Tapaus on siirtynyt poliisilta syyttäjälle, joka päättää syytteen nostamisesta.

Helsingin poliisi on saanut valmiiksi Tapaninvainion murhaepäilyn esitutkinnan ja tapaus on siirtynyt poliisilta syyttäjälle. Poliisi epäilee noin 40-vuotiaan miehen murhasta 27-vuotiasta miestä.

Epäilty henkirikos tapahtui Helsingin Tapaninvainiossa viime marraskuussa.

Henkirikoksen tutkinta alkoi, kun hätäkeskukseen tuli ilmoitus verisestä matosta paritalon jäteastiassa. Poliisit löysivät noin 40-vuotiaan uhrin kuolleena viereisestä roskalaatikosta.

Uhrin asunnossa oli runsaasti verijälkiä. Poliisin mukaan epäillyn murhan tekotapa oli ollut raaka ja julma. Esitutkinnan perusteella henkirikos oli suunniteltu etukäteen. Tekovälineenä oli käytetty kirvestä.

Poliisi otti marraskuussa kiinni 27-vuotiaan miehen ja 28-vuotiaan naisen Kainuun Suomussalmelta, jonne he olivat poistuneet tekopaikalta. Heidät vangittiin, mutta nainen vapautettiin myöhemmin eikä häntä enää epäillä murhasta.

Molemmilla vangituilla on taustallaan rikoshistoriaa. Murhasta epäilty mies on istunut useamman vankeusrangaistuksen. Hän on ollut syytettynä muun muassa tapon yrityksestä, huumausainerikoksesta ja kavalluksesta. Nainen on ollut syytettynä esimerkiksi pahoinpitelystä.

Poliisin mukaan epäilty ei ole halunnut edistää henkirikoksen tutkintaa. Poliisin käsityksen mukaan teon taustalla ovat olleet miehen suunnitelmat yhteisestä elämästä naisen kanssa.

”Esitutkinnassa ei tullut esiin sellaisia seikkoja, joiden perusteella nainen olisi ollut tietoinen miehen suunnitelmista”, sanoo tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Tuomas Lindholm poliisin tiedotteessa.

Naista epäillään rikoksentekijän suojelemisesta, hautarauhan rikkomisesta ja pelastustoimen laiminlyönnistä.

Tapaus siirtyi syyteharkintaan torstaina. Aluesyyttäjä päättää syytteen nostamisesta viimeistään 23. helmikuuta.