Matti Bergendahl aloitti Husin johdossa helmikuun alussa. Hän tarttuu toimeen uudessa tehtävässään liike-elämästä tutuilla opeilla.

Kun Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) johtaja Matti Bergendahl puhuu, kuulee, että hän on ollut konsultti.

Kaikki tulee ulos jäsenneltyinä listoina: viisi tärkeintä asiaa Husin tulevaisuudessa, neljä johtamisen tärkeää e-kirjainta (energia, energisointi, edge ja eksekuutio).

Mutta kun Bergendahl selittää tarkemmin, mitä hän tarkoittaa, hän puhuu kuin tutkija, joka on todella syventynyt tutkimus­kohteeseensa.

Otetaan ensin ne Husin tulevaisuuden viisi tärkeintä asiaa. Ne ovat sairaanhoitopiirin hallituksen evästyksiä siitä, mihin helmikuussa toimitusjohtajana aloittaneen Bergendahlin pitää ensimmäiseksi tarttua.

”Työhyvinvointi on minulle henkilökohtaisesti tärkein. Husiin täytyy voida luottaa työnantajana. Siinä on ollut mutkia matkassa. Asiat eivät korjaannu hetkessä, mutta pakko ne on korjata”, Bergendahl sanoo.

Työntekijöiden väsymyksellä on yhteyttä pandemiaan ja koko terveyden­huoltoa koettelevaan pulaan ammattilaisista. Mutta muutkin tekijät, kuten ammattilaisten eläköityminen, vaikuttavat tilanteeseen.

Bergendahl haluaa puuttua ainakin työterveyden saatavuuteen ja johtamiseen, tarkemmin lähijohtamiseen.

”Jos alaisia on enemmän kuin kymmenen, ei yksi ihminen heitä oikeasti pysty johtamaan.”

Toinen kansantajuinen tavoite on hoidon saatavuus. Joskin tässä kohtaa Bergendahl lipsahtaa takaisin konsultti­kieleen ja puhuu ”käyttäjäasiakkaista” eikä potilaista. Miksi?

”Ei potilas ole vanhanaikainen sana, mutta se viittaa asiaan, minkä me jo osaamme: potilaiden hoitoon leikkaussaleissa ja poliklinikoilla. Parantamisen varaa on siinä, miten hoidamme ihmisen kotisohvalta takaisin kotisohvalle.”

Petrata pitäisi siis esimerkiksi sitä, miten helposti ihminen pääsee hoitoon, miten hän saa tietoa ja miten kaikenlaiset käytännön asiat toimivat. Lähtien siitä, millaiset opasteet Meilahdessa on, jotta ihminen löytää oikeaan paikkaan valtavalla sairaala-alueella.

Eikä Meilahti vielä riitä, hoitoon pitää päästä yhtä sujuvasti myös pääkaupunki­seudun ulkopuolella olevissa Husin sairaaloissa joita Bergendahl kutsuu ”lähisairaaloiksi”.

Pandemian tuoman hoitovelan lisäksi pitäisi hoitaa jo ennen pandemiaa venähtäneet hoitojonot esimerkiksi tekonivel­leikkauksissa ja harmaakaihin hoidossa.

Bergendahlia huolestuttaa myös toistaiseksi piiloon jäävä hoitovelka – siis esimerkiksi se, onko syöpiä jäänyt havaitsematta ja hoitamatta varhaisessa vaiheessa.

Loput kolme tulevaisuuden tärkeintä asiaa liittyvät sote-uudistukseen, talouteen ja Husin tulevaan strategiaan. Mutta puhutaanpa ensin vähän Bergendahlista itsestään.

Kun Bergendahl oli lapsi, hän kilpaili tosissaan murtomaa­hiihdossa ja jalkapallossa. 12-vuotiaana hän ajatteli, että huikein ammatti maailmassa olisi urheilulääke­tieteeseen erikoistunut lääkäri.

Urheilu-urasta olisi suuri kiusaus tehdä rinnastus Bergendahlin varsinaiseen nykyiseen uraan.

”Ei kyse ole kilpailuvietistä vaan intohimosta”, hän sanoo.

Sekin on varmaan totta, koska hän perustelee valintojaan sillä, että hän innostui.

Ensiksikin Turun yliopistossa oli niin kiinnostavaa perehtyä tutkimukseen, että nuori lääkäri teki saman tien väitöskirjan.

Hänestä tuli lastentautien erikoislääkäri, koska se tuntui riittävän haastavalta. Välissä piti kipaista post doc -opinnoissa Yhdysvalloissa ja johtaja­opinnoissa Sveitsissä.

Liike-elämään Bergendahl siirtyi, kun hän päätti, että olisi jännittävää olla strategiakonsultti. Sehän on vähän samankaltaista ongelman­ratkaisua kuin tutkijan ja lääkärin työ.

2000-luvun alussa Bergendahlista tuli terveysjätti Mehiläisen kehitysjohtaja, sitten melko vauhdikkaan urakehityksen jälkeen toimitus­johtaja ja välillä Mehiläisen emoyhtiö Ambean konserni­johtaja.

Vuonna 2015 hän siirtyi hetkeksi kokonaan pois terveysalalta kiinteistöjätti Realia Groupiin johtoon. Silloinkin Bergendahl opiskeli vähän lisää: hän suoritti huvikseen laillistetun kiinteistön­välittäjän (LKV) tutkinnon ymmärtääkseen konserniaan paremmin.

Realian jälkeen Bergendahl siirtyi johtamaan Varsinais-Suomen sairaan­hoitopiiriä. Hän on siis jo ennen Helsinkiin saapumistaan johtanut yliopistollista sairaan­hoitopiiriä korona­pandemiassa. Myös sairaan­hoitopiirin valmistautuminen sote-uudistukseen on Bergendahlille Varsinais-Suomesta tuttua.

Bergendahlin liike-elämän kokemus synnytti viime syksynä poliittisen kiistan, kun häntä oltiin valitsemassa Husin johtoon.

Husin poliitikkojen enemmistö kokoomuksen johdolla piti laajaa kokemusta yksityisellä sektorilla vahvuutena.

Sen sijaan vasemmistosta nostettiin esiin, että Bergendahlin kaudella Mehiläinen kiersi veroja ja sai tästä myöhemmin tuomion. Bergendahlin aikanaan johtaman Ambea-konsernin yhtiötä taas syytettiin Ruotsissa vanhusten huonosta kohtelusta. Lisäksi Kilpailu- ja kuluttajavirasto on esittänyt Realia Groupille tuntuvaa seuraamus­maksua isännöintialan hintakartellista.

Bergendahlia itseään ei henkilökohtaisesti syytetty mistään.

”Vaikka toimitusjohtaja tietenkin kantaa vastuun, monet asiat yritys­maailmassa ovat kiinni myös rakenteista ja omistajista. Vastuullisuus ja etiikka ovat minulle tärkeitä. Niistä en ole luopunut koskaan, enkä luovu.”

Kun Bergendahlin ansioluetteloa käy läpi, herää kysymys, miten hän on ehtinyt kaiken. Nukkuuko hän koskaan?

”Ehdottomasti. Johtajan on pidettävä huoli riittävästä levosta, liikunnasta ja ravinnosta”, Bergendahl sanoo ja vilkuttaa niin, että sormessa oleva älysormus välkkyy.

Bergendahl on aikuisenakin aktiivinen liikkuja. Tämä onkin johtamisoppien ensimmäinen e-kirjain eli oma energia, jota ilman ei voi energisoida eli innostaa muita.

Vasta sen jälkeen on mahdollisuus edgeen, jonka Bergendahl kääntää kyvyksi tehdä päätöksiä epävarmuuden keskellä. Viimeisenä pitää huolehtia, että päätöksistä oikeasti tulee totta (eksekuutio).

Vaikka Bergendahlilla on kokemusta Varsinais-Suomen sairaanhoito­piiristä, Uusimaa on siinä mielessä eri asia, että alueella on ainoana Suomessa oma erillis­ratkaisunsa. Uudellamaalla on edelleen erikoissairaan­hoidosta vastaava Hus sekä sen omistavat Helsinki ja neljä hyvinvointialuetta.

”Pessimisti näkisi tässä mahdollisuuden osaoptimointiin, mutta sillä lailla me vain epäonnistuisimme yhdessä. Yhteistyötä on jo, mutta siihen on löydettävä uusia tapoja.”

Ei esimerkiksi ole kenenkään etu, että huonokuntoisia vanhuksia makaa Husin sairaaloissa odottamassa vain siksi, että heille ei ole tilaa kaupungin­sairaalassa tai ympärivuoro­kautisessa hoivassa.

Tai positiivisen kautta: tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskuksiin on luontevaa viedä perusterveys­aseman lisäksi erikoistuneita ammattilaisia Husin erikoissairaan­hoidosta. Se tarkoittaisi, että sosiaali- ja terveysasemalla olisi välillä tavattavissa vaikka sisätauti­lääkäri, lastenlääkäri tai neurologi.

Uudellamaalla Hus on keskussairaala, jonka pitää huolehtia oman alueensa erikois­sairaan­hoidosta. Lisäksi Hus vastaa Etelä-Karjalan, Päijät-Hämeen ja Kymenlaakson vaativasta erikoissairaan­hoidosta.

Samalla se on yliopistosairaaloista suurin. Sen pitää olla valmis hoitamaan valtakunnallisesti kaikkein vaikeimpia ja harvinaisimpia sairauksia ja kouluttaa ammattilaisia koko Suomen tarpeisiin.

”Jos tutkimuksen, koulutuksen, opetuksen, kehityksen ja innovaatioiden rahoituksesta leikataan, vaikutukset eivät näy aivan heti. Mutta myöhemmin ne ovat todella vakavia”, Bergendahl sanoo.