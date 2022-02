Perjantaina odotetaan uutta lumimyräkkää. Kaupunki on haalinut auraustöihin kymmeniä koneita lisää.

Viime viikonloppuna Suomea riepotteli Valtteri-myrsky.

Lunta satoi lauantaina reippaasti myös Helsingissä. Kumpulassa mitattiin edelliseen keskiviikkoon verrattuna 30 senttiä uutta lunta, Kaisaniemessä lumikertymä oli 15 senttiä viikonlopun aikana.

Perjantaina on luvassa lisää lunta koko maahan.

Valtterin aiheuttama lumisade oli sen verran runsas ja pitkäkestoinen, että osalla Helsingin asuinkaduista jouduttiin odottamaan aurausta jonkin aikaa. Lisäksi viikonloppuna ja sen jälkeen aurattu lumi odottaa vielä monin paikoin kuljetusta lumenvastaanottopaikoille.

Lumenkuljetukset ovat kuluvalla viikolla päässeet hyvään vauhtiin, mutta työ ei lopu hetkessä — etenkään nyt, kun lunta on luvassa lisää.

Helsingin kaupungin katukunnossapidon tiimipäällikkö Tarja Myller kertoo, että lumentuloon on varauduttu 300–350 aurausyksiköllä.

”Olemme tilanneet lisäkalustoa, joten koko kaluston määrä on tällä hetkellä arviolta noin 350 yksikköä. Varaudumme siihen, että viikonlopun yli mennään tällä kalustolla. Sääennuste voi toki muuttua ja vaihtua. Tarkastamme taas maanantaina, mikä tilanne kaluston määrän suhteen silloin on, riittääkö se”, Myller sanoo.

Myller arvelee, lisäkaluston käyttäminen on tarpeen myös ensi viikolla.

”Se on hyvin todennäköistä.”

Kaupungin aurauskalusto koostuu kuorma-autoista ja monitoimikoneista, joita käytetään muuhunkin. Niitä kuorma-autoja, joihin auroja liitetään, käytetään myös esimerkiksi hiekoitukseen, lumenajoon ja katujen pesemiseen. Osaa koneista käytetään myös rakentamisessa.

Lumipyryn jälkeen pääväylät aurataan ensin, jotta liikenne saadaan sujumaan.

”Kaluston käyttöaste on suuri, samaa kalustoa käytetään myös lumenkuljetukseen. Valtterin tuomaa lunta on kuljetettu lumenvastaanottopaikoille jo tiistaista lähtien. Lunta on ajettu tällä viikolla noin 5 000 kuormaa päivässä”, Myller sanoo.

Vasta sen jälkeen, kun pää- ja joukkoliikennekadut on aurattu, vuorossa ovat asuntokadut. Asukkailta on tullut jonkin verran palautetta siitä, että oman asuntokadun aurauksessa on kestänyt.

Myller pyytääkin asukkailta malttia.

”Monilla alueilla asuntokadut odottavat valitettavasti vielä lumenajoa. Lisäksi risteyksissä on yhä lumivallien aiheuttamia näkemä-ongelmia, joka pyrimme tietysti poistamaan nopealla aikataululla”, hän sanoo.

Myllerin mukaan on hyvin vaikea arvioida ennakolta, kuinka paljon uutta lunta viikonlopun aikana sataa, ja millaisessa muodossa lumi lopulta tulee.

Perjantain myräkkä vaikuttaa pääkaupunkiseudulla myös lähiliikenteen juna-aikatauluihin.

VR tiedotti torstaina supistavansa perjantain lähijunaliikennettä iltapäivästä noin kello 15 alkaen niin, että joka toinen HSL-lähijunaliikenteen A- ja K-juna perutaan ja junat ajetaan harvennetulla vuorovälillä.

Junat pyritään ajamaan normaalin aikataulun mukaan illan aikana.