kun kuulee hälytyksen.”

Helsingin seudulla asuu parituhatta ukrainaa äidinkielenään puhuvaa. Heistä monet ovat muuttaneet Suomeen työn vuoksi. Vassili Goutsoul toimii ukrainalaisia Suomessa edustavan yhdistyksen puheenjohtajana.

Suomen poliittisilta päättäjiltä kahvipöydässä istuvat suomenukrainalaiset toivovat nykyistä selvempää roolia kriisissä.

”Osa Euroopan valtioista on jo ilmaissut, että ne ovat valmiita tukemaan Ukrainaa. Mutta emme ole kuulleet tätä hyvää tahtoa Suomelta”, Goutsoul sanoo.

Pöydässä vallitsee melko yhtenäinen näkemys Nato-jäsenyydestä. Kannattajia on enemmistö.

”Suomi ja Ukraina eivät voi puolustaa itseään yksin. Neutraalius ei toimi Venäjän kanssa. Venäjän pysäyttää vain vahva valtio ja liittolaiset. Nyt meillä on niitä”, Pryz perustelee.

Myös Fedorova on pettynyt itänaapurin röyhkeään käytökseen.

”Valitsimme rauhan ja luovuimme ydinaseista vuonna 1994 turvallisuustakuiden vastineeksi, mutta Venäjä on rikkonut käytännössä kaiken, mitä Budapestin ydinsulkusopimuksessa sovittiin”, hän sanoo.

”Haluaisimme vain saada mahdollisuuden kehittää omaa maatamme ilman, että joku pitää pistoolia ohimollamme.”