HS selvittää, millaisia kokemuksia koronatestaajilla on työstä ja työoloista.

Ihmiset jonottivat autoruuhkassa pääsyä Messukeskuksen drive in -koronatestauspisteeseen Helsingissä 21. joulukuuta 2021.

Koronaviruksen näytteenottopisteissä on pitänyt kiirettä. Niissä on otettu pandemian aikana miljoonia testejä suomalaisten nenänielusta, ja näytteenottoaikaa on välillä joutunut odottamaan useita päiviä.

Helsingin Sanomat kerää koronatestaajien kokemuksia pääkaupunkiseudun testauspisteissä työskentelystä. Millaista on testaajan työ? Entä millaiset ovat työolot?

Pääset vastaamaan kysymyksiin alla olevalla kyselylomakkeella.