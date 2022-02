Mielenilmauksen ilmoitetaan jatkuvan usean päivän ajan Kansalaistorilla, mutta poliisi on valmiina myös puuttumaan liikenteen häiritsemiseen muualla.

Helsingin poliisi on torstaina saanut ilmoituksen koronarajoituksia ja -toimenpiteitä vastustavasta Convoy Finland 2022 -mielenosoituksesta.

Ilmoituksen mukaan mielenilmaus alkaa Kansalaistorilla perjantaina kello 18 ja jatkuu useamman päivän ajan. Poliisi kehottaakin mieltään osoittavia pysymään nimenomaan torilla.

"Lisäksi on tiedossa, että edelleen suunnitellaan kansalaistottelematonta toimintaa, jossa liikennettä estettäisiin Helsingin keskustassa”, ylikomisario Jarmo Heinonen Helsingin poliisista kertoo HS:lle.

Tiedotteessaan poliisi kehottaa varautumaan merkittäviin ja ehkä myös pitkään kestäviin liikenteen ongelmiin koko ydinkeskustassa. Poliisi pyrkii ratkaisemaan tilanteen ennen kaikkea neuvottelemalla.

Mielenilmauksella tavoitellaan koronatoimenpiteiden ja -rajoitusten kumoamista sekä vaaditaan polttoaineen verotuksen tuntuvaa laskua ja Sanna Marinin (sd) hallituksen eroa. Tapahtumaan osallistuvia on sosiaalisessa mediassa ohjeistettu tukkimaan ajoväylät ajoneuvoilla keskustan alueella, erityisesti Mannerheimintiellä ja Eduskuntatalon ympäristössä.

"Poliisin näkökulmasta tämä ei ole ok. Tällainen toiminta ei nauti kokoontumislain suojaa vaan on lainvastaista. Jokainen mielenosoittaja vastaa tällöin henkilökohtaisesti tekemisistään”, Heinonen sanoo.

Poliisi voi esimerkiksi sakottaa tai turvautua kiinniottoihin, jos ilmenee liikenteen estämistä, liikenteen häirintää tai niskoittelua poliisia vastaan. Myös muunlaisia seuraamuksia voi olla.

"Osa seuraamuksista voi olla sellaisia, jotka päätyvät tuomioistuimen käsittelyyn”, Heinonen sanoo. Hän mainitsee esimerkiksi sen, että estettäisiin ambulanssin kulkua ja tästä seuraisi jonkun ihmisen kuolema. Tällöin kyseessä voisi olla jopa kuolemantuottamus.

Mielenilmaussuunnitelmien takana on koronarajoituksia vastustava Convoy Finland 2022 -niminen ryhmä, joka on kasattu sosiaalisessa mediassa. Noin 1 800 ihmistä on Facebookissa ilmoittanut osallistuvansa mielenilmaukseen. Tapahtuma on saanut kannatusta myös Telegram-viestipalvelukanavalla.

Yksittäiset ryhmän jäsenet ovat esittäneet sosiaalisessa mediassa halua myös radikaaliin toimintaan kuten Eduskuntataloon tunkeutumiseen ja autojen polttamiseen. Poliisi ei pidä tätä todennäköisenä.

"Ymmärtääkseni tämäntyyppinen toiminta ei ole järjestäjien tahdon mukaista eikä todennäköistä poliisin näkökulmasta vaan puhutaan nettitrolleista, jotka pyrkivät eskaloimaan keskustelua. Varaudumme kuitenkin myös epätodennäköisiin skenaarioihin.”

Kokoontumislaki velvoittaa, että mielenilmaus on järjestettävä rauhanomaisesti sekä osanottajien tai sivullisten turvallisuutta vaarantamatta ja heidän oikeuksiaan loukkaamatta. Mielenilmauksella ei myöskään saa aiheuttaa huomattavaa haittaa ympäristölle.

Poliisi huomauttaa myös, että Helsingin keskustan alueella on voimassa raskaan liikenteen rajoitusalue. Yli 12 metriä pitkät ajoneuvot tarvitsevat erityisluvan ajaakseen kantakaupungin rajoitusalueella.

"Helsingin keskusta on alue, jonne ei normaalistikaan saa tulla yli 12-metrisellä ajoneuvolla”, Heinonen sanoo.

Helsingin Sanomat kertoi eilen, että Facebookissa ja Telegram-viestipalvelussa käytyjen keskustelujen perusteella liikkeen sisällä on syntynyt erimielisyyttä toimintatavoista ja rivit ovat rakoilleet. Ryhmän sisällä on ihmetelty myös mielenilmauksen ajankohtaa, sillä rajoituksia ollaan Suomessa purkamassa kovaa vauhtia.