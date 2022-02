Helsingin kanta­kaupunkiin on avautumassa viisi uutta hotellia – Myrskyn lailla iskenyt ahdinko alkaa heikentyä

Hotellialalla uskotaan yöpymisten määrän kasvuun, kun rajoitukset höllenevät lisää.

Helsingissä avautuvien uusien hotellien valmistuminen on viivästynyt.

Kamppiin Rakennusmestarien taloon tuleva Hotel Mestari pääsee vastaanottamaan ensimmäiset vieraansa näillä näkymin vasta tulevana keväänä.

Eerikinkadun ja Fredrikinkadun kulmassa rakenteilla olevan hotellin valmistumista on lykätty jo useita kertoja.

Alun perin 237 huoneen hotellin avajaisia oli tarkoitus viettää viime vuoden talvella, sitten viime kesänä. Tämän jälkeen valmistumisajaksi ilmoitettiin loppuvuosi ja loppuvuodesta helmikuu 2022. Nyt ajankohta on tarkentunut huhtikuulle.

Myös Jätkäsaaren taidehotelli Ax avaa aiottua myöhemmin. Hotellin oli määrä avata ovensa matkailijoille viime vuoden toukokuussa, mutta avajaiset siirtyivät noin vuodella niin ikään huhtikuulle. Hotelliin tulee 173 huonetta.

Tänä vuonna Helsinkiin valmistuu lisäksi Scandic-ketjun hotelli Vanhan kirkkopuiston laidalle, huoneistohotelli Katajanokalla sijaitsevaan makasiinirakennukseen ja Music Tower -huoneistohotelli Jätkäsaareen.

Scandic pyrkii saamaan 352 huoneen hotellinsa valmiiksi syyskuussa. 105 huoneen Music Tower avannee kesän aikana ja Katajanokalle tuleva noin 60 huoneen huoneistohotelli kesään mennessä.

Jätkäsaareen Wood City -puukortteliin kaavailtu saksalaisen hotelliyhtiö Meiningerin hanke on peruuntunut kokonaan.

Aikatauluongelmien kanssa painivat Hotel Mestari ja taidehotelli Ax kuuluvat suomalaiseen Primehotels-ketjuun, joka operoi entuudestaan esimerkiksi Katajanokan vankilahotellia.

Primehotelsin toimitusjohtaja Tomi Peitsalo selittää viivästymisiä paitsi koronaviruksen myös rakennusteknisten syiden aiheuttamilla haasteilla.

”Koronan takia on jouduttu välillä sulkemaan työmaita tai on ollut paljon ihmisiä poissa sen takia, että he ovat olleet karanteenissa tai taudissa.”

Maailmankaupan logistiset häiriöt ovat puolestaan johtaneet raaka-aineiden poikkeuksellisen pitkiin toimitusaikoihin rakennusalalla.

”Tämä on monen asian summa”, Peitsalo sanoo.

Hänen mukaansa hotellioperaattorin näkökulmasta aikataulujen viivästymisestä ei ole koitunut varsinaista haittaa liiketoiminnalle, koska kysyntä hotelliyöpymisille on joka tapauksessa ollut heikkoa koronarajoitusten takia.

” ”Selkeästi ihmiset ovat aika herkkänä ja seuraavat tilannetta.”

Erityisen haastava on ollut Hotel Mestarin hanke, jossa rakennuksen käyttötarkoitus on muutettu toimistosta hotelliksi.

Rakennusmestari Heikki Kaartisen suunnittelema talo on valmistunut vuonna 1932 ja arkkitehti Helmer Stenrosin ja Risto-Veikko Luukkosen piirtämä lisäosa vuonna 1966.

”Purkujen kautta on päästy käsiksi siihen, mitä talo on syönyt. Konversiokohteessa tulee aina yllätyksiä.”

Peitsalon mukaan konversiokohteen yllätykset liittyvät tyypillisesti haitta-ainelöydöksiin ja rakenteiden arvioitua huonompaan kuntoon.

Mestarin huoneita ehdittiin jo viime vuonna markkinoida kuluttajille. Ehtikö moni tarttua tarjouksiin?

”Kyllä kysyntää ja kiinnostusta oli. Sen verran aikaisessa vaiheessa aikataulua kuitenkin lykättiin, ettei tämä mikään kaaos ollut.”

Pohjoismaiden suurimmassa hotelliketjussa Scandicissa uskotaan, että tyhjille hotellihuoneille löytyy käyttäjiä, vaikka vielä rajoitusten tuoreet purkamiset eivät ole näkyneet suuresti varausmäärissä.

”Käyttöasteet ovat matalalla”, sanoo Scandicin kaupallinen johtaja Christian Borg.

”Selkeästi ihmiset ovat aika herkkänä ja seuraavat tilannetta. Reaktio on yleensä aika nopea molempiin suuntiin. Kun rajoitteista aletaan puhua, se hidastaa varauksia ja toisin päin.”

Piristyneen viime kesän ja syksyn jälkeen koronaviruksen omikronmuunnos ja tiukentuneet rajoitukset tyhjensivät hotelleja jälleen loppuvuodesta.

”Mutta valoisampaan tulevaisuuteen mennään.”