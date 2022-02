Jasper Pääkkönen on vaatinut Vanhankaupunginkosken padon purkamista vuodesta 2014.

Jasper Pääkkönen on Vanhankaupungin­kosken padon purkamisen kannalla.

Helsingin kaupunkiympäristölautakunta teki tiistaina historiallisen päätöksen esittäessään kaupunginhallitukselle Vanhankaupunginkosken padon purkamista.

Lue lisää: Helsinki aikoo purkaa Vanhan­kaupunginkosken padon: ”Tämä ei tule olemaan yksinkertainen prosessi”

Padon tulevaisuudesta on käyty keskustelua kaupungin toimielimissä lähes kymmenen vuoden ajan. Aiemmin päätöksissä on joka kerta pysytty padon säilyttämisen puolella. Nyt luontoarvot näyttävät menneen ensimmäistä kertaa alueen rakennetun ympäristön edelle.

”Tämä on ihan valtavan hieno askel tässä saagassa”, kommentoi näyttelijä ja vaelluskala-aktiivi Jasper Pääkkönen.

Pääkkönen on vuosien ajan vaatinut Vanhankaupunginkosken patoa purettavaksi. Vuonna 2014 julkaistussa artikkelissa Pääkkönen kommentoi, että vapautetusta koskesta tulisi hieno maisemallinen kokonaisuus.

Vanhankaupunginkosken pato halutaan purkaa.

Kansainvälistäkin mainetta näyttelijänä karttanut Pääkkönen on tullut suomalaisille valkokankaiden ohella tutuksi kalojen ja vesistöjen puolestapuhujana.

Vanhankaupunginkosken padon purkamisessa ei kuitenkaan ole Pääkkösen mukaan kyse vain kaloista, vaikka kalat kuuluisivatkin vapautetun kosken suurimpiin yksittäisiin hyötyjiin.

”Kalat ovat lopulta vain pieni osa asiaa. Voittajana olisi koko virtavesiluonto. Myös kaupungin viihtyvyys kasvaisi kertaheitolla, jos pato purettaisiin”, Pääkkönen kuvailee.

Päätöstä padon purkamisesta ei olla vielä tehty. Asiaa puidaan vielä Helsingin kaupunginhallituksessa ja kaupunginvaltuustossa, mutta poliittinen enemmistö näyttää nyt löytyneen. Lautakunnan äänestyksessä ainoastaan perussuomalaiset äänestivät padon säilyttämisen puolesta.

Padon tilanteesta ja sen purkamisen vaikutuksesta on kuitenkin tehtävä lukuisia selvityksiä, ennen kuin purkutoimiin voidaan ryhtyä.

Lautakunnan ehdottamat selvitykset eivät ole ensimmäiset, joita Vanhankaupunginkosken padosta tehdään. Vuonna 2016 padosta ja koskesta tehtiin selvityksiä, mutta näiden selvitysten väitteitä muun muassa veden pinnan laskusta on myöhemmin pidetty puutteellisina ja osin virheellisinä.

Pääkkösen mukaan vuoden 2016 selvitys on saanut paljon hallaa aikaiseksi.

”Virheelliset väitteet myrkyllisistä sedimenteistä tai Vantaanjoen kuivumisesta ovat herättäneet vastusta padon purkamiselle. Näitä väitteitä on myös käytetty painavina argumentteina purkamista vastaan”, Pääkkönen kertoo.

Padon puolestapuhujat ovat olleet huolissaan erityisesti alueen kaupunkihistorialle tärkeästä luonteesta.

Helsinki perustettiin vuonna 1550 Vantaanjoen suulle. Alueen historialliset rakennukset ovat peräisin 1800-luvulta, ja ne on suojeltu valtakunnallisesti merkittävänä kulttuuriympäristönä.

”Jos joku vastustaa padon purkamista siksi, että ihmisen yli 100 vuotta sitten rakentama kivimuuri on heidän mielestään yksiselitteisesti säilyttämisen arvoinen, niin ymmärrän sen argumentin. Se on arvovalinta”, Pääkkönen sanoo.

Hänen mielestään olisi tärkeää kuitenkin muistaa, että koski oli paikalla ennen patoa. Vapaana kuohuvalla koskella on itsellään iso historiallinen arvo. Antoihan koski pääkaupungille nimensäkin.

Mutta on asiassa kyse myös niistä kaloista. Vantaanjokeen jo nyt nouseva meritaimen sekä vaellussiika, jonka nousua on koskella pyritty mahdollistamaan, ovat erittäin uhanalaisia.

Pääkkönen puhuu intohimoisesti virtavesiluonnosta, joka on luontotyyppinä itsessään Suomessa uhanalainen. Suomen virtaavia vesiä on uhannut ja uhkaa yhä ennen kaikkea ihmisten rakentamat voimalaitokset ja padot.

Viime vuosina virtaavien vesistöjen tilanne on kuitenkin muuttunut. Viime vuoden huhtikuussa HS vieraili Kumiankoskella, jossa uhanalaista koskiluontoa elvytetään muun muassa padon purkamisella.

Lue lisää: Padon purkaminen päästi Kumiankosken valloilleen

Tikkurilassa purettiin osittain Tikkurilankosken pato vuonna 2019 ja niin edelleen. Patoja puretaan nyt kilpavauhtia ympäri Suomen.

Pääkkönen on tilanteeseen tyytyväinen. Hänen mukaansa maailmalla jo valloillaan oleva ”rewilding” -ilmiö näyttää nyt saapuneen Helsinkiin. Pääkkönen näkee siinä myös potentiaalia kaupungin tulevaisuudelle. Rewilding eli villiinnytys tarkoittaa luonnonsuojeluperiaatetta, jolla pyritään kunnostamaan ihmisen toiminnan vuoksi yksipuolistuneita luontoalueita.

”On todella poikkeuksellista, että maailman pääkaupungissa on tuollainen kohde, jossa pato on tuhonnut kuohuvat kosket keskellä kaupunkia. Vielä poikkeuksellisempaa on, että se puretaan ja koski vapautetaan. Ekosysteemin palautus saa taatusti ison määrän kansainvälistä huomiota”, Pääkkönen kertoo.