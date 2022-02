Vasta jos virus pystyy kiertämään pitkään eläinpopulaatiossa, se voi muuntua aiempaa vaarallisemmaksi. Silloin on huolestuttavaa, jos se pystyy taas tarttumaan ihmiseen.

Ei ole tutkittu, onko Helsingin rotissa koronaa. New Yorkissa viemärirottien uskotaan kantavan uutta koronamuunnosta.

New Yorkin viemärirottien uskotaan kantavan uutta koronamuunnosta. Tutkimus julkaistiin Nature Communications -lehdessä.

Helsingin yliopiston evoluutiobiologin, rottatutkija Tuomas Aivelon mukaan ei ole tyypillistä, että korona tarttuu ihmisistä eläimiin. Virus on levinnyt ihmisten ulosteista viemäreissä eläviin rottiin.

”Käsityksemme Kiinan Wuhanista lähteneestä koronaviruksesta ja niistä ensimmäisistä varianteista oli se, että ne eivät tartu helposti rotissa. Oli yllättävää, että aikaisemmista viruksista on kehittynyt muoto, joka pystyi leviämään New Yorkin rotissa.”

Aivelon mukaan ei ole yllättävää, että löytö tehtiin juuri New Yorkista, jossa on valtavasti rottia.

Aivelon tutkimusyksikkö saa tuholaistorjuntayrityksiltä kuolleita rottia tutkimusta varten. Kun Aivelo luki tutkimuksesta alkuviikosta, hän laittoi tuholaistorjuntayrityksille sähköpostia, että nyt tutkijoita kiinnostaisi saada omikron-ajan rottia.

Aivelo ei usko, että Suomesta löytyisi rotilta koronavirusta omikronia edeltävältä ajalta kuten New Yorkissa.

Jos koronavirusta löydettäisiin Helsingissäkin rotista, pitäisikö siitä huolestua? Aivelon näkemys on, että Helsingissä ei ole viemäreissä eikä muuallakaan rottia niin paljon, että virus jäisi rottapopulaatioon pysyvästi kiertämään.

Tarkkaa tietoa rottien lukumäärästä hänellä ei ole.

”Tilanne on huolestuttava, jos koronavirus pystyy kiertämään pitkään eliöpopulaatiossa, muuntumaan variantiksi, joka aiheuttaa entistä pahempaa tautia ja hyppäämään takaisin ihmiseen.”

New Yorkissa virus voi kiertää rottapopulaatiossa pitkään, koska rottia on niin valtavasti.

Vaikka Helsingissä rotista löydettäisiinkin koronamuunnosta, ihmisillä ja rotilla on niin vähän kontakteja, että tarttumismahdollisuudet ihmisiin jäisivät pieneksi.

”Pohjois-Amerikassa valkohäntäpeuroissa on havaittu koronavirusta, joka on tarttunut ihmisistä. Siellä on myös havaittu valkohäntäpeuroista takaisin ihmisiin tarttuneita koronatapauksia”, Aivelo kertoo.

Jo pandemian alkuaikoina Tanskassa minkeissä todettiin koronaa. Sekä minkeissä että valkohäntäpeuroissa virus kiersi varsin lyhyen ajan eli päiviä tai viikkoja, ei kuukausia.

”Siinä ajassa virus ei ehdi muuttumaan valtavan paljon.”