Epäilty on ollut ehdonalaisessa vapaudessa. Hänen aiempi tuomionsa liittyi vastaavanlaisiin rikoksiin.

Helsingin poliisi epäilee 26-vuotiasta miestä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä, salakatselusta ja sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan lasta esittävän kuvan hallussapidosta ja levittämisestä.

Epäillyt teot tapahtuivat viime vuonna. Epäilty on ollut epäiltyjen rikosten tekoaikana ehdonalaisessa vapaudessa. Aiempi tuomio liittyi vastaavanlaisiin rikoksiin.

Poliisi aloitti esitutkinnan marraskuun lopussa 2021. Tutkinta aloitettiin, kun epäillyn tunteva henkilö oli kertonut poliisille huolestuttavasta havainnosta. Vihjeen sisältöä ei voida avata tarkemmin uhrin suojelemiseksi.

Rikoksesta epäilty vangittiin 3. joulukuuta ja hän on ollut siitä alkaen tutkintavankina alkaen.

”Epäilty on hakeutunut tietoisesti kontaktiin pienten lasten, pääsääntöisesti poikien, kanssa. Hän on tarjonnut hoitoapua lapsiperheille Internetin lastenhoitosivustoilla. Toiminta on ollut järjestelmällistä, ja epäilty on luonut taitavasti luottamussuhdetta ihmisiin”, kertoo tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Jutta Antikainen tiedotteessa.

Miehen epäillään käyttäneen seksuaalisesti hyväkseen yhtä lasta. Lisäksi hän on kuvannut alastomia ihmisiä uimahallin suihkutiloissa. Hänen epäillään myös pitäneen hallussaan ja levittäneen sukupuolisiveellisyyttä loukkaavia lasta esittäviä kuvia.

”Uskomme, että onnistuimme aktiivisella ja tehokkaalla tutkinnallamme estämään uusia lapsiin kohdistuvia seksuaalirikoksia”, sanoo rikoskomisario Antikainen.

Tapauksen syyttäjä on erikoissyyttäjä Nina Huttunen.