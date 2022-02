Ensimmäiset jamit ovat heti maanantaina Helsingin Vallilassa.

Ulkona on harmaata ja räntää sataa vaakasuoraan, mutta sisällä on lämmintä ja onnellista.

Kun Paula Susitaival, Johanna Juhola ja Suvi Oskala saavat Gla’ låtenin liikkeelle, maailma nyrjähtää sananmukaisesti iloiseen suuntaan.

Ravintolarajoitusten lieventyminen tarkoittaa, että Pikku-Vallilan kahvilassa voidaan pitkän tauon jälkeen järjestää kansanmusiikkijamit. Niitä ei ole ollut sitten pandemian alun, eikä kovin monia jameja ole järjestetty muuallakaan.

Kolmen tunnin lisäys aukioloissa antaa ravintoloille mahdolliseen pitää oviaan auki puoleenyöhön. Jameille tällä aukioloaikojen väljennyksellä on iso merkitys.

Salajameja on järjestetty pienessä piirissä ihmisten kotona tai pihoilla, mutta silloin kyse on toisilleen tutuista kutsuvieraista, joita isäntäväki on houkutellut terveysturvallisin järjestelyin.

Kansanmusiikkijamien olennaisin ydin eli kaikille vapaa pääsy, yhteiseen poljentoon osallistuminen, on jäänyt tuolloin uupumaan.

”Kaikki ovat tervetulleita jameihin, vaikka olisit saanut soittimen edellisenä päivänä. Ammattimuusikot ja harrastajat soittavat yhdessä. Toisten soitto kannattelee”, Juhola luonnehtii.

Edelliset suuremman porukan jamit pidettiin ensimmäisen koronavuoden kesällä, kansallisoopperan amfiteatterissa ulkona.

”Siellä me itku silmässä soitettiin ja tanssittiin. Siellä oli tilaa kansantanssijoillekin, joiden tilanne on pandemiarajoitusten aikana ollut vielä huonompi kuin soittajilla”, Susitaival kertoo.

Yhdessä soittaminen on kansanmusiikin ammattilaisille ja harrastajille jotain niin perustavanlaatuista, että sen puuttumisen vaikutus mielialaan on valtava.

”Me soitamme jameissa toisillemme. Sieluni kaipaa sitä”, sanoo Oskala.

Oskalan mukaan ei ole kyse siitä, että pitäisi päästä esiintymään, vaikka yleisön sorinalla on toki oma sähköistävä vaikutuksensa.

Pääasioita ovat ihmisten kokoontuminen yhteen musiikin äärelle, ja onnellistuminen siitä, että musiikkia soitetaan yhdessä. Kaikki ovat tervetulleita, ja harrastajille on mahdollisuus oppia ammattimuusikoiden kanssa.

Usein jameissa tapahtuu niin, että joku harrastaja muistaa biisien nimet ja tietää niiden historian. Ammattimuusikko hallitsee melodiat, muttei välttämättä taustatietoja.

”Juuri tällaisen toiminnan ansiosta jotkut, vaikkapa minä itse, tunnen pandemiankin keskellä edelleen olevani minä. Se jos mikä on tärkeää, vaikkapa mielenterveyden kannalta”, Juhola miettii.

Jamien järjestäjiä on useita, ja jonkinlaisia piristymisen merkkejä on jo nähtävissä. Esimerkiksi Perinnearkku-yhdistys on juuri viestittänyt, että se valmistelisi jameja.

Pikku-Vallila ei ole tilalla pilattu, mutta parhaimmillaan takavuosien vappukekkereissä sinne on mahtunut ällistyttävä määrä ihmisiä.

Jami-illan protokolla on vapaa. Ihmiset saapuvat, miten ehtivät. Istuvat yhteen pöytää, sitten tarvitaan jo toinen pöytä ja kolmaskin.

Ohjelmasta ei keskustella ennakkoon, mutta Facebookissa voidaan huudella, keitä on tulossa. Entä kuullaanko myös maanantaina Gla’ låten?

”Se on hyvinkin mahdollista”, Oskala sanoo.

”Ei meillä mitään suunnitelmaa koskaan ole. Niitä biisejä soitetaan, joita joku vain alkaa soittaa”, Susitaival säestää.