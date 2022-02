Helsingin keskustan alla kiemurtelee luolasto, jossa odottaa 4 000 sänkyä – Näin kaupunki on varautunut kriisiin

Hakaniemen alle louhitussa väestönsuojassa urheillaan, leikitään ja pysäköidään autoja.

Varautumisen opettaja Tomi Rask näyttää, mihin kuivakäymälöille on varattu sijoituspaikat nykyisellä huoltokäytävällä. Vessojen sijainti on merkitty keltaisin viivoin. Merihaan väestönsuoja valmistui vuonna 2003.

Jos Helsinki joutuu jonain päivänä tuhoisan hyökkäyksen kohteeksi, pääsevät tuhannet kaupunkilaiset suojaan Hakaniemen peruskallioon louhittuun väestönsuojaan. Se kuuluu kooltaan Suomen suurimpiin ja suojausluokaltaan parhaimpiin väestönsuojiin.

Luolastoon on suunniteltu merihakalaisten suojapaikat, kertoo varautumisen opettaja Tomi Rask Helsingin pelastuslaitokselta. Rask esittelee väestönsuojaa vierailijoille.

Merihaan väestönsuojaan saavat hädän hetkellä tulla toki muutkin kuin alueen asukkaat, sillä se on yleinen väestönsuoja. Sellainen on myös lähellä oleva Hakaniemen metroasema.

Nyt väestönsuojassa toimii muun muassa pysäköintihalli, liikuntasaleja ja leikkiluola sekä kaikille avoin kahvila.

Menemme sisään luolastoon Sörnäisten rantatien puolelta, Hakaniemen kauppahallin lähellä olevasta sisäänkäynnistä, ja ajamme hissillä alas.

Väestönsuojan yllä on parikymmentä metriä kalliota. Suoja on suunniteltu kestämään jopa ydinaseiskun. Suojatiloihin mennessä ensimmäinen vankka ovi kestää paineiskun, toinen ovi suojaa kaasuilta.

Tomi Rask esittelee väestönsuojan kaavion lintuperspektiivistä katsottuna. Runkona on neljä jonossa olevaa hallia eli suojaluolaa. Runkoa kiertää hevosenkengänmuotoinen huoltotunneli, joka päättyy normaaliaikana pysäköintitilana käytettävään luolaan. Suojassa on myös hätäpoistumisteitä.

Luolaston seinille on graniitin päälle aseteltu metalliverkot, joiden päälle on ruiskutettu betonia. Betoni on maalattu vaaleaksi viihtyisyyden parantamiseksi.

Rask kertoo, että jos sotatilassa räjähdykset saavat kallion tärähtelemään, luolan seinään tehty pinnoite ehkäisee kallion lohkeilemista lattialle.

Väestönsuojassa on neljä hallia, joihin suojaan hakeutuneet majoitetaan. Kuhunkin saliin muodostetaan huoneita pressuseinien avulla, ja huoneisiin tuodaan kerrossängyt luolaston varastosta.

Väestönsuojassa on neljä salia. Suunnitelmissa on varauduttu siihen, että kukin sali jaetaan pressuseinillä huoneiksi, joihin tuodaan kerrossängyt majoittujille. Rauhanaikana salit ovat liikuntakäytössä.

Näin tavanomaisena aikana saleissa on liikuntakenttiä. Juuri nyt yhdellä on päättymässä lasten sählypeli. Luolastossa kaikuvat iloiset huudahtelut, mutta jos synkimmät uhkakuvat toteutuisivat, kentällä voisi majoittua henkensä kaupalla pakenevia helsinkiläisiä.

Merihaan väestönsuojassa voidaan olla suojassa viikkoja, jopa kuukausia. Rask kuitenkin huomauttaa, että kun mietitään tilanteita, joissa väestönsuojaa käytettäisiin, olisi tarvittava suojautumisaika todennäköisesti lähempänä tunteja kuin päiviä.

Opettajat Niina Leikas (vas.) ja Tiina Kauppinen toivat päiväkoti Virkkulan lapsia pelaamaan sählyä väestönsuojan kentälle.

Luolasto on yhteydessä viemäri- ja vesijohtoverkkoon. Voi olla, etteivät ne kriisitilanteessa kuitenkaan toimisi normaalisti.

Väestönsuojaan on myös varastoitu vettä. Esimerkiksi päivittäiseen suihkussa käyntiin luolastoon suojautuvilla ei kuitenkaan ole mahdollisuutta. Ruoka väestönsuojaan tuodaan ulkopuolelta.

Huoltokäytävällä on telineet, joihin voidaan asentaa lavuaarit. Pisteisiin tulee vesijohto, ja lattiassa on viemärikaivo. Lavuaarit ovat väestönsuojan varastossa valmiina.

Luolan katossa kulkee monenlaista tekniikkaa: ilmanvaihtoputkia, vesijohto ja sähköjohtoja. Ilmastoinnista kuuluu vaimea humina. Ulkopuolisen maailman äänet eivät tietenkään kuulu, kun ympärillä on vankka kallio.

Saleja kiertää huoltotunneli, jonne asennetaan kriisiaikana kuivakäymälöitä, jotka nekin ovat jo valmiiksi varastoituina luolaan.

”Ne tyhjennetään kuten kesämökin huussi”, Rask kuvailee.

Rask johdattaa meidät tilaan, jossa on ilmanvaihtoa pyörittävä, verkkovirtaan kytketty sähkömoottori. Sähkömoottoriin on kytketty dieselmoottori, josta saadaan käyttövoima sähkömoottorille, jos verkkovirta katkeaa.

Ilmastoinnista huolehtiminen edellyttää melkoista putkiviidakkoa.

Ilmastointihuoneessa on suuri määrä muodoltaan pyöreitä suodattimia, joilla väestönsuojaan saadaan kriisiaikana raikasta ilmaa. Suodattimet poistavat ilmasta haitalliset aineet, kuten säteilyä sisältävät hiukkaset.

Seuraavassa huoneessa on varalla jykevämpi dieselmoottori, joka tarjoaa väestönsuojalle tarvittaessa varasähköä. Se on tämän vuosituhannen alkupuolelta oleva laite ja siksi vielä niin yksinkertaista tekniikkaa, että väestösuojasta turvaa hakeva väkikin pystyisi sen korjaamaan, Rask sanoo.

”Tällaisia ei saa kuitenkaan enää myydä, koska ne eivät täytä päästönormien vaatimuksia. Nykyiset dieselmoottorit ovat monimutkaisia, ja niiden korjaaminen on vaikeampaa. Sellaisia väestönsuojan väki ei enää pystyisi korjaamaan helposti.”

Rask painottaa, että väestönsuojan tekniikka on mekaanista, koska se toimii varmemmin kuin digitaalinen tekniikka.

”Täällä ei ole mitään digitaalista. Digiloikka on jäänyt ottamatta.”

Järjestelmillä on myös varmistus. Jos joku laite pettää, sen sijaan on mahdollisuus käyttää korvaavaa laitetta.

Jos niin ikävä tilanne syntyisi, että helsinkiläisten olisi lähdettävä väestönsuojaan, toivotaan ihmisten ottavan mukaansa varustus, jolla selviää 72 tuntia.

”Sen verran voi ottaa mukaan kuin pystyy kantamaan. Vettä, lääkkeitä, ruokaa, riittävä vaatetus, peitto ja tyyny”, Rask neuvoo.

”Suojaan tuleville 18–68-vuotiaille osoitetaan työtehtäviä. Kolmasosa ajasta tehdään töitä, kolmasosa levätään ja kolmasosa on vapaata.”

Työ voi olla esimerkiksi viestintää, vessojen tyhjentämistä, lasten tai vanhusten hoitoa tai muiden suojautujien auttamista.

”Tarjolla on ensiavun tyyppistä hoitoa, mutta sairaalahoitoa tarvitsevat pyritään siirtämään sairaalaan.”

Rask kertoo että Helsingin väestönsuojissa on yhteensä 800 000 paikkaa. Niitä on erityisesti taloyhtiöissä. Esimerkiksi keskustan pysäköintiluolastoja muunnetaan tarvittaessa väestönsuojiksi.