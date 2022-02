Asennustyöt sulkevat osan torista ja Aleksanterinkadusta helmikuussa. Uuden valaisin­järjestelmän on tarkoitus valmistua huhtikuun loppuun mennessä.

Helsingin Senaatintorille tulevien uusien valaisinpylväiden asentaminen on viivästynyt. Pylväiden asennustöiden piti alkaa helmikuun alussa, mutta työt ovatkin alkaneet ”erinäisistä haasteista johtuen” vasta nyt, Helsingin kaupunki kertoo.

Asennuksen ajaksi osa Unioninkadun ja Snellmaninkadun puoleista toria on varattu työmaan käyttöön. Lisäksi kaupunki sulkee Aleksanterinkadun torinpuoleisen kaistan ajoneuvoneuvoliikenteeltä.

Kaista on näillä näkymin suljettuna 16. helmikuuta asti. Sulun aikana liikenne ohjataan kiertämään Hallituskadun kautta. Joukkoliikenteen aikatauluihin tai reitteihin asennus ei vaikuta.

Pylväiden pystyttämisen on tarkoitus valmistua vielä helmikuun aikana. Tämän jälkeen pylväisiin asennetaan katu- ja julkisivuvalaisimet. Helsinki on asettanut tavoitteeksi, että koko valaisinjärjestelmä on valmis huhtikuun loppuun mennessä.

Senaatintorin reunoille asennettavat valaisinpylväät on suunnitellut suomalainen arkkitehtitoimisto Futudesign, joka voitti suunnittelukilpailun vuonna 2018.

Valaistuksen uusimisen yhteydessä kaupunki vaihtaa myös tapahtuma­sähköpisteet vastaamaan nykytarpeita. Uuden valaisinjärjestelmän valmistelu alkoi viime elokuussa maanrakennustöillä.

Nykyiset valaisinpylväät ovat 1980-luvulta. Aleksanteri II:n patsaan ympärillä olevat valaisimet jäävät ennalleen.