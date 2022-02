Petter Stordalenin uusi suurhanke, 700 huoneen hotelli, valmistuu Helsinki-Vantaalle vuonna 2024.

Petter Stordalen on Norjassa hotellialan rocktähti. Keskiviikkona hän piipahti Suomessa katsomassa uusimman hotellihankkeensa työmaata Vantaalla.

Jotkut ihmiset vain ovat energisiä.

Apean räntäsateisena helmikuun päivänä norjalainen hotellimoguli ja -miljardööri Petter Stordalen sähköistää Helsinki-Vantaan haalean kokoushuoneen tulevaisuudennäkymillään.

Hänen uskonsa matkailualan rivakkaan nousuun pandemian jälkeen on järkkymätön. Jo viime syksynä, kun Tanskassa, Norjassa ja Ruotsissa purettiin koronarajoituksia, tilauskanta kasvoi jyrkästi.

”Me odotimme varovaista nousua, mutta loka-marraskuussa teimme ennätystuloksen. Pystyimme seuraamaan tunti tunnilta, miten vauhdikkaasti varauksia tuli sisään. Ensi kesän pakettimatkojen varaukset ovat nekin jo hyvällä mallilla.”

Stordalen tietää, mistä puhuu. Hänen Nordic Choice-ketjussaan on yli 200 hotellia, joista 12 on Suomessa. Konserniin kuuluu matkanjärjestäjiä, Hurtigruten-risteilytoimintaa ja jopa kymmenkunta lentokonettakin.

Suomessa Stordalen piipahti keskiviikkona nauhoittamassa videotervehdyksen uusimman hotellikohteensa peruskiven muurausta varten. Lentoasemalle rakentuvasta hotellista on tulossa Suomen suurin. Luvassa on noin 700 hotellihuoneen ja kahden eri majoituskonseptin kiinteistö, jonka rakennuttaa Avia Real Estate.

Hotellin, tai oikeastaan hotellien, nimiä Stordalen ei paljasta, vinkkaa vain silmää.

”Jos kertoisimme etukäteen uudesta kohteesta, kilpailijat kopioisivat kaiken. Niin ne tekevät kyllä muutenkin, mutta kannattaa pantata paljastuksia.”

Sen verran tiedetään, että toinen hotelli on räätälöity kohtuuhintaiseen majoitukseen ja toinen hieman hintavampaan. Se sijoittuu vastapäätä uutta terminaalirakennusta ja juna-aseman sisääntulorakennuksen viereen.

Vuonna 2024 valmistuvaan hotelliin tulee myös viisi ravintolaa, kokous- ja konferenssipalvelut sekä spa- ja kuntosalitilat. Kattokerrokseen tulee kaikille vierailijoille avoin ravintola.

Kun ei kerran voida keskustella Helsinki-Vantaan hotellista, vaihdetaan sitten ajatuksia syyskuussa Oslossa avautuvasta Sommerro-luksushotellista, jonka muutostöihin Stordalen on oman ilmoituksensa mukaan sijoittanut hulppeat 250 miljoonaa euroa.

”Se on ennenkuulumaton summa hotellista, jossa on vain 250 huonetta. Normaalisti sijoittaisimme kohteeseen vain viidenneksen tuosta summasta”, Stordalen myhäilee.

Mutta paikallisen sähköyhtiön pääkonttoriksi 1930-luvulla valmistunut rakennus on parhainta art deco -tyyliä. Kiinteistöön kuuluu vuonna 1932 valmistunut uimahalli, jonka seinämosaiikin suunnitteli taiteilija Per Krogh.

Kroghin kuuluisin seinämaalaus sijaitsee YK:n päämajassa, turvallisuusneuvoston kokoushuoneen seinällä.

”Me olemme säilyttäneet kaikki 1930-luvun yksityiskohdat sekä hotellissa että uimalassa aina alkuperäisiä pukukoppeja myöten.

Stordalen kutsui Norjaan kansainvälisiä suunnittelijoita eri puolilta maailmaa. Nämä matkailivat ympäri Norjaa ja esittelivät sitten suunnitelman, joka sai Stordalenin sähköistymään niin, että ihokarvat nousivat pystyyn.

”Suunnitelma oli, että tehdään hotelli, joka olisi voinut avautua 1930-luvulla. En ollut ikinä nähnyt, että missään olisi toteutettu mitään sen kaltaista.”

Petter Stordalenin usko ihmisten haluun kokea maagisia elämyksiä on järkkymätön. Hän kuitenkin arvioi, että pandemia on muuttanut matkailualaa. ”Ne toimijat, jotka eivät muutu, häviävät.”

Alan ihmisten arvio Petter Stordalenista on, että hän osaa hyvin taitavasti tehdä asioita toisella tavalla. Joukosta erottuminen on ansiokasta kilpailluilla majoitusmarkkinoilla.

Showmiehen rooliin kuuluu, että hän saattaa saapua uuden hotellin avajaisseremonioihin suoraan taivaalta. Jätkäsaaren Clarion-hotellin avajaisissa Stordalen laskeutui hotellin katolta köysien varassa.

Tässäkin haastattelussa hän silmäilee HS:n kuvaajan olkapäällä roikkuvia varusteita teräslenkkeineen. Pitäisiköhän hänen pudottautua niiden varassa jostain? Ei nyt sentään.

”Hotellialalla kaikkein helpointa olisi toisintaa jo tehtyjä ratkaisuja. Rakennetaan yksi Clarion ja kopioidaan samanlainen jonnekin toisaalle. Se ei minua kiinnosta.”

Oslon Sommerro voi olla hotelli, johon ihmiset matkustavat vain voidakseen sanoa yöpyneensä Sommerrossa. Siitä voi tulla matkan kohde itsessään.

Pandemia ei Stordalenin mukaan ole hävittänyt ihmisten halua matkustaa ja kokea maagisia elämyksiä.

Kun ulkomaille ei ole päästy, staycation-lomien kysyntä on suorastaan räjähtänyt. Staycation tarkoittaa parin kolmen yön lomailua kotikaupungin hotellissa.

”Jos joku olisi minulle sanonut, että lapsiperhe kutsuu isovanhemmat vahtimaan lapsiaan ja kävelee parin korttelin päähän hotelliin, en olisi kyllä uskonut. Mutta totta se on.”

Toinen nouseva trendi on lentokenttähotellien suosio. Stordalen on tarkka siitä, että nyt puhutaan nimenomaan terminaalissa tai sen välittömässä läheisyydessä olevista hotelleista. Ei siis ole kyse niistä iänkaikkisista hieman nuhjuisista tusinahotelleista, joita on aina ollut noin kilometrin etäisyydellä kentästä.

Näillä kahdella hotellityypillä on kuulemma yhtä paljon yhteistä kuin hotdogilla ja chateaubriandilla.

Lentokentän ytimeen sijoittuvissa hotelleissa matkustajan ei tarvitse hypätä mihinkään kulkupeliin. Koneesta pääsee kuivin jaloin majapaikkaan, jossa seuraavana päivänä järjestetään kenties alan konferenssi tai firman seminaari.

Lentokenttähotelli houkuttelee myös niitä matkustajia, joilla on seuraavana päivänä varhainen lento.

Juuri sellainen on nousemassa Helsinki-Vantaan uuden terminaalirakennuksen kupeeseen. Lentokenttähotellit kuten Stordalenin Kööpenhaminan Clarion ovat myös pandemian aikana menestyneet kohtuullisesti.

”Vaikka Kööpenhaminan lennot ovat olleet vain 60 prosenttia normaalista, hotellilla on mennyt ihan hyvin.”

Näin ei voi sanoa Stordalenin kaikista liiketoimista. HS:n haastattelussa epidemian ensimmäisenä vuotena keskustelu kiersi koko ajan Stordalenin yhtiöiden velkataakan ja maksujärjestelyjen ympärillä.

Tämän vuoden tammikuussa Dagens Nyheter -lehden haastattelussa sävy on jo toinen. Nyt ovat puheena uudet mittavat investoinnit, koska eri rahoitusjärjestelyiden kautta Stordalenin yhtiöiden ydintoiminnot on saatu tukevalle maaperälle ainakin toistaiseksi.

Taaksepäin katselu ei kuulu Stordalenin tyyliin, mutta Dagens Nyheterissä hän luonnehtii pandemian alkua yhden vuoden liiketoimintakielloksi.

”Minulta on monta kertaa pandemian aikana kysytty, kadunko sitä tai tätä ratkaisua, esimerkiksi hotelli Kämpin ostamista vuonna 2019. Mutta enhän voi katua sellaista tilaisuutta, joka aukeaa vain kerran elinaikana.”

Pandemian opetuksiin kuuluu, että alan toimijoiden täytyy muuttua. Ne, jotka eivät muutu, häviävät. Mutta ihmisten halu matkustaa ja kokea elämyksiä ei häviä mihinkään.

”Rakastan lentokenttiä”, Stordalen sanoo, ja silmäilee sateen piiskaamaa harmaata maisemaa kuin oltaisiin puuterilumen äärellä Lapissa.

Torstainen peruskiven muuraus ei jää ainoaksi isoksi investoinniksi Helsinki-Vantaan lentokenttäalueella.

Avia Real Estate eli entinen LAK-kiinteistöt on aloittanut uusien asuinkerrostalojen rakentamisen Aviapoliksen juna-aseman eteläisellä sisäänkäynnillä Tikkurilantien tuntumassa.

Toimitusjohtaja Ilkka Pitkäsen mukaan samasta korttelista on jo myyty kaksi tonttia ulkopuolisille perustajaurakoitsijoille.

Päätös investoida Suomen suurimman hotellin rakennustöihin pandemian keskellä on Pitkäsen mukaan rohkea veto, jolle hän toivoisi jatkoa. Muut käynnissä olevat hotelliurakat esimerkiksi Helsingissä on päätetty ja rakentaminen aloitettu pääosin jo ennen pandemiaa.

Suurhotellin rakennustöiden on määrä valmistua maaliskuussa vuonna 2024, minkä jälkeen kohde luovutetaan hotellioperaattorille. Rakennusurakka maksaa 120 miljoonaa euroa.

”Hotellioperaattori tekee omat investointinsa ja päättää, milloin hotelli avataan”, Pitkänen sanoo.