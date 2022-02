Kaupunkiliikenne-yhtiö ehdottaa käyttöiän päässä olevien raitiovaunujen korvaamista uusilla.

Helsingin ja Vantaan omistama Kaupunkiliikenne-yhtiö eli entinen HKL katsoo, että Helsingin kantakaupungissa liikennöivien vanhojen raitiovaunujen korvaaminen uudella kalustolla on nyt ajankohtaista.

Kyse on 1970- ja 1980-luvuilla rakennetuista MLNRV-nivelvaunuista, joihin on myöhemmin lisätty matalalattiallinen keskiosa. Tällaisia raitiovaunuja on käytössä 52. Ne alkavat olla elinkaarensa päässä.

Aivan lähitulevaisuudessa vanhat ratikat eivät kuitenkaan katukuvasta katoa.

Kalustohankinta on pitkä prosessi, minkä vuoksi siihen on valmistauduttava hyvissä ajoin, sanoo vs. osastonjohtaja Johanna Wallin Helsingin seudun liikenteestä (HSL).

”Jos uutta kalustoa tilataan nyt, se voisi olla käytössä aikaisintaan 2020-luvun loppupuolella.”

Wallinin mukaan vanhalla kalustolla liikennöinti vähentää joukkoliikenteen luotettavuutta ja riskinä on peruttujen vuorojen määrän kasvu.

”Liikenteen on oltava toimivaa, jotta se on houkuttelevaa. Uuden kaluston pitää olla myös esteetöntä, että eri käyttäjäryhmät pystyvät käyttämään joukkoliikennettä ja voimme tarjota parempaa palvelua.”

Toistaiseksi suuria ongelmia vanhan kaluston toimintavarmuudessa ei ole ollut.

HSL:n arvion mukaan uusia raitiovaunuja tarvitaan vähintään 45, jotta raitioliikenteen linjastosuunnitelman mukaisen liikennetarjonnan toteuttaminen tulevaisuudessa on mahdollista.

Hankkeen kokonaiskustannus on enintään 160 miljoonaa euroa, jos uusia vaunuja hankitaan 50 kappaletta.

Entisen HKL:n johtokunta esitti viime joulukuussa Helsingin kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi hankesuunnitelman vanhojen raitiovanujen korvaamisesta.

Kaupunginhallitus puolestaan pyysi aiheesta lausuntoa HSL:ltä tammikuussa. HSL:n hallitus käsitteli asiaa kokouksessaan tiistaina.