Helsingin Kannelmäen terveysasemalla saa yhteyden lääkäriin jo ensimmäisen puhelun aikana.

Kannelmäen terveysasema yksityistettiin Terveystalolle lokakuussa, ja odotusaika lääkäriin on lyhentynyt dramaattisesti. Tällä hetkellä jonotusaika kiireettömään hoitoon on Kannelmäessä 15 päivää, kun se vuoden 2021 huhtikuussa oli 42 päivää.

Helsingin kaupungin julkaiseman tuoreen vertailutilaston mukaan kiireetöntä lääkäriaikaa terveysasemalle saa odottaa keskimäärin 35 päivää. Nopeimpien terveysasemien joukossa ovat Ruoholahden ja Kannelmäen terveysasemat, jotka kiivaan poliittisen keskustelun jälkeen päätettiin ulkoistaa.

Ruoholahdessa jonotusaika on Kannelmäkeäkin pienempi, mutta Helsingin terveysasemien johtajalääkärin Timo Lukkarisen mukaan Ruoholahteen ei ole siirtynyt niin paljon asiakkaita kuin on toivottu.

Lukkarinen myös korostaa, ettei vertailu kaupungin omiin terveysasemiin ole tässä vaiheessa reilua, koska yksityiset eivät ole täysimääräisesti osallistuneet Helsingin koronaponnisteluihin. Kaupungin omista terveysasemista Suutarila pärjäsi vertailussa Kannelmäkeäkin paremmin.

Unohdetaan nyt vertailut eri terveysasemien kesken ja yritetään selvittää, miksi Kannelmäen jonot ovat yksityistämisen jälkeen lyhentyneet.

Kerrotaan ensin, miten terveysasemilla on Kannelmäen terveysaseman kliinisen työn vastaavan lääkärin Katarina Smedsin mukaan perinteisesti toimittu.

Smeds on ollut Terveystalon palveluksessa vuodesta 2019 asti ja sitä ennen hän työskenteli kymmenen vuotta Helsingin kaupungin terveyskeskuslääkärinä.

Perinteisen mallin mukaan kiireetöntä hoitoa tarvitseva asiakas soittaa terveysasemalle ja ilmoittaa, että haluaa varata ajan lääkärille. Hänelle varataan aika lääkärille.

Terveystalon alunperin Hattulan terveysasemalle kehittämässä toimintamallissa yhdenkään soittajan ensimmäinen yhteydenotto terveyskeskukseen ei jää pelkäksi ajanvaraustoiveeksi, vaan soittajaa aletaan hoitaa heti, puhelun aikana.

Jos hoitaja ei osaa ratkaista soittajan ilmoittamaa ongelmaa, hän mykistää puhelun hetkeksi ja kysyy neuvoa samassa huoneessa istuvalta lääkäriltä. Tai fysioterapeutilta.

”Tämä on ratkaiseva ero entiseen. Soittaja saa tarvittaessa lääkärin apua jo ensimmäisen puhelunsa aikana, vaikka kyseessä olisi niin sanottu kiireetön vaiva”, Smeds kertoo.

Smedsin mukaan suuri osa Kannelmäen terveysaseman potilaista pääsee siis hoitoon heti, eikä viidentoista päivän päästä.

”Lisäksi olemme jo tulleet alas tuosta viidestätoistakin päivästä, viime viikolla luku oli kolmetoista ja puoli ja haluamme päästä alle seitsemään päivään”, Smeds kertoo.

Smedsin mukaan haave ei ole tuulesta temmattu, sillä toimintamallia kehitetään koko ajan tehokkaammaksi.

Sairaanhoitaja Leo Graf hoitaa potilaan jalkaa Kannelmäen terveysasemalla.

Mutta jos jokaisen soittajan asioita aletaan heti hoitaa puhelimessa, eivätkö soittojen jonotusajat pitene?

”Kenenkään ei tarvitse jonottaa puhelimessa, sillä käytämme takaisinsoittopalvelua. Jos aamu on kiireinen ja jonossa on paljon puheluita, enemmän aikaa vaativan potilaan ongelma kirjataan ensimmäisessä yhteydenotossa ylös ja hänen kanssaan keskustellaan toisen kerran iltapäivän kiireettöminä tunteita tai jopa illalla, koska terveysasema on auki iltayhdeksään saakka", Smeds kertoo.

Lääkäri tai fysioterapeutti päättää, voidaanko soittajaa auttaa etänä, vai tarvitseeko hänen saapua terveysasemalle. Jos terveysasemalla on rauhallista, asiakasta pyydetään tulemaan paikan päälle heti.

Joka päivä kaksi lääkäriä auttaa hoitajien kanssa puhelimella terveysasemalle yhteyttä ottavia ja kaksi lääkäriä niitä, jotka tulevat varaamaan kiireetöntä lääkäriaikaa paikan päälle .

Heille on luotu walk-in-palvelu.

Sen idea on sama kuin puhelinpalvelussakin. Kun asiakas tulee vastaanottotiskille varaamaan kiireetöntä lääkäriaikaa, häntä aletaan ajanvarauksen sijaan hoitaa heti.

Hoitaja ohjaa asiakkaan huoneeseen, ja jos vaiva vaatii lääkärin apua, hoitaja huikkaa aulassa päivystävän walk-in-lääkärin paikalle.

Toinen Kannelmäen walk-in-lääkäreistä on konsultoiva lääkäri, joka liikkuu sinne, minne hoitajat hänet kutsuvat, ja toinen hoitaa kiireellisempää hoitoa tarvitsevia asiakkaita omassa huoneessaan päivystystyyppisesti.

Olennaisena osana toimintamalliin kuuluu se, että monisairaiden asiakkaiden ei tarvitse soittaa terveyskeskuksen yleiseen numeroon. Heille nimetään oma hoitaja, jolle he voivat tarvittaessa soittaa suoraan.

”Otamme itse yhteyttä ihmisiin, joiden huomaamme potilastietojen perusteella tarvitsevan apua. He ilahtuvat soitoistamme suuresti ja ihmettelevät, voiko olla totta, että terveyskeskus oma-aloitteisesti haluaa keskustella sairauksien hoidosta", Smeds sanoo.

Perjantai-iltana terveysaseman odotustilassa on potilaita, jotka eivät heikon kunnon tai kielitaidottomuuden vuoksi pysty kertomaan kokemuksistaan uusista toimintamalleista.

Kotimatkalla taksissa tulee puhetta koronasta, ja kuljettaja kertoo sairastaneensa taudin kuukausi sitten. Hän kertoo myös, että se, miten tartunta selvisi, oli hänestä erityistä.

Kannelmäen terveyskeskuksesta otettiin kuljettajaan yhteyttä ja ihmeteltiin, ettei miestä ole näkynyt kolmeen vuoteen.

”Sairastan diabetesta, minulla on korkea verenpaine ja olen ylipainoinen. Mutta suomalainen mies kun olen, niin en katsonut tarpeelliseksi mennä lääkäriin, reseptit on uusittu puhelimessa.”

Kuljettaja kuitenkin suostui menemään terveysasemalle terveystarkastukseen. Sieltä hänet lähetettiin saman tien sairaalan päivystykseen.

”Verenpaineeni oli 230/130, lääkityksen annostus väärä ja lisäksi selvisi, että minulla oli korona. Nyt sitten mittailen ja tarkkailen itseäni ja menen sinne pian uudestaan kontrolliin. Vointini on kohentunut paljon sen soiton ansiosta”, kuljettaja sanoo.