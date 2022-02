Tarkasti rokottamattomien määrää ei vielä tiedetä.

Tiistaina 1. helmikuuta tuli voimaan väliaikainen muutos tartuntatautilakiin, jolla säädetään terveydenhoitohenkilökunnan rokotus­velvollisuudesta. Työnantajilla on nyt velvollisuus varmistua sosiaali- ja terveysalan työntekijöiden suojasta koronavirusta vastaan. Riskiryhmien kanssa lähikontaktissa olevien on oltava käytännössä rokotettuja tai koronataudin sairastaneita.

Helsingin sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja Seija Meripaasi kertoo, että lakimuutos ei ole näkynyt ikääntyneiden palveluissa välittömästi sen voimaantulon jälkeen. Hänen mukaansa kartoitus on vielä kesken, eikä henkilökuntaa vielä siirretä korvaaviin tehtäviin.

Se, mihin tehtäviin rokottamatonta henkilökuntaa siirretään riippuu Meripaaden mukaan täysin kartoituksen tuloksista. Esihenkilöt käyvät jokaisen työntekijän rokotustilanteen läpi henkilökohtaisesti.

”Se riippuu ihan siitä, kuinka paljon tarvetta tulisi. Meidän täytyy kuitenkin turvata lakisääteiset palvelut”, kertoo Meripaasi.

Lakimuutos sallii ”erityisestä syystä” työnteon, vaikka työntekijällä ei olisikaan rokotuksen tai enintään kuusi kuukautta aikaisemmin sairastetun laboratoriovarmistetun taudin antamaa suojaa.

Meripaaden arvion mukaan ainakaan sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalveluissa täysin rokottamattomia ei ole kovin suurta määrää, mutta tarkasti ei vielä tiedetä. Helsingillä on yli 11 000 sote-työntekijää.

”Arvio on, että pääosin henkilöstö on rokottautunut tai on rokotukset kesken.”

Myös Helsingin sosiaali- ja terveystoimialan johtaja Juha Jolkkonen kertoo, että täysin rokottamatonta henkilökuntaa ei luultavasti ole paljoa.

Aiemmin hoivayhtiö Attendo, joka työllistää yli 14 000 sosiaali- ja terveyden­hoitoalan työntekijää, kertoi HS:lle rokottamattomia olevan hoitajista vain alle prosentti.

Koronatilanne on Helsingissä ollut alkuvuodesta kuormittava. Jolkkonen kertoo, että valmiiksi vaikean tilanteen vuoksi tarkempi selvitys henkilöstön rokotuksista vie vielä pari viikkoa.

”Laki tuli aika nopealla aikataululla voimaan, ja vuodenvaihde on ollut todella haastava. On ollut töitä ja henkilöstötarvetta niin paljon, ettei ole ollut realistista lähteä kartoittamaan tai siirtämään työntekijöitä. Olemme tarvinneet kaiken henkilöstön”, kertoo Jolkkonen.

Jolkkonen kertoo, että Helsingissä on jouduttu tekemään punnintaa, sillä palvelut täytyy turvata koronatilanteessakin.

”Me tulkitsemme lainsäädäntöä niin, että kun siinä on takaportti tai mahdollisuus, että saa käyttää erityisestä syytä henkilöä jolla ei ole vielä luotettavaa selvitystä. On tässä kohtaa jouduttu toteamaan, että olemme olleet siinä tilanteessa”, Jolkkonen kertoo.

Helsingissä on kuitenkin jo mietitty uudelleenjärjestelyjä sen varalta, että käy ilmi jossain yksikössä olevan erityisen paljon rokottamatonta henkilökuntaa. Rokottamattomia työntekijöitä voitaisiin siirtää esimerkiksi erilaiseen neuvontatyöhön, puhelinpalveluihin ja sähköisiin palveluihin, jossa ei ole suoria asiakaskontakteja.

Helsinki on suhtautunut lakimuutokseen alusta asti positiivisesti, eikä sen voimaantulo ole aiheuttanut ainakaan välittömästi ongelmia, kertoo Jolkkonen.

”Vielä tulee täydentäviä kysymyksiä, mutta mitään dramaattista vastustusta tai kapinaa ei ole korviini kuulunut.”