Pääkaupunkiseudulle ennustetaan lähipäiviksi vesi- ja räntäsateita. Espoon kaupunki on saanut asukkailtaan kymmeniä ilmoituksia veden valtaamista tieosuuksista.

Runsasluminen talvi on aiheuttanut pulmia pääkaupunkiseudulla, sillä vesisateet ja lämpötilojen nousu ovat saaneet lumimassat sulamaan.

Lumien sulaminen puolestaan on aiheuttanut suuria vesilätäköitä kaduille ja teille.

Jalankulkijoilla on haasteita pitää kenkiä kuivina, ja pyöräilijät polkevat lammikoissa. Lastenrattaita jäisellä ja märällä alustalla on painajaismaista lykkiä.

Myös autoilijoille suuret lätäköt aiheuttavat ongelmia.

Uudisasukkaantie Espoossa lainehtii paksussa sohjovedessä.

Pohjois-Espoon Perusmäessä asuva Jani Helenius otti kuvan Uudisasukkaantieltä. Tiellä oli Heleniuksen arvion mukaan vettä noin 20 senttiä.

”Auton pohja osui lammikkoon”, Helenius kertoo.

Vesitilanne Perusmäessä näyttää kuvan perusteella pahalta, sillä Uudisasukkaantien laidoilla on edelleen paksut lumipenkat odottelemassa sulamista. Tiellä ei ole sadekaivoa.

Helenius teki vesilätäköstä ilmoituksen Espoon kaupungille.

”Tämä on alueella pääkokoojatie. Kohta täältä ei päästä pois”, Helenius sanoo.

”Vene olisi hyvä.”

Espoon katutekniikan asiakkuuspäällikkö Jaana Junkkari kertoo, että katutekniikka on saanut tiistaina yli 40 ilmoitusta veden valtaamista tieosuuksista eri puolilta kaupunkia. Esimerkiksi Hämäläistentie Kauklahdessa oli 25 metrin matkalta veden peitossa. Junkkarin mukaan kaupungille oli tullut palautetta, että tiellä ei enää oikein päässyt kulkemaan.

Junkkarin mukaan syviin vesilätäköihin kaduilla on kaksi syytä.

”Alavilla kohdilla vesi tavallisesti valuu ojiin. Nyt vastassa ovat korkeat lumikinokset ja vesi ei pääse valumaan minnekään, vaan sula vesi kerääntyy syväksi lätäköksi.”

Toinen selitys on, että kun lumi on vuorotellen sulanut ja jäätynyt, tienpintaan on tullut paksuhko jääkerros. Jää on monessa kohtaa peittänyt hulevesiviemäröinnin ritiläkaivojen kannet. Kaivo itsessään on sula, mutta kaivonkansi jäässä.

”Maanantaina ja tiistaina päätyö, johon olemme keskittyneet, on pahimpien lätäköiden aukaiseminen”, Junkkari kertoo.

Helpoimmissa kohteissa Espoon katutekniikan työntekijät ovat tehneet lumivalliin aukon, niin että vesi pääsee valumaan pois kadulta ojiin. Ojat ovat useimmiten sulana.

Vaikeammat kohteet ovat jäätyneitä teitä. Niissä jäätä raavitaan asvaltin ja ritiläkaivojen päältä pois kauhakuormaajilla ja höylillä.

”Jos ollaan pilkuntarkkoja, niin ritiläkaivon aukaiseminen kuuluu sen kohdalla olevalle kiinteistölle, vaikka se on kaupungin katualueella. Nyt kaupunki on kuitenkin puhdistanut niitä.”

Espoon kaupungin alueella on useita tuhansia ritiläkaivoja, mutta työkoneita muutamia kymmeniä.

”Kaikkialle ei ehditä yhtä aikaa.”

Helsingin Suutarilassa Suutarilantien ja Pertunpellontien risteyksessä jalankulkija tarvitsee kumisaappaita.

Pohjois-Helsingissä Suutarilan kaupunginosassa vettä on kerääntynyt erityisesti Suutarilantien ja Pertunpellontien risteykseen.

Alueella vuosia asunut Martti Rintamäki kertoo, että samaan risteykseen syntyy joka kevät suuri lätäkkö.

”Lätäkkö tulee suojatienkin päälle, ja ihmiset joutuvat kiertämään sen ties miestä. Risteys ei ole turvallinen”, Rintamäki sanoo.

Nyt vettä risteyksessä oli Rintamäen arvion mukaan syvimmillään 10–15 senttiä.

Vuosaaressa Maustetehtaankadulla liikenneympyrä lainehti. Matalalla autolla liikenneympyrästä ei voisi tällä hetkellä ajaa.

Myös Vuosaaressa Maustetehtaankadun liikenneympyrä lainehti.

Helsinkiläisen Mira Salmen mukaan liikenneympyrän läpi ajaneen taksin sivuovet peittyivät osittain veden alle, ja lätäkön veteen syntyi aaltoja.

Omalla autollaan hän ei liikenneympyrästä uskaltaisi ajaa, sillä auton moottori saattaisi hörpätä vettä.

”Oli tekemistä, että sain tyttären pojan lätäköstä pois. Hän halusi mennä uimaan”, Salmi kertoo.

Lähipäivien vesisateet tuskin helpottavat tilannetta pääkaupunkiseudun märillä kaduilla. Sääennusteet lupailevat kosteita kelejä.

Ilmatieteen laitoksen ja Forecan sääennusteiden mukaan Helsingissä sää pysyttelee keskiviikkona ja torstaina plussan puolella. Perjantaina sää saattaa pakastaa muutaman asteen verran.

Myös Espoossa ja Vantaalla pysytellään lähipäivinä muutamassa lämpöasteessa.

Sekä keskiviikolle, torstaille että perjantaille ennustetaan vesi- ja räntäsateita. Perjantaina sateet saattavat tulla maahan lumena.