Helsingin asunto-ohjelmapäällikkö Hanna Dhalmann kertoo, miten paljon ja miten kauan hitas-asuntoja vielä tulee markkinoille.

Asumiseen ja asuntorahoitukseen erikoistuneen luottolaitoksen Hypon pääekonomisti Juhana Brotherus hämmästeli tviitissään hitas-asuntojen tarjontaa Jätkäsaaressa.

”Eikö sekoilun pitänyt jo päättyä? Hitas-asuntoja taas tarjolla, hakijoita 5h+kt+s kattoterassin asuntoon jo 240. Kaupungin rahoja heitetään hukkaan ja arpajaisiin voi osallistua vain väki, jolta löytyy satoja tuhansia euroja. Rahoille parempaa käyttöä!”, Brotherus kirjoitti.

Helsingin poliitikot päättivät marraskuussa 2020, että 1970-luvun lopulla perustettu hitas-järjestelmä ajetaan alas.

Hitas on Helsingin kaupungin hintasääntelemää omistusasuntotuotantoa, jonka tarkoituksena on ollut tarjota kohtuuhintaisia omistusasuntoja. Näin keskituloiset ja lapsiperheet ovat voineet ostaa asunnon alueelta, jossa asunnot vapailta markkinoilta ovat kalliita.

Uudet hitas-asunnot ostetaan suoraan rakennuttajalta ja rakennuttaja valitsee ostajat hakijoista arpomalla.

Kun päätös alasajosta tehtiin, kerrottiin, että järjestelmä on voimassa vielä pari vuotta. Tämän vuoden Helsingin kaupunki toimii vielä siis vanhan hitas-järjestelmän mukaan, vahvistaa Helsingin asunto-ohjelmapäällikkö Hanna Dhalmann.

”Parhaillaan valmistellaan korvaavaa järjestelmää. Ehdotus uudeksi malliksi on tavoitteena saada päätöksentekoon jo tänä vuonna. Ideaalitapauksessa uusi järjestelmä tulisi käyttöön ensi vuoden eli vuoden 2023 alusta.”

Mutta on mahdollista, että päätöksenteon aikataulu venyy.

Miten paljon hitas-asuntoja sitten tulee vielä tarjolle, vaikka päätös järjestelmän alasajosta on jo tehty?

”Marraskuussa tilanne oli se, että hitas-tuotantoon oli varattu tontteja noin 1 450 asunnon rakentamiseen. Lisäksi kaupungin omalle rakennuttajalle ATT:lle oli varattu välimuodon tuotantoon tontteja, joista arviolta noin 550 asuntoa tulee toteutumaan hitas-tuotantona”, Dhalmann kertoo.

Tontteja on varattu eniten Kalasatamasta, Jätkäsaaresta, Pohjois-Pasilasta, Kruunuvuorenrannasta ja Kuninkaantammesta.

”Tontin varauksesta talon rakentumiseen kuluva aika vaihtelee, joten on vaikea arvioida, koska viimeiset nyky-hitaksen mukaiset asunnot tulevat haettaviksi. Niitä voi siis tulla markkinoille virallisen lakkautuspäätöksen jälkeenkin”, Dhalmann sanoo.

Eli ainakin ensi vuonna hitas-asuntoja voi tulla tarjolle.

Keskiviikkona Helsingin kaupunginvaltuusto on päättänyt asuntotonttien maanvuokrista. Samalla meni läpi päätös siitä, että hitas-asuntojen tontin subventiosta luovuttaisiin viimeistään tämän vuoden lopussa.”

Kaupunki on vuokrannut hitas-tontteja keskimäärin 23 prosenttia edullisemmin kuin sääntelemättömiä tontteja.

Vuosien varrella järjestelmässä on huomattu valuvikoja.

Järjestelmä on esimerkiksi mahdollistanut sen, että maksukykyiset helsinkiläiset ovat ostaneet itselleen useita hitas-asuntoja ja laittaneet ne vuokralle. Eli he ovat voineet ansaita kaupungin tuella. Nykyisin on rajoitus, että vuonna 2011 ja sen jälkeen valmistuneista hitas-yhtiöistä asunnon ostavalla ei saa olla muita hitas-asuntoja.

On ollut myös tapauksia, joissa ostaja on saanut hankittua edullisesti asunnon kantakaupungista. Kun 30 vuoden sääntelyaika on mennyt umpeen, hän on voinut rikastua asunnon myymällä. Eli tässäkin tapauksessa kaupunki on tukenut joidenkin harvojen rikastumista.