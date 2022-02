Poliisin mukaan helsinkiläisen ja espoolaisen katujengin välille syntyi viime kesän ja syksyn aikana väkivallan kierre.

Pääkaupunkiseudun poliisilaitokset sekä keskusrikospoliisi ovat tutkineet niin sanottuihin katujengeihin liittyvää rikoskokonaisuutta viime kesästä alkaen. Kokonaisuus etenee nyt syyteharkintaan.

Poliisi epäilee rikoksista espoolaisen ja helsinkiläisen katujengin jäseniä. Syyteharkintaan siirtyi kokonaisuus, johon sisältyy muun muassa epäiltyjä pahoinpitelyjä, törkeä ryöstö, törkeä vapaudenriisto ja laiton uhkaus.

”Katujengit ovat nuorten miesten muodostamia ryhmiä, joilla on omat nimet ja jotka leimautuvat vahvasti tiettyihin kaupunginosiin. Katujengeihin kuuluvat henkilöt tekevät yhdessä erilaisia rikoksia ja eri kaupunginosien jengien välillä on väkivaltaisia yhteenottoja. Osa jengeihin kuuluvista tekee aktiivista huumekauppaa, mistä tulee suoria yhteyksiä järjestäytyneeseen rikollisuuteen”, kertoo poliisin tiedotteessa rikosylitarkastaja Markku Heinikari Helsingin poliisilaitokselta.

Poliisin mukaan katujengit ovat muodostuneet gangsta rap -musiikin ympärille. Epäiltyjen tekemissä kappaleissa ihannoidaan poliisin mukaan rikollista elämäntapaa ja luodaan vastakkainasettelua jengien välille. Myös sosiaalisella medialla on iso rooli vastakkainasettelun luomisessa.

Katujengeihin liittyvässä tutkinnassa on saatu selville useita aseellisia yhteydenottoja jengien välillä.

Väkivaltainen nokittelu on saanut alkunsa ilmeisesti toukokuussa Helsingissä tapahtuneesta pahoinpitelystä, josta on epäiltynä molempien jengien jäseniä. Kyseinen riita on poliisin käsityksen mukaan johtanut Itäkeskuksessa tapahtuneeseen tapon yritykseen, jossa 19-vuotias mies puukotti 18-vuotiasta miestä. Poliisin mukaan tekijä kuului espoolaisjengiin ja uhri Helsingin jengiin.

Lue lisää: Miestä ammuttiin ja lyötiin veitsellä kerrostaloalueella Helsingin Kurkimäessä keskellä päivää – tekijöille vankeutta

Rikosten sarjaan liittyy myös esimerkiksi helsinkiläisessä hotellissa tapahtunut pahoinpitely, joka on videoitu sosiaaliseen mediaan. Pahoinpitelyn jälkeen helsinkiläisen jengin jäsenten epäillään ampuneen useita laukauksia Espoon Lintuvaarassa sijaitsevaa omakotitaloa päin. Talossa oli käynnissä kotibileet, joissa oli poliisin mukaan paikalla useita espoolaisjengin jäseniä.

”Osa laukauksista pysähtyi olohuoneen ikkunaan ja yksi osui pihassa olleeseen autoon. Kukaan ei loukkaantunut. Rikoksesta epäillään kymmentä helsinkiläisjengin jäsentä”, kertoo tiedotteessa rikoskomisario Aura Lehtinen Länsi-Uudenmaan poliisilaitokselta.

Syyskuun puolessavälissä espoolaisjengin jäsenten epäillään ampuneen useita laukauksia Leppävaarassa sijaitsevan kerrostalon pihalla. Yksi luodeista lävisti sivullisen ihmisen ikkunan. Asukkaat eivät loukkaantuneet tapahtumassa, mutta olivat kotona ampumisen aikaan.

Helsingin poliisi tiedotti pääkaupunkiseudun väkivaltaisista yhteenotoista ensimmäisen kerran viime vuoden lokakuussa. Tuolloin poliisi kertoi, että pääkaupunkiseudulla toimii vajaat 10 katujengiä, joihin kuuluu noin 100 nuorta.

Lue lisää: ”Olemme seurailleet pidemmän aikaa” – Poliisi kertoo Helsingin seudun katujengeistä, joissa ihannoidaan rikollisuutta eikä aseita kaihdeta

Kaivohuoneen operaatiossa poliisi otti kiinni kymmenen ihmistä vakavan väkivallanteon estämiseksi. Poliisin mukaan Kaivohuoneella oli tarkoitus järjestää joukkotappelu 8. lokakuuta ravintolassa järjestettävän tapahtuman yhteydessä.

Lue lisää: Poliisi otti viime perjantaina Helsingissä kiinni kymmenen ihmistä ”vakavan väkivallanteon estämiseksi”

Epäillyistä kaksi vangittiin epäiltynä törkeästä henkeen tai terveyteen kohdistuvan rikoksen valmistelusta ja törkeästä ryöstöstä. Loput kiinniotetut vapautettiin.

Lue lisää: ”Biiffejä” – Poliisi ilmoitti Helsingin seudulle syntyneistä väki­valtaisista jengeistä, kaduilla vastassa on hämmentynyt epäusko

Uutinen päivittyy