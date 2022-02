Koulupsykologien ja kuraattorien asema on noussut yhdeksi koko hyvinvointiuudistuksen suurimmista kiistoista Helsingissä.

Torstaiaamuna kokoontuu sotepe-jaosto, jonka on ratkaistava kantansa koulukuraattorien ja -psykologien paikasta kaupungin organisaatiossa.

Pitäisikö heidän yhä tehdä töitä kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla (kasko)? Vai pitäisikö ammattiryhmät siirtää sosiaali- ja terveydenhuoltoon (sote)?

On kyse lasten ja nuorten hyvinvoinnista ja mielenterveydestä.

Vastakkain ovat valtion tahto ja Helsingin itsemääräämisoikeus. Siksi kuraattoreiden ja psykologien kohtalosta on väännetty syksystä asti. Lopulta pantiin töihin sekä kaupungin juristit että ulkopuolinen konsultti.

Helsinki poikkeaa muusta Suomesta, koska Helsingissä valtuusto edelleen päättää asioista, joita muualla siirtyvät hoitamaan uudet hyvinvointialueet. Helsinki sai siis läpi erillisratkaisun. Ja nyt on aika koetella vallan rajoja.

Helsingissäkin virkakunta kannattaa siirtoa. Poliitikkojen eteen on siis tuotu esitys, jossa kuraattorien ja psykologien siirtoa kaskosta soteen perustellaan nimenomaan erityistä tukea ja mielenterveyspalveluita akuutisti tarvitsevien lasten ja nuorten avunsaannin turvaamisella.

Omapäisyydellä eli kaskoon jäämisellä olisi riskinsä. Valtio voi älähtää, jollei Helsinki kykenisi näyttämään, että valtion soterahat todella on kaskossa käytetty oppilashuoltoon. Helsingissä kuitenkin nähdään, että perustuslaki takaa kunnille niin vahvan itsemääräämisoikeuden, että valtion voi jyrätä tässä asiassa.

Yksi ydinkysymyksistä oli, että kuraattorien ja psykologien palkat voi kaupungin analyysin mukaan maksaa valtiolta vastedes tulevista soterahoista, vaikka he olisivat kaskon alaisuudessa.

Miksi lopulta on väliä, kummassa lokerossa kuraattorit ja psykologit ovat? On ainakin kolme kohtalonkysymystä.

Työvoimapula. Varsinkin koulupsykologien rekrytointi on ollut vaikeaa. Koulupsykologit tai kuraattorit eivät oikein koe olevansa sotetyöntekijöitä vaan ongelmia ennalta ehkäiseviä kouluyhteisöjen jäseniä. Kuraattoreista esimerkiksi ei siis tässä prosessissa saisi tulla lastensuojeluntyöntekijöitä, eikä näitä ammattilaisia ole varaa menettää.

Siirtojen pelko. Kouluterveydenhoitajia on todistetusti siirretty kouluista esimerkiksi koronajäljitykseen. Henkilöstössä on pelkoa, että jos kuraattorit ja psykologit olisivat sotessa, heitä myös siirretään niihin palveluihin, joissa on eniten työvoimapulaa.

Oppilashuollon tehtävä on ehkäistä ongelmien kärjistyminen esimerkiksi puuttumalla varhain koulukiusaamiseen tai oppimisen ongelmiin. Pelko on, että sotessa tämä ennaltaehkäisy ohenisi.

Nykytilaa on korjattava. Helsingissä ei ole riittävästi mielenterveyspalveluita lapsille ja nuorille. Siirtoa soteen voisi puoltaa se, että kuraattorit ja psykologit pystyisivät silloin mahdollisesti auttamaan lapsia ja nuoria mielenterveyspalveluihin nykyistä saumattomammin.

Mielenterveyspalveluiden sakkaamiseen vaikuttaa sotealan resurssipula. Kaskoon jäämistä kannattava argumentti kuitenkin on, ettei varhaista tukea tule höylätä siirrolla vaan soten resursseja tulee vahvistaa muulla keinoin.

Miten käy? Kouluympäristöissä pysymistä on esittänyt valtuuston suurin ryhmä kokoomus. Se aikoo torstaina esittää kaskoa vastoin virkakunnan esitystä. Valtuuston toiseksi suurin ryhmä vihreät käy kannastaan neuvottelua viime hetkiin.

Vihreät on alustavasti kääntymässä kannattamaan kaskoa. Edellytyksenä olisi, että lasten ja nuorten mielenterveyspalveluita on vastedes pystyttävä parantamaan heidän arkiympäristössään eli kouluissa.

Kolmanneksi suurimmassa ryhmässä Sdp:ssä mielipiteet hajoavat kahtia, eikä ryhmäkuria ole tarkoitus noudattaa. Päätös on seuraavaksi etenemässä kaupunginhallitukseen.