Viking Linen risteilyalus Gabriella ajelehti käytännössä jonkin aikaa tuuliajoilla Katajanokan edustalla tammikuussa. Asia selviää meriselityksestä, jota käsitellään merioikeuden käsittelyssä ensi viikon torstaina.

Gabriellan matka Maarianhaminan kautta Tukholmaan tyssäsi heti lähdön jälkeen tapahtuneeseen haveriin tammikuun 12. päivän iltana. Törmäyksessä vaurioituivat sekä Helsingin sataman laiturirakenteet että Gabriellan toinen kylki. Myös merikylpylä Allas Sea Poolille aiheutui vahinkoja.

Aluksen päällikkö Mikael Mannerström antaa Helsingin käräjäoikeudelle meriselityksen tapahtumista.

Meriselityksen mukaan alus oli irtaantunut noin 10 metrin päähän laiturista, kun laivan keulapotkurit pysähtyivät.

Miehistö havaitsi, ettei laivaa pystytty enää ohjaamaan, toisin sanoen laiva liikehti lyhyen aikaa tuuliajoilla. Sen työntövoimaan ei myöskään pystytty vaikuttamaan.

Lounaan puoleinen tuuli painoi aluksen päin Katajanokan laituria, johon Gabriella törmäsi kylki edellä hieman vinottain.

Alus kulki merivirran mukana laituria raapien, kunnes vauhti pysähtyi keulan koskettaessa Allas Sea Poolin lähellä sijaitsevaan ramppirakenteeseen. Jokin aika tämän jälkeen alus saatiin meriselityksen mukaan takaisin hallintaan.

Helsingin kaupunki tekee parhaillaan selvityksiä, miten laajat vauriot törmäys aiheutti laiturirakenteille ja rantamuuriin, jossa laituri on kiinni. Selvitykset aloitettiin tammikuussa ja ne saadaan tehtyä helmikuun aikana.

Vasta sen jälkeen voidaan aloittaa varsinaiset korjaustyöt.

”Vielä en osaa antaa hinta-arviota, paljon korjaukset maksavat. Se selviää vasta vaurioiden selvittämisen jälkeen”, kertoo Helsingin kaupungin Tontit-yksikön päällikkö Timo Laiho.

Allas Sea Poolin saunarakennus on osittain laiturinnokan päällä. Kun laiturinnokka siirtyi törmäyksessä, se aiheutti vaurioita myös saunaan. Myös saunan ympärillä oleva terassialue on vaurioitunut ja kulku allasalueelle.

Viking Gabriella tärmäsi rantavalliin Allas Sea Poolin kohdalla 12. tammikuuta.

Allas Sea Poolin liiketoimintajohtajan Anna-Mari Karhusen mukaan he pystyvät aloittamaan saunarakennuksen korjaukset vasta, kun selvitys vaurioiden laajuudesta on tehty ja laituri kunnostettu.

Allas Sea Pool odottaa Viking Linen kantavan vastuun tapahtumasta ja korvaavan vahingot.

”Emme kuitenkaan ole vielä saaneet Viking Linelta vahvistusta siihen, että he todella korvaavat syntyneet vahingot”, Karhunen sanoo.

Karhusen mukaan jää nähtäväksi, miten korvausten kanssa käy.

Hänen mukaansa kustannuksissa puhutaan mittavista summista, mutta hän ei halua sanoa Allas Sea Poolin alustavaa hinta-arviota julkisuuteen.

Viking Linen toimitusjohtaja Jan Hanses ei halua ottaa kantaa yhtiön korvausvelvollisuuteen ennen kuin meriselitys on annettu.

Karhunen uskoo, että jokin saunaratkaisu ja allasalue saataisiin käyttöön kevään kuluessa.

”Tavoitteenamme on päästä avaamaan sauna ja altaat asiakkaille joka tapauksessa mahdollisimman pian. Laiturin ja rantamuurin korjaaminen vievät aikaa, kaupunki vasta selvittää aikataulua.”

Ravintolan, jooga- ja pilatestilan ja yritystilat Allas Sea Pool pystyy avaamaan maaliskuussa.

Kun Allas Sea Poolia suunniteltiin, tehtiin tarkat selvitykset laivojen reiteistä ja koko satama-alueesta.

”Varmistimme aikoinaan, että suurten laivojen reitit eivät aiheuta riskejä kelluvalle allasalueelle. Olemme myös rakentaneet merenpohjaan juntatut teräsbetonipaalut suojaamaan kelluvaa allasaluetta”, Karhunen sanoo.

Hänen mukaansa onnettomuus oli poikkeuksellinen.

”Ja vaikka paikka olisi silloin ollut avoinna yleisölle, törmäys ei olisi ollut vaaraksi asiakkaille suojaavien rakenteiden takia.”

Viking Linen selvityksen mukaan Gabriella menetti ohjattavuutensa, koska aluksella tapahtui sähkökatko. Miehistö sai palautettua Gabriellan ohjauskyvyn siten, että se pääsi omin voimin takaisin lähtölaituriin. Aluksella ei havaittu vuotoja.

Viking Linen toimitusjohtaja Hanses sanoo, että onnettomuus oli useiden ”onnettomien yhteensattumien summa”. Hänen mielestään onnettomuus oli poikkeuksellinen.

”Laivat ovat liikennöineet alueella sata vuotta. Tämän onnettomuuden perusteella ei voi tehdä johtopäätöstä, että vaaratilanteita tulisi usein.”

Gabriellan vaurioita on sittemmin korjattu Naantalin telakalla. Vaurioraportin mukaan aluksen keulaportit olivat törmäyksen voimasta painuneet sisään.

Gabriella on katsastettu viime vuoden lokakuussa Tukholmassa. Se on ollut huollettavana telakalla viime kesänä Tanskassa ja sen palo- ja pelastuskelpoisuus on tarkastettu viime vuonna Turussa.

Katajanokan haverin oikeustoimet alkavat meriselityksellä, mutta merioikeus on toimivaltainen niin riita- kuin rikosasioissakin.

Helsingin käräjäoikeudella on toimivalta merioikeusasioissa. Meriselityksen antamisesta säädetään merilaissa. Sen tarkoituksena on saada mahdollisimman tarkkaan selville tapahtumaan johtaneet olosuhteet ja tekijät.