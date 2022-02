Peruskoulun toisen luokan oppilaista tukea tarvitsee isompi osa kuin Helsingissä.

Vantaan Leppäkorven koulun uusissa opetustiloissa kuuluu hiljaista puheenporinaa. Osa oppilaista on linnoittautunut pehmustettuihin looseihin, osa on kerääntynyt perinteisten pöytien äärelle, osa nojailee lattiatyynyihin, ja yksi oppilas on löytänyt mukavan lukutavan makuuasennossa lattiamatolla.

Kahden kakkosluokan yhdistetyllä lukutaidon tunnilla lapset uppoutuvat Seikkailujen lukukirjaan, jossa jänis- ja kettuperhe ovat löytöretkellä.

Aaron Kuusisto (vas.) ja Noah Mansaray ehtivät lukutunnilla jo tehtäväkirjan pariin.

Neljän hengen ryhmissä jokainen oppilas pääsee vuorollaan lukemaan ääneen tarinaa, ja luokanopettajat Sanna Aalto ja Otto Malkakorpi sekä erityisopettaja Annika Zitting kulkevat ryhmästä toiseen.

”On helppo teksti”, arvioi Joona Durchman, 8. Alisa Kekäläinen, 8, nyökyttää päätään yksimielisyyden merkiksi.

Molemmat osasivat lukea tullessaan kouluun ja lukevat myös kotona. Durchmanin lukulistalla on nyt futiskirja, ja Kekäläinen ahmii supersankareille tarkoitettua käsikirjojen sarjaa.

”Se on tällä hetkellä kahdeksanosainen sarja. Viime vuonna luin siitä kolme, ei kun neljä osaa”, Kekäläinen ynnää.

Ulkopuolisen silmin jänis- ja kettuperheen tarina ei näytä ihan helpolta. Koko aukeaman mittaisessa luvussa on pitkähköjä virkkeitä, ja siinä esiintyy vierasperäisiä sanoja kuten muffinit tai perinnesanastoa kuten kiulu.

Opettajille Seikkailujen lukukirja on hyvä työtoveri, koska oli lapsen lukutaito mikä tahansa, kaikki voivat uppoutua sen tarinoihin.

Otto Malkakorpi näyttää, miten tarinan alussa virkkeet ovat lyhyitä ja tavutettuja. Vaikeutta tulee lisää sitä mukaa, kun juttu etenee.

Nopeimmille oppijoille opettajat ennättävät antaa jopa lisätehtäviä työkirjasta.

Luokanopettaja Otto Malkakorpi kiertää lukuryhmästä toiseen kuulostellen, miten oppiminen sujuu. Alisa Kekäläinen, Minka Veijalainen, Peetu Lukkari ja Joona Durchman lukevat sujuvasti tarinaa.

Samaan aikaan kun Leppäkorven koulussa lasten lukutaito kehittyy kohisten, tuore Lukuseula-tutkimus antaa vantaalaislasten lukutaidosta vähemmän mairittelevan kuvan.

Tutkimusten mukaan sekä vanhempien koulutustaustalla että sosioekonomisella asemalla on vaikutusta lasten koulumenestykseen, minkä vuoksi Vantaallakin on lähdetty lukutaitotalkoisiin.

Lukuvuoden 2020–2021 aikana tehdyistä testeistä ilmenee, että peruskoulun toisen luokan tytöistä noin 20 prosenttia ja pojista 26 prosenttia tarvitsi lukemiseen tukea.

Kakkosluokkalaisten testiin osallistui viime keväänä runsaat 700 tyttöä ja yli 740 poikaa eri kouluista Vantaalla.

Verrokkikunta Helsingin kakkosluokkalaisista lukemisen tukea tarvitsi tukea pienempi osuus oppilaista: 15 prosenttia tytöistä ja 18 prosenttia pojista.

Vantaalaisista suomen- ja ruotsinkielisistä seitsemäsluokkalaisista lukemisen tukea tarvitsi 25 prosenttia tytöistä ja 35 prosenttia pojista. Verrokkikunnissa, joissa Helsinki ei ollut mukana, vastaavat luvut olivat tytöillä 14 prosenttia ja pojilla 21 prosenttia.

Luvuissa eivät ole mukana samanikäiset, taustaltaan vieraskieliset oppilaat, joiden tulokset on nyt ensimmäistä kertaa raportoitu erikseen.

Vähemmän yllättävästi heidän tuen tarpeensa oli huomattavasti suurempi, jopa 76 prosenttia.

Taustaltaan vieraskielisten seiskaluokkalaisten tuen tarve oli likimain yhtä suuri kuin vieraskielisten tuen tarve kakkosluokkalaisilla.

Lukuseula on ollut käytössä Helsingissä, Tampereella, Vantaalla, Jyväskylässä, Porissa, Lappeenrannassa, Kokkolassa, Järvenpäässä ja Vihdissä.

Lukuseulaa käytettiin Vantaalla nyt ensimmäistä kertaa, mutta sekä opettajat että Vantaan kasvatuksen toimialan johto ovat olleet siihen tyytyväisiä.

Tehtävissä on huomioitu sekä teknistä lukutaitoa että tekstin ymmärtämistä. Palautetta ovat saaneet niin opettajat, lapset kuin lasten perheetkin.

Vantaan perusopetuksen opetuspäällikkö Pepita Kaskentaus luonnehtii Lukuseulan Vantaan-tuloksia samansuuntaisiksi kuin muissa lukutaitotesteissä. Hänen mukaansa tulokset vahvistavat ajatusta siitä, että lukutaidon opettaminen vaatii runsaasti tukea.

Luokanopettaja Otto Malkakorpi pohjustaa Leppäkorven koulun toisluokkalaisten lukutuntia.

Lukuseulan loppuraportin yhteenvetoon on kirjattu, etteivät kaikki lukemisessa tukea tarvinneet oppilaat olisi sitä saaneet. Tämä johtopäätös on Kaskentauksen mukaan virheellinen.

”Oppilaista osan taustatietoihin on jätetty merkitsemättä oppilaan saama tuki, mikä vääristää tulkintaa”, Kaskentaus sanoo.

Kysymys tuen määrästä, riittävyydestä ja laadusta puhuttaa kouluissa. Onko ratkaisuna se, että lisätään tukiopetustunteja vai se, että kehitetään uusia menetelmiä?

”Varsinkin Vantaan kaltaisessa monikulttuurisessa kaupungissa tarvitaan erilaista osaamista, kielitietoista pedagogiikkaa ja kenties uusia keinoja tukea oppimista. Lasten lukemaan oppiminen tulee aina olemaan yksi koulun tärkeimmistä tehtävistä”, Kaskentaus sanoo.

Myös poliitikot haluavat parempaa seurantaa oppimisen tuloksista. Vantaan uuteen kaupunkistrategiaan on kirjattu, että lasten lukutaitoa ja matemaattista osaamista seurataan vertailukelpoisilla testeillä.

Opettaja Sanna Aalto lukee hetken yhdessä Minka Veijalaisen kanssa Leppäkorven koulun kakkosluokkalaisten lukutaitotunnilla.

Keskustelua suomalaiskoululaisten lukutaidosta on käyty vuodenvaihteen jälkeen vilkkaasti. Monilla keskustelijoilla on aito huoli siitä, että tärkeä taito olisi rapistumassa.

Leppäkorven koulun luokanopettaja Sanna Aallolla on kymmenen vuoden kokemus alkuopetuksesta.

”Kymmenessä vuodessa ei ole mielestäni tapahtunut mitään selkeää muutosta lukutaidon heikkenemisessä”, Aalto miettii.

Suurin osa ensiluokkalaisista osaa lukea jo kouluun tullessaan toisin kuin takavuosina. Lukutaito opitaan esikoulussa ja osittain myös vapaa-ajan harrastuksissa, joissa usein hyödynnetään mobiililaitteita.

”Suurin haaste on mielestäni saada lapset innostumaan lukemisesta myös kouluajan ulkopuolella”, Aalto pohtii.

Lasten taitotaso ja lukuinnostus vaihtelevat. Osa kakkosluokkien oppilaista on vielä sanatasolla, eli he lukevat yksittäisiä sanoja tai virkkeitä, mutta tarina jää hahmottamatta. Toiset etenevät nopeasti ja ehtivät tunnin aikana tehdä lisätehtäviä.

Leppäkorven koulussa uudet tilat auttavat jäsentämään erilaisille oppijoille omia polkuja. Kahden luokanopettajan ja erityisopettajan yhteistyöllä voidaan räätälöidä opetusta lasten tarpeiden mukaan.