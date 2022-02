Pauli Saarinen vaihtoi Seniorisäpinät kurarukkasten kiinnittämiseen ja hippaleikkiin päiväkodin pihalla.

Pauli katso tätä! Pau-lii, pitääkö panna kuratakki, kun mennään ulos? Miksi pitää? Pauli, minä piirrän tänne sateenkaaren sisään tällaisen sydämen!

Helsinkiläisen päiväkoti Purjeen aamussa on menossa tyypillinen joukkojenhallintaoperaatio.

Aamun viimeiset lapset saapuvat. Suurin osa ryhmistä on matkalla toiseen suuntaan eli ulos kurakeliin. Osa kasvattajista on sairastunut, niin että suunnitelmia on hieman jouduttu säätämään.

Eskariryhmän kanssa piirtelevä Pauli Saarinen sen sijaan ei ole osa päiväkodin tavallista aamuhärdelliä.

Hän on ammatiltaan liikunnanohjaaja eli sitä joukkoa, jonka kaupunki tammikuussa siirsi päiväkoteihin ja leikkipuistoihin hätäavuksi esimerkiksi liikuntapalveluista, kirjastoista ja viestintätehtävistä. Leikkipuistoista taas on siirretty työntekijöitä päiväkoteihin, mutta heillä yleensä onkin koulutus pienten lasten kasvattamiseen.

Enni pukeutuu ulkovaatteisiin. Pauli Saarinen on valmiina auttamaan ja muistuttaa, mitä tällä säällä pitikään pukea.

Miltä tällainen työ tuntuu, kun siihen ei ole tottunut?

”Palkitsevalta. Lapset näyttävät niin avoimesti, mikä riemu niistä on nähdä joka aamu. Kun olen lähdössä pois, ne huutelevat perään, että mihin Pauli menet, älä vielä.”

Saarinen on korona-aikana siirretty omasta työstään muualle jo kolmesti. Viime vuonna hän oli samassa päiväkodissa koko kevätkauden ja nyt pari kuukautta lisää.

Alunperin kaupungin osaajapankin ideana oli löytää hyödyllistä tekemistä rajoitusten takia omista töistään pois joutuneille, ettei tarvittaisi isoja lomautuksia.

Tänä vuonna kyse on ollut myös varautumisesta, jotta päiväkodit pystytään omikron-aallon keskellä pitämään auki.

Päiväkodeista puuttui jo ennen pandemiaa valtavasti opettajia. Nykyisin myös lastenhoitajista on pulaa. Helsingin uusin idea tilanteen ratkaisemiseksi on poikkihallinnollinen ryhmä, jonka pitäisi etsiä muutakin kuin hetken helpottavia pikaratkaisuja.

Liikuntapalveluissa Saarinen ohjaa enimmäkseen aikuisia. Tyypillinen työtehtävä on keppijumpan vetäminen liikuntakeskuksen Seniorisäpinässä. Lapsiin liittyvät tehtävät ovat viime aikoina olleet lähinnä koululaisten uintia, mutta aiemmin hän on vetänyt tarhaikäistenkin liikuntaa.

Se ei korvaa kasvatusalan koulutusta. Hän on kuitenkin tottunut toimimaan ryhmien kanssa ja solahtaa siksi luontevammin päiväkotiin kuin sellainen, jonka tavallinen työ on vaikka toimistotyötä. Aika lailla samoja hommia hän siis tekee kuin lastenhoitajatkin.

”Avustan työntekijöitä siellä, missä tarvitaan: Pukemisessa, ruokailussa, päiväuniaikaan. Leikin lasten kanssa", Saarinen luettelee.

Hän korostaa sitä, että hänet otettiin päiväkodissa todella ystävällisesti vastaan ja opastettiin alkuun.

Eniten hän on ollut leikki-ikäisten ryhmässä. Tällä viikolla häntä on tarvittu enemmän eskarissa, missä lapset osaavat jo itsenäisestikin kaikenlaista, mutta ovat edelleen innokkaita heittäytymään leikkimään. Erityisen oleellinen asia tällä viikolla on ollut katsoa jääkiekon pronssipeliä lasten kanssa porukalla.

Mai, Elvi, Enni ja Ella piirtävät. Kuviin syntyy esimerkiksi sateenkaari ja kiipeilyteline.

Saarinen hyödyntää paljon myös varsinaista ammattitaitoaan eli vetää lapsille erilaisia liikunnallisia leikkejä.

”Olemme esimerkiksi voimistelleet aamupiireissä. Pihalla suosituinta on ollut sellainen paulinjahtaamisleikki, missä on yhdistelty hippaan vähän kiipeilyä ja ketteryyttä vaativia tehtäviä ja piiloutumista.

Päiväkodin liikunnanohjaajana tosin kuulemma väsyttää päivän jälkeen enemmän kuin Seniorisäpinöiden liikunnanohjaajana, mutta sitä Saarinen ei pidä pahana.

”Kuntosalille ei erikseen tarvitse työpäivän jälkeen mennä, kun kymmenen lasta on halunnut, että vedän niiden pulkkaa.”