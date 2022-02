HSL:n turvallisuusasiantuntija arvioi, että väärennettyjä lippuja käytetään verraten vähän.

Helsingin seudun joukkoliikenteen (HSL) mobiilisovellusta jäljittelevä verkkosivusto välittää väärennettyjä matkalippuja.

Erehdyttävästi HSL:n lipunmyyntikanavaa muistuttavalla sivustolla on joukkoliikenneuutiset ja reittiopas, joiden linkit eivät tosin toimi.

Epäilyttäväksi ulkoasu muuttuu varsinaisesti lippusivulla. Tutun sinivalkoisen värin sijasta tausta on tummanharmaa, ja ruudulla vihreää kieltä näyttää dollarisilmäinen emoji. Varoituskin on.

”Muista, että qr koodi on feikki, eli se ei toimi. Älä siis näytä tätä lippua tarkastajille”, sivustolla todetaan.

Sivustolla korostetaan myös, että sen tarkoitus ei ole tahallisesti aiheuttaa häiriöitä HSL:n toimintaan.

”Jos sinulla on varaa ostaa aito lippu, tee se”, sivusto kehottaa.

Bussinkuljettajaa väärennetyllä lipulla voi kuitenkin hämätä. Onko HSL tietoinen väärennettyjä lippuja välittävästä sivustosta?

”Kyllä olemme tietoisia, ja olemme jo ryhtyneet tarvittaviin toimenpiteisiin, joilla tähän ja muihin vastaavan kaltaisiin väärennöksiin puututaan”, sanoo turvallisuusasiantuntija Sami Hulkkonen HSL:stä.

Tarkemmin hän ei toimenpiteitä avaa.

HSL:n tietoon on aiemminkin tullut erilaisia väärennöksiä sovelluksista. Niitä alkoi ilmestyä sen jälkeen, kun HSL julkaisi oman sovelluksensa vuonna 2018.

”Tämä on ollut on off -trendi ja kissa ja hiiri -leikkiä.”

Hulkkosen arvion mukaan väärennettyjä lippuja käytetään matkustajamääriin suhteutettuna vähän.

”Päivätasolla puhutaan ehkä kymmenistä tapauksista.”

Helsingin seudulla tehdään arkisin noin miljoona joukkoliikennematkaa. Koronapandemian aikana matkustajia on ollut tavallista vähemmän.

Hulkkonen ei kerro, miten väärennetyt liput eroavat aidoista.

HSL:n lipuissa on erilaisia turvatekijöitä, joiden perusteella lippujen aitous voidaan tarkistaa.

HSL:lle väärennettyjen lippujen käyttö aiheuttaa paitsi lipputulojen menetyksiä myös lisäkuormitusta lipuntarkastuksen yhteydessä.

Väärennetyn lipun lataaminen tahattomasti ei pitäisi olla mahdollista, Hulkkonen sanoo.

”Sellaisen hankkiminen vaatii, että tietää, mitä tekee. Sivustolle ei pitäisi eksyä vahingossa. Puhutaan rikoksesta ja näihin tilanteisiin kutsutaan aina poliisi paikalle. Väärennetyllä lipulla matkustamisesta on seurauksena päiväsakkoja.”