Vuonna 1947 rakennettu rintamamiestalo tuli alun perin myyntiin viime lokakuussa.

Helsingin Herttoniemessä myydään rintamamiestaloa pilkkahinnalla. Kyseessä on huutokaupattava kohde, jossa huutokaupan lähtöhinnaksi on asetettu 500 euroa.

Vuonna 1947 rakennettu rintamamiestalo tuli alun perin myyntiin viime lokakuussa. Vielä tuolloin myyntihinta oli 299 000 euroa. Nyt korkein huutokauppatarjous talosta on 11 500 euroa.

Poikkeuksellista on, että Helsingin kaupungin omistamalla vuokratontilla Oravatiellä sijaitseva talo on niin huonossa kunnossa, että siinä ei voi asua. Taloa ei myöskään saa purkaa. Välittäjän arvion mukaan sitä ei myöskään kannata peruskorjata, sillä korjausaste olisi yli 90 prosenttia.

"Taloon on tehty kolme eri kuntotarkastusta. Tarkastusten mukaan asunto on purkukuntoinen. Purkulupaa on haettu, mutta sitä ei ole toistaiseksi saatu”, kiinteistönvälittäjä Sven Schlegel kertoi Helsingin Sanomille lokakuussa.

Vielä syksyllä Schlegel oli optimistinen ja arveli, että kaupat tulevat, kunhan oikea ostaja löytyy. Talo piti kuitenkin laittaa huutokauppaan ja hintaa on jouduttu laskemaan reilusti.

Huutokauppa päättyy ensi sunnuntaina. Silloin selviää, tuleeko kaupat: myyjä pidättää itsellään oikeuden hyväksyä tai hylätä korkein tarjous.