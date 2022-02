Helsingin käräjäoikeus katsoo tuomiossaan, että VR noudatti työehtosopimusten.

Helsingin käräjäoikeuden tuomion mukaan VR:llä oli oikeus muuttaa kuljettajien ruokataukojärjestelyjä viime vuonna.

VR muutti kuljettajien palkallisen 35 minuutin ruokatauon palkattomaksi 59 minuutin tauoksi.

Yhteensä 263 lähiliikenteen veturinkuljettajaa oli vaatinut käräjäoikeutta vahvistamaan, että palkallinen ruokatauko oli muodostunut heidän työsuhteensa ehdoksi. Työntekijät katsoivat, että VR oli rikkonut heidän työsuhteensa ehtoja muuttaessaan ruokatauon palkattomaksi.

Kiista ruokatauosta johti lakkoon viime vuonna. Työtuomioistuin tuomitsi ammattijärjestön kesäkuussa sakkoihin laittomasta lakosta.

Käräjäoikeuden mukaan oikeudenkäynnissä ei ilmennyt näyttöä siitä, että työehtosopimuksen ehdoissa olisi nimenomaisesti sovittu palkallisesta ruokatauosta.

Veturinkuljettajien työsuhteissa noudatettava työehtosopimus sisälsi kaksi vaihtoehtoista tapaa järjestää ruokatauko. Niistä toinen tapa oli palkaton ruokatauko, jota ei pidetty työaikana.

”Jos työntekijällä on oikeus ja tosiasiallinen mahdollisuus esteettä poistua työpaikalta, ei lepoaikaa lasketa työajaksi. Jaksotyössä voidaan ruokailu järjestää tapahtuvaksi työn lomassa”, työehtosopimuksessa todetaan.

Päätöksessään viime vuoden huhtikuussa VR oli siirtynyt tähän toiseen työehtosopimuksen mahdollistamaan tapaan.

Työntekijäjärjestö Rautatiealan unionin (RAU) puheenjohtaja Tero Palomäki varautuu siihen, että käräjäoikeuden tuomiosta valitetaan.

”Oikeuskäytännössä on perusteita jatkovalitukselle. Me luemme käräjäoikeuden tuomion perusteita nyt kaikessa rauhassa”, Palomäki sanoo.

Käräjäoikeuskin toteaa, että työntekijöiden perustelut vakiintuneesta käytännöstä ovat tietyissä tapauksissa merkityksellisiä.

Vakiintunut käytäntö voi muuttaa työsuhteessa muuten noudatettavia ehtoja. Edellytyksenä on, että käytäntö on jatkunut riittävän pitkään, ja että sitä on noudatettu ilman merkittäviä poikkeuksia.

Veturinkuljettajien ruokatauko on ollut palkallinen hyvin pitkään, jopa vuosikymmenien ajan.

Mutta pitkään jatkuneen käytännön vakiintuminen työsuhteen ehdoksi edellyttää myös sitä, että molemmat osapuolet ovat hyväksyneet sen itseään sitovaksi.

Palkaton ruokatauko on joka tapauksessa lyhenemässä maaliskuun lopulla. Palomäen mukaan asiasta on neuvoteltu yhdessä työnantajan kanssa.

VR:n lähiliikennejohtaja Anu Punola vahvistaa, että ruokatauko lyhenee puoleen tuntiin.

Liittojen välisissä neuvotteluissa on käsitelty monia muita veturinkuljettajien työehtosopimuksen kiistanalaisia yksityiskohtia, ja niistä on päästy sopuun talon sisällä.

Palomäen mukaan työtuomioistuimeen on mahdollisesti päätymässä kiista työvuoron alkamispaikasta. Veturinkuljettajia on hiertänyt, että aiemmin työaikaan kuuluneet siirtymiset Helsingin päärautatieaseman ja Ilmalan varikon pukukoppien välillä ovat muuttuneet kuljettajien vapaa-ajaksi.

Ruokataukoriidan taustalla on Helsingin seudun liikenteen (HSL) tarjouskilpailu, jonka VR voitti arviolta kymmenen prosenttia halvemmalla hinnalla kuin edellisellä sopimuskaudella.

Uusi sopimuskausi alkoi viime vuoden kesäkuussa.

