Päiväkotien työntekijöille ehdotetaan taas työvaatteiden kustantamista.

Helsingin kaupunki perustaa uuden hallinnon rajat ylittävän työryhmän ratkomaan päiväkotien vakavaa henkilöstöpulaa.

Ryhmän tehtävänä on etsiä ja panna toimeen konkreettisia keinoja puuttua varhaiskasvatuksen henkilöstöpulaan sekä nyt heti että pitkällä tähtäimellä.

”Ilman konkreettisia, kestäviä toimenpiteitä ja vahvaa edunvalvontaa sekä yhteistyötä valtion kanssa emme kykene kääntämään suuntaa henkilöstöpulassa”, pormestari Juhana Vartiainen (kok) sanoo tiedotteessa.

Kaupungin omista toimista pitää laatia aina selkeä aikataulu ja budjetti, jotta ne eivät jäisi pelkäksi sanahelinäksi. Uusi ryhmä raportoi pormestarille useita kertoja vuodessa.

Työryhmän puheenjohtajaksi nimitetty apulaispormestari Nasima Razmyar (sd) sanoo, että hänestä on erittäin hyvä että ryhmässä on edustusta laajemmin kuin pelkästään kasvatuksen ja koulutuksen toimialalta. Ryhmässä näkyvät vahvasti myös viestintä, kaupungin henkilöstöhallinto ja elinkeinopolitiikka.

Ryhmä ei suoraan tee päätöksiä palkkauksesta, mutta Razmyarin mukaan sen tehtävänä on kuitenkin miettiä myös työntekijöiden elintasoon vaikuttavista isoista asioita kuten työsuhdeasunnoista. Hänestä pitäisi myös kokeilla, pitäisikö eri kaupunginosissa palkita työntekijöitä eri tavoilla.

”Kun toisille alueille on kerran haastavampaa saada työntekijöitä, meidän pitäisi kokeilla tätä ketterästi.”

Kolmantena konkreettisena asiana Razmyar nostaa esiin usein vähän keskustelusta sivuun jääneen ammattiryhmän eli varhaiskasvatuksen sosionomit. Kaupungin pitäisi kertoa nykyistä täsmällisemmin että heitä tarvitaan ja millainen heidän työnkuvansa Helsingissä on.

Helsingissä toimi jo edellisellä valtuustokaudella pormestarin nimittämä työryhmä ratkomassa suunnilleen samaa asiaa.

Pääkaupunkiseudulla on jo kauan ollut satoja päteviä varhaiskasvatuksen opettajia liian vähän. Viime aikoina pula on koskenut sekä vakituisia työpaikkoja että lyhytaikaisia sijaisuuksia ja myös lastenhoitajia on ollut vaikeuksia löytää töihin tarpeeksi.

Alkuvuodesta henkilöstöpulaa ja koronaviruksen aiheuttamia sairauspoissaoloja on pyritty paikkaamaan siirtämällä päiväkoteihin työntekijöitä leikkipuistoista. Varhaiskasvatukseen on myös siirretty muita kaupungin työntekijöitä väliaikaisesti esimerkiksi kirjastoista ja liikuntapalveluista.

Kaupunki on hiljattain perustanut pienen nopean toiminnan sijaisjoukon, joka lähtee avuksi, kun päiväkotien omat vakituiset sijaiset tai Seuren välittämät sijaiset eivät riitä.

Tämän vuoden budjettineuvotteluissa luvattiin viisi miljoonaa palkkakehitysohjelmaan, joka suunnataan koko kaupungin työntekijöistä niille aloille, joilla henkilöstöstä on suurin pula.

Ongelmaa on yritetty ratkaista pienemmilläkin keinoilla. Aiempi aloite kunnon työvaatteiden kustantamisesta päiväkoteihin kutistui lopulta huppareiksi Helsinki-logolla ja niitäkään ei pystytty toimittamaan ajallaan.

Kokoomuksen valtuutettu Anniina Iskanius on keskiviikkona jättämässä uutta talousarvioaloitetta ulkovaatteiden ja jalkineiden hankkimiseksi työntekijöille.