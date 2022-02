Alueen asukkaat kertovat huonoja kokemuksia Kannelmäen uudesta terveys­keskuksesta. Lääkäriaikoja ei ole saanut ja hoitoon pääsystä on pitänyt taistella.

Helsingin ulkoistama ja aiemmin ylistetty Kannelmäen terveysasema ei kaikkien asukkaiden mielestä toimi niin hienosti kuin julkisuudessa on annettu ymmärtää.

HS uutisoi helmikuun alussa terveysaseman lyhentyneistä jonotusajoista lääkärin vastaanotolle sen jälkeen kun terveysaseman toiminta ulkoistettiin Terveystalolle.

Ulkoistaminen tehtiin viime lokakuussa. Helsingin kaupungin julkaiseman vertailutilaston mukaan jonotusaika kiireettömään hoitoon on Kannelmäessä tällä hetkellä keskimäärin 15 päivää, kun se vuoden 2021 huhtikuussa oli 42 päivää.

Joidenkin asukkaiden kokemukset kertovat kuitenkin myös toisenlaisesta arjesta lyhyiden jonojen takana. Osa asukkaista ei ole päässyt hoitoon lainkaan tai hoitoon pääseminen on ollut hyvin hankalaa. Osa on vaihtanut terveysasemaa.

Facebook-ryhmässä nimeltä Kannelmäki-liike on keskusteltu Kannelmäen terveyskeskuksesta useaan otteeseen, ainakin viime lokakuussa, joulukuussa ja nyt helmikuussa.

Siellä toimintaa moititaan, mutta joukossa on useita, jotka ovat yksityistämiseen erittäin tyytyväisiä ja joiden mielestä palvelu ja hoitoon pääsy on selvästi parantunut entisestä.

Henna Heikkilä sanoo, että hänen kohdallaan 15 päivän keskimääräinen jonotusaika on kaukana toteutuneesta.

”Se ei ole toteutunut minulla. En päässyt hoitoon lainkaan”, Heikkilä kertoo Helsingin Sanomille.

Heikkilä sairastaa kroonista migreeniä, mikä tarkoittaa sitä, että hänelle migreenikohtauksia tulee 3–5 viikoittain. Heikkilä kertoo soittaneensa Kannelmäen terveysasemalle ensimmäisen kerran joulukuun alussa saadakseen apua ja pysyväislääkityksen migreenin hoitoon.

”Minulle sanottiin, että on täyttä, soita uudestaan myöhemmin. Kun soitin uudestaan, sanottiin taas, että vapaita lääkäriaikoja ei ole”, Heikkilä kertoo.

Kannelmäen terveysaseman ulkoistamisessa on toteutettu toimintamallilla, jonka mukaan yhdenkään soittajan ensimmäinen yhteydenotto terveyskeskukseen ei jää pelkäksi ajanvaraustoiveeksi, vaan soittajaa aletaan hoitaa heti puhelun aikana.

Heikkilän kohdalla tämä ei toteutunut. Hän otti yhteyttä terveysasemalle kaikkiaan kolmesti, kunnes lopulta sai ajan tammikuun lopulle. Edellisenä päivänä aika kuitenkin peruttiin terveysaseman toimesta.

”Sanottiin, että lääkäri on estynyt. Tilalle ei tarjottu uutta aikaa. Siinä vaiheessa vaihdoin Malmille.”

Malmin terveysasemalle hän sai lääkäriajan ensimmäisellä puhelinsoitolla parin viikon päähän. Nyt Heikkilällä on uusi lähete jatkotutkimuksiin Meilahden migreeniyksikköön helmikuun lopulle.

”Malmi on meiltä paljon kauempana, mutta en voi odottaa loputtomiin. Minulla on kolme pientä lasta ja lisäksi käyn töissä. Krooninen migreeni haittaa arkea tosi paljon, sillä minulla se aiheuttaa myös neurologisia oireita ja vaikuttaa esimerkiksi tasapainoon, kävelyyn ja kuuloon.”

Helsingin kaupungin lännen terveysasemien johtava ylilääkäri Timo Carpén on tietoinen siitä, että osa asiakkaita on vaihtanut Kannelmäen terveysasemaa yksityistämisen jälkeen.

”Kannelmäen terveysasemalta on muutamia satoja asiakkaita siirtynyt pois lokakuun alun jälkeen, mutta toisaalta uusia asiakkaitakin on tullut jonkin verran. Uusia asiakkaita on tullut lisää muun muassa Malminkartanoon”, viestitti Carpén Helsingin Sanomille sähköpostitse.

Petra Vuorelan kokemus Kannelmäen uudesta terveyskeskuksesta on niin ikään kehno. Hän kertoo, kuinka ei ollut päästä terveysasemalle hoitoon lainkaan.

”Yritin varata aikaa korvahuuhteluun, sillä minulla on ahtaat korvakäytävät ja joudun käymään [korvahuuhteluissa] säännöllisesti. Ilmoitettiin, että meillä ei tehdä tällaisia, pitää selvitä itse. Olin, että anteeksi mitä, tämähän on ihan normaali homma ja hoitunut aina ennenkin”, Vuorela sanoo Helsingin Sanomille.

Vuorelan mukaan hänet yritettiin saada lopettamaan puhelu, mutta hän ei luovuttanut.

”Siinä jonkin aikaa väittelin, ja yllättäen aika löytyikin seuraavalle päivälle. Mutta ei se hirveästi luottamusta herätä, jos pitää alkaa perustella, onko ongelma todellinen vaiko ei.”

Terveysaseman ulkoistamisen myötä myös terveysasemarakennus vaihtui. Tästä on aiheutunut Vuorelalle merkittävää haittaa, sillä hän liikkuu pyörätuolilla ja hänen mukaansa esteettömyysnäkökulmaa ei ole otettu uusissa tiloissa huomioon riittävästi.

"Vanhalle terveysasemalle pääsi pyörätuolilla tosi helposti, oli avautuvat ovet, ei kynnyksiä, kaikki yhdessä kerroksessa. Nyt etuovelta ei pääse sisään lainkaan. Pitää kiertää koko talo, että pääsee takaovesta sisään,” Vuorela sanoo.

Pääsisäänkäynnilläkin on Vuorelan mukaan luiska, mutta se on hänestä huonosti suunniteltu.

”Se on liian kapea ja liian jyrkkä eikä ovien edessä olevalla kaistaleella ole tilaa liikkua pyörätuolilla. Sisällä taas on paljon kynnyksiä, raskaat ovet ja ahtaat hissit. Esteettömyys on huonontunut sata prosenttia”, Vuorela sanoo.

Vuorela on miettinyt terveysaseman vaihtoa.

”Olen pettynyt. Ei tee mieli ottaa yhteyttä terveysasemalle, jos homma on sitä, että pitää toimenpiteistä väitellä. Sillähän ne jonot saadaan lyhyiksi, kun ihmiset siirtyvät muualle”, Vuorela sanoo.

Johtava ylilääkäri Timo Carpén viestitti Helsingin Sanomille sähköpostitse, että esteettömyysasioiden pitäisi olla kunnossa.

Terveysaseman toiminnasta vastaavasta Terveystalosta kerrottiin sähköpostitse HS:lle, että palvelun tasossa on ollut ”valitettavasti laadun vaihtelua”. Yrityksen mukaan osa työntekijöistä on joutunut opettelemaan Apotin käyttämistä ja siksi kaikki ei ole toiminut niin kuin on toivottu.

Se, että osa potilaista ei ole päässyt tavanomaisiin toimenpiteisiin, johtuu Terveystalon mukaan siitä, että yritys toteuttaa kaupungin määrittämiä hoitoja ja palveluita terveysasemalla ja niiden saatavuudessa voi olla eroja totuttuun.

Esteettömyydestä ei yrityksen mukaan ole tullut palautetta.

Oikaisu 14. helmikuuta kello 13.00: Kannelmäen terveyskeskus ulkoistettiin, ei yksityistetty kuten jutussa aluksi virheellisesti kerrottiin.