Lunta vihmoo miltei vaakasuorassa Vantaalla Tikkurilanrannassa.

Keskellä valkoiseksi kuorrutettua maisemaa erottuu tuulessa lepattavia punaisia sydämiä, joita on ripustettu puihin. Niitä on kymmenittäin. Sydämiin on kirjoitettu tekstejä: Niklas 104 päivää. Maisa, aina mukana sydämessä ja Santeri, ikävä sua, nähdään taivaassa.

Yhdessä sydämistä lukee Oliver 2018–2019.

”Oliver oli reipas, utelias ja aina aurinkoinen poika”, kertovat Riina ja Mika Virkki. Oliverilla oli synnynnäinen sydänvika, ja hän kuoli heinäkuussa 2019 vähän ennen 1-vuotispäiväänsä.

Tällä viikolla vietetään valtakunnallista sydänlasten viikkoa. Sydänlapsella tarkoitetaan lasta, jolla on jokin sydänvika tai -sairaus.

Helsingissä asuvat Virkit ovat tuoneet poikansa muistoksi Tikkurilanrantaan sydämen.

Lapsen sydänvika tulee vanhemmille usein täydellisenä yllätyksenä ja järkytyksenä. Niin se tuli myös Virkin perheelle.

”Hän oli muutaman päivän ikäinen, kun saimme kuulla, ettei kaikki ole kunnossa. Menin sokkiin”, Riina Virkki sanoo.

Ennuste oli hyvä, kuten se useimmiten on. Vanhemmille kerrottiin, että sydänleikkauksia tarvitaan, samoin säännöllistä seurantaa.

Oliver meni ensimmäiseen sydänleikkaukseensa muutaman viikon ikäisenä. Puolivuotiaana tehtiin toinen leikkaus.

Alkukesästä 2018, kun Oliver oli 10,5 kuukauden ikäinen, hän sai uuden, harvinaisen diagnoosin. Se vei Oliverin kolmanteen sydänleikkaukseen. Ennustetta harvinaiselle sairaudelle oli vaikea antaa.

Riina Virkin mieleen hiipi pelko.

”Tuli jokin selittämätön tunne, että miten meille käy. Katsoin Oliveria ja sanoin hänelle, että jääthän sinä tänne.”

Puoliso Mika Virkki oli toiveikkaampi.

”En osannut ajatella pahinta. Kyllä leikkaukseen sillä mielellä mentiin, että siitä selvitään.”

Oliver ei kuitenkaan enää palannut kotiin leikkauksesta.

”Matkamme hänen kanssaan päättyi 11,5 kuukauden iässä.”

Täyttä varmuutta siitä, oliko sairaus yhteydessä sydänvikaan, ei koskaan saatu.

Suomessa syntyy joka viikko keskimäärin kymmenen sydänvikaista lasta. Sydänviat ovat vastasyntyneiden yleisin rakenteellinen poikkeama. Lapsista noin puolet tarvitsee leikkaushoitoa joko heti syntymänsä jälkeen tai jossain vaiheessa elämää.

Leikkaukset on keskitetty Uuteen lastensairaalaan Helsinkiin. Huolestuttavaa on, että leikkausjonot pitenevät hälyttävästi.

HS kertoi joulukuussa, että Uudessa lastensairaalassa sovittuja leikkauksia on jouduttu perumaan tai siirtämään toistuvasti. Lapsi on saattanut olla jo sairaalassa esilääkittynä, kun leikkaukseen ei olekaan päästy. Usein syynä on ollut henkilöstöpula.

”Viime syksyn aikana Uuden lastensairaalan 14 tehohoitopaikasta oli henkilöstöpulan vuoksi pahimmillaan käytössä vain kuusi”, sanoo Sydänlapset ja -aikuiset -yhdistyksen toiminnanjohtaja Katja Laine.

Lue lisää: ”Tämä on hänen hengellään leikkimistä” – Lasten teho­hoito ajautui kriisiin Helsingissä, 10-vuotiaan Jessen kiireellinen avo­sydän­leikkaus siirtynyt useasti

Myös Oliverin toinen ja kolmas sydänleikkaus tehtiin vanhempien mukaan kiireellisinä. Tällöin leikkausjonotilanne oli parempi, sillä koronapandemiaa ei vielä ollut.

Nyt tilanne on toinen.

”Ei ole onneksi tietoa, että yksikään lapsi olisi menehtynyt sydänleikkausjonoon. Mutta viimeksi kuluneen vuoden aikana leikkausjono on kasvanut yli 30 prosentilla”, sanoo Laine.

Hänen mukaansa sydänleikkausta jonottaa tällä hetkellä lähemmäs sata lasta, kun vuosi sitten lukema oli noin 60. Ihanteellista olisi, jos leikkausjonossa olisi 40–50 potilasta, Laine sanoo.

”Silloin kaikki pääsisivät hoitoon suunnitellussa aikataulussa. Kun jonot kasvavat, lapsen vointi voi heiketä, jolloin myös toipuminen on hitaampaa ja komplikaatioiden riski suurempi.”

valtaosa lapsista, joilla on sydänvika tai -sairaus, pystyy elämään normaalia, hyvää elämää.

Vuosittain sydänvikaan kuitenkin menehtyy noin 40 lasta koko maassa. Myös näitä lapsia ja heidän vanhempiaan olisi tärkeä muistaa, Laine sanoo.

Samaa mieltä ovat Mika ja Riina Virkki. Kotona puhutaan Oliverista usein ja hän on tärkeä myös sisaruksille. Oliver oli kaksonen, ja hänellä on identtinen veli, nyt 3,5-vuotias Oskar.

”Oskar juuri yhtenä päivänä ruokapöydässä sanoi, että on ikävä Oliveria”, Mika Virkki sanoo.

Perheeseen syntyi vuonna 2021 vielä kolmas poika, nyt 11-kuukautinen Onni. Onni on pian saman ikäinen kuin Oliver oli kuollessaan. Tämä aika on vanhemmille raskasta, vaikka surun kanssa onkin jo tottunut elämään.

”Tunteet ovat pinnassa ja välillä tulee romahduksia edelleen. Ajattelen, että hyvänäkin päivänä suru on mukana, se ei poistu ikinä”, Riina Virkki sanoo.

Pienellä Oliverilla oli synnynnäinen sydänvika nimeltä Fallot’n tetralogia eli TOF. Hän menehtyi kaksi ja puoli vuotta sitten 11-kuukauden iässä.

Sydänlasten viikkoa vietetään nyt 9. kerran. Vuosittaisen tapahtuman tarkoituksena on muistaa kaikkia niitä lapsia, jotka ovat menehtyneet sydänvian vuoksi tai jotka kamppailevat sydänvian kanssa. Vantaan lisäksi tapahtuma näkyy pääkaupunkiseudulla Keravalla kirjaston puistossa sekä lukuisilla muulla paikkakunnalla ympäri Suomen.

Mika ja Riina Virkki pitelevät Oliverille omistettua sydäntä käsissään lumituiskussa.

”Ajattelemme, että jollain lailla hän on kanssamme joka hetki, tässäkin tuulenvireessä”, Virkit sanovat.