Työntekijöitä on uhkailtu pesäpallomailalla. Osa kaupunkilaisista ei noudata työmaakylttien kieltoja tai varoituksia.

Helsingin rakennustyömailla joudutaan toistuvasti tilanteisiin, joissa työmailla harhaileva kaupunkilainen tai kiireiden vuoksi turhautunut ohikulkija aiheuttaa vaaratilanteen. Usein kyse on siitä, että kaupunkilaiset eivät kunnioita työmaiden varoituskylttejä, nopeusrajoituksia tai aitoja.

Erityisen paljon hankaluuksia on ollut Kruununsiltojen työmaalla.

YIT:n Kruunusiltojen työmaan turvallisuuspäällikkö Erno Martin on nähnyt, kuinka surutta ihmiset kävelevät vaaralliselle alueelle.

”Kaunis sää ja vahvistunut jää ovat houkutelleet ihmisiä luistelemaan tai kävelylle merijäälle. Sitten on iskenyt väsymys tai on vain päätetty oikaista maihin siitä, mistä on lyhin matka tai mistä on ennenkin kuljettu”, Martin kertoo.

”Nyt siinä on kuitenkin työmaa, jolla raskaat ajoneuvot siirtävät raskaita kuormia. Syntyy vaaratilanteita, koska työntekijät eivät osaa odottaa kulkijaa, joka yllättäen kävelee eteen.”

Martinin mielestä työmaita ei enää kunnioiteta kuten takavuosina.

Syy on hänen mukaansa ymmärrettävä: ihmiset ovat turtuneet rakentamiseen.

”Täydennysrakentaminen on tuonut työmaita entistä ahtaampiin paikkoihin ja lähemmäs asukkaita, entisille kulkureiteille ja takapihoille.”

Helsingissä on lukuisia liikkumista häiritseviä työmaita meneillään etenkin vilkkaan kantakaupungin alueelle. Runebergintien kunnostus, Raide-jokerin rakentaminen ja Kruunusiltojen työmaa hankaloittavat arjen liikkumista. Hankkeet myös kestävät vuosia.

Lähistön asukkaista jotkut saattavat käyttää yhä vanhaa oikoreittiä ja kävellä työmaa-alueen läpi. Tämä ei vaaranna pelkästään oikaisijan turvallisuutta, vaan voi aiheuttaa vaaratilanteen myös muille.

”On käynyt monesti niin, että oikaisija on jättänyt portin auki, mikä on houkutellut lapsia leikkimään työmaalle”, Martin kertoo.

”Triplan työmaalla kolme poikaa pääsi avatun portin kautta leikkimään rakennusmonttuun. Siinä oli monta vaaranpaikkaa: montussa oli kymmenien metrien korkeuserot ja lähistöllä menossa painepiikkaus.”

Triplan työmaan rakennusmonttu Pasilan aseman kyljessä lokakuussa 2019.

Työmaat aiheuttavat melua ja poikkeavia liikennejärjestelyjä, mikä kiukuttaa osaa kaupunkilaisista. Osansa kiukusta ovat saaneet etenkin liikenteenohjaajat, jotka ovat säännöstelevät liikennettä työmaan lähistöllä.

”Autoilijat, pyöräilijät ja jopa kävelijät eivät tunnu jaksavan odottaa omaa vuoroaan, ja työntekijät saavat kuulla jatkuvasti sanallisia kommentteja. Yksi autoilija jopa kaasutti liikenteenohjaajan jalan päältä.”

Kruunusiltojen työmaalla yksi työntekijöistä pelastautui muutama viikko sitten viime hetkellä suojatieltä, kun autoilija ajoi paikalle työmaan alentamista nopeusrajoituksista välittämättä.

Myös väkivallalla uhkaamisesta on tullut yhä yleisempi ilmiö.

Myös SRV Rakennuksen turvallisuuspäällikön Aleksi Auerin tietoon on tullut tapauksia, joissa ulkopuolisia kulkijoita on jouduttu käännyttämään pois työmailta.

Toisinaan eksymisiä työmaille tapahtuu, mikäli rakenteilla olevassa asuinkorttelissa asutaan jo yhdessä päässä, kun toista päätä vielä rakennetaan.

”Tämä vaatii erityisjärjestelyjä työmaalta, ja tuolloin tärkeää on varmistaa, että työmaalle johtavat ovet ovat suljettuja, ja työmaan läheiset kulkutiet selkeästi merkittyjä ja rajattuja.”

Työmaiden poikki oikaisemista Auer ei pidä suurena ongelmana, sillä sitä tapahtuu yhtiön rakennusmailla verrattain harvoin.

Yksittäisenä haastavana tapauksena Auer muistaa Hakaniemessä sijainneen hankkeen, jossa jalankulku jouduttiin siirtämään toiselle puolelle katua työmaan vuoksi.

”Kaikki eivät merkintöjä halunneet noudattaa, vaan oikaisivat aitojen edestä autotien kautta suoraan työmaaportin eteen, mikä olisi voinut aiheuttaa vaaratilanteita, kun työmaaliikenne käytti ajoporttia.”

Oman harminsa aiheuttavat myös henkilöt, jotka tunkeutuvat työmaille luvattomasti aidoista ja vartioinnista huolimatta. Auerin mukaan syy tunkeutumiselle saattaa olla esimerkiksi kiipeilyvideoiden kuvaus.

"Se on todella vaarallista touhua, sillä työmaa on lähtökohtaisesti vaarallinen paikka ulkopuoliselle”, Auer sanoo.

Helsingin asukkaat ansaitsevat myös kehuja, Martin sanoo.

”Vaikka poikkeuksia on, niin yleisesti ottaen helsinkiläiset kyllä sietävät hyvin työmaista johtuvia haittoja. Tottuminen jatkuvaan rakentamiseen vaikuttaa myös sillä tavalla”, Martin kehuu.