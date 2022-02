Perinteikäs Helsingin kaupungin liikennelaitos (HKL) muuttui helmikuun alussa yhtiöksi, mutta ajatus pääkaupunkiseudun kuntien yhteisestä joukkoliikenneyhtiöstä ei ainakaan heti toteudu.

Uuden Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne oy:n ainoa varma omistaja on Helsinki.

Vantaa on tehnyt omistajuudestaan ehdollisen päätöksen. Se tulee mukaan yhtiöön, jos kaupunginvaltuusto ensi vuonna tekee päätöksen Vantaan raitiotien rakentamisesta.

Espoota yhtiö ei ole missään vaiheessa kiinnostanut. Kannat eivät ole muuttuneet Espoon johdossa, vaikka metron jatke Kivenlahteen ja Raide-Jokeri ovat aloittamassa liikennöinnin vuonna 2024.

HKL:n yhtiöittämistä on perusteltu seudullisilla tarpeilla, sillä lähivuosina raitiotieverkko laajenee Helsingin rajojen ylitse Raide-Jokerin myötä. HKL on vuosikymmenet vastannut Helsingin raitio- ja metroliikenteestä sekä Suomenlinnan lauttaliikenteestä ja kaupunkipyöristäkin jo viisi kautta.

Espoon teknisen toimialan johtaja Olli Isotalo sanoo, että asiat voidaan hoitaa sopimusteitse. Nykyisiin metron ja Raide-Jokerin sopimuksiin vaihdetaan HKL:n tilalle Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne oy.

Raide-Jokerin uudet vaunut ja metron lisäkalusto on jo hankittu. Ne on kirjattu HKL:n eli jatkossa Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenteen omistukseen.

Espoon kaupunginhallituksen puheenjohtaja Henrik Vuornos (kok) ei näe tarvetta seudullisen yhtiön osakkeiden lunastamiseen.

”Olimme mukana neuvotteluissa viime syksynä. Meidän johtopäätös lopulta oli, ettei juuri nyt ole tarvetta lähteä mukaan. Ehkä jonain päivänä”, Vuornos sanoo.

Espoo ei Vuornoksen mukaan lähivuosina ole laajentamassa raitioliikennettä. Junaliikenteen iso investointi, eli kaupunkiradan rakentaminen Leppävaarasta Kauklahteen nielee kaupungin voimavaroja. Myös metron jatkeen kustannuksia pitää sulatella.

Espoossa on hahmoteltu raitiotietä Matinkylästä Leppävaaraan. Helsingissä kaupunkien rajat ylittävistä linjoista suunnittelupöydällä on Kumpulasta Otaniemeen kulkeva Tiedelinja sekä Itä-Helsingistä Malmin kautta Myyrmäkeen kulkeva runkolinja.

Jos kaikki suunnitellut hankkeet toteutuvat, raitiotieverkko kasvaa jopa kolminkertaiseksi.

Uuden Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne -yhtiön va. toimitusjohtaja Petri Lumijärvi ei kommentoi Espoon ulosjääntiä. Hän muistuttaa, että raideliikenne on tärkeää kaupunkikehitykselle.

”Tiedämme myös, että kunnossapitoa ynnä muita vastaavia toimia on järkevää ja taloudellista katsoa kokonaisuutena. Alan osaajia on vähän. Yksi organisaatio pystyy tehtävästä huolehtimaan, eikä kuntarajalla tarvitse tilata toista yhtiötä työhön.”

Jos rakentamispäätös Vantaan ratikasta syntyy vuonna 2023, tarvitaan uusi varikko ja ainakin parikymmentä raitiovaunua sekä varmuus ammattitaitoisesta huollosta.

Kun Raide-Jokerin 25 kilometrin radasta valtaosa, 16 kilometriä, kulkee Helsingissä, Vantaan 19 kilometrin raitiotiestä vain runsas kilometri kurkottaisi Helsingin puolelle.

Vantaa voisi jyvittää nämä itselleen tärkeät investoinnit Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenteeseen arviolta 2,9 miljoonan euron osakesijoituksella. Vantaan suunnitelmissa ei ole lähteä perustamaan uutta ratikkaorganisaatiota.

HKL:n harjavaunu kulkee usein yöaikaan.

Ulkopuolisen silmiin HKL:n muutos yhtiöksi tapahtui epäkiitolliseen aikaan, koska tammikuussa Helsingin kaupunki kertoi valmistelevansa toisen yhtiönsä, eli palveluyhtiö Palmian myyntiä.

Lähtötilanne yhtiöillä on erilainen, sillä Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne oy on määritelty strategiseksi toimijaksi, joka ei osallistu liikenteen kilpailutuksiin. Palmia on toiminut markkinoilla, osallistunut kilpailutuksiin ja sen talous on epätasapainossa.

Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenteen omistuksen on määrä pysyä kaupungin käsissä samaan tapaan kuin energiayhtiö Helenin ja Helsingin Sataman, jotka nekin on luokiteltu strategisesti tärkeiksi.

Lumijärvi arvioi, että yhtiömuodosta on hyötyä Helsingille, vaikkei muita kaupunkeja tulisikaan yhtiöön mukaan.

Liikenteen tilaaja Helsingin seudun liikenne (HSL) on jo tehnyt päätöksen Raide-Jokerin liikenteen kilpailuttamisesta alkuvuosien jälkeen. Alussa operointivastuu on Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne -yhtiöllä enintään vuoteen 2028 asti.

Esimerkiksi Laajasalon raitiotien liikenteen kilpailuttamisesta ei ole tehty päätöksiä.

Uuden yhtiön hallitusta johtaa Minna Salminen (sd) ja varapuheenjohtajana toimii Joona Turtiainen (kok). Kolmas hallituksen poliitikkojäsen on vihreiden Tuomas Rantanen.

Vantaa on nimennyt edustajakseen hallitukseen apulaiskaupunginjohtaja Tero Anttilan. Asiantuntijajäseninä ovat joukkoliikenteen professori Gunnar Heipp Sveitsistä ja kantaverkkoyhtiö Fingridin johtoryhmän jäsen Marina Louhija.

Hallituksen ensimmäisiä tehtäviä on valita yhtiölle uusi toimitusjohtaja. HKL:n henkilöstöjohtajana työskennellyt Lumijärvi on ilmoittanut, ettei hän ole hakemassa pestiä.