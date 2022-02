Tulvivat kadut vaikeuttavat liikkumista pää­kaupunki­seudulla: ”Ihmisillä on oikeasti vaikeata”

Tervejalkaisillekin kulkureitit ovat vaikeita, vanhuksille ja kantamusten kanssa kulkeville paikoin mahdottomia.

Tulvivat kadut ja tiet aiheuttavat edelleen kulkuongelmia pääkaupunkiseudulla. Vesi on vallannut yhtä lailla pieniä kuin isoja teitä ja on ollut sekä autoilijoiden että jalankulkijoiden harmina.

Tulvavesi esimerkiksi nousi keskiviikkona Vihdintielle Vantaalla. Nopeusrajoitus alueella on nyt 50 kilometriä tunnissa. Asiasta kertoi liikenteenohjausyhtiö Fintraffic.

Tarkka tulva-alue on Vihdintiellä noin kilometri Kehä III:n liittymästä pohjoiseen päin. Tiellä pääsee vielä ajamaan. Tien hoidosta vastaava alueurakoitsija arvioi, mitä tielle voidaan tehdä.

Talven vaihtelevien kelien takia myös vilkkaampien teiden päällysteet ovat vaurioituneet. Uudenmaan ely-keskus kehottaa tienkäyttäjiä tarkkaavaisuuteen, koska vilkkaalla tiellä suurikin vaurio voi syntyä nopeasti. Ely-keskuksen mukaan vaurioita syntyy teihin nyt enemmän kuin niitä ehditään paikata.

Vesi on aiheuttanut ongelmia myös Espoossa ja Helsingissä. Espoossa oli täysin veden alla jääneitä teitä, joita pitkin ajaminen ei enää onnistunut.

Laajoiksi lammikoiksi levinnyt vesi hankaloitti keskiviikkona myös jalankulkijoiden etenemistä. Veden lisäksi kadut ovat paikoin jäässä ja siksi erittäin liukkaita.

Espoon Lintuvaarassa asuva Mirja Kosonen lähti tiistaina etätyöpäivän jälkeen hakemaan noutoruokaa autolla. Ruoanhakumatka autolla tyssäsi kuitenkin pian Helmipöllönkadulle, joka oli muuttunut lähes joeksi.

”Pysäköimme auton sivukadulle ja kävelimme sohjoista lumivallia pitkin loppumatkan.”

Kerta ei ollut ensimmäinen. Kososen mukaan Lintuvaarassa on ollut niin sohjoiset kadut jo kaksi viikkoa, että useimmiten hän jättää auton suosiolla kotiin. Hän ei viitsi riskeerata sillä, että auto juuttuu lumisohjoon.

Kävelyllä käynti on yhtä haasteellista.

”Koskaan ennen elämässäni minulla ei ole ollut näin pitkää aikaa, että en huonojen teiden takia viitsi lähteä autolla asioille.”

Kehä 1:n alikulkutunnelissa Kurkimäen ja Myllypuron välissä on vaikeakulkuista. Keskiviikkona kävelykepin kanssa kulkevaa miestä autettiin hankalan paikan ohi.

Helsingin Kurkimäessä asuva Iiro Koskenniemi puolestaan halusi kuvallaan Kurkimäen ja Myllypuron välisestä alikulkutunnelista kertoa kelistä jalankulkijoiden kannalta.

Hän antoi Kehä 1:n alittavasta vetisestä tunnelista ottamalleen kuvalleen teosnimen. Se on ”Lätäköistä harmistuneille autoilijoille soi maailman pienin viulu”.

”Olen tänään kävellyt ulkona ja autotiet ovat kuin nuoltuja ja jalkakäytävällä on vaikea kulkea. Autoilijoiden valitus lehdessä lätäköistä meni ihon alle. On toisenlaistakin todellisuutta ja ihmisillä on oikeasti vaikeata.”

Koskenniemen ottaman kuvan yläreunassa näkyy noin 150 metriä pitkä Hurstin leipäjono.

”Minä olen terve nuori mies, jolla löytyy nastalenkkareita ja muuta. Vanhemmat ja heikommassa asemassa olevat ihmiset kärsivät tästä enemmän. Otin kuvan, kun yhtä kävelykepin kanssa kulkevaa miestä talutettiin lätäkön sivusta.”

Koskenniemi huomauttaa, että vanhusten mopoilla tai pyörätuoleilla alikulkutunnelissa kulkeminen on täysin mahdotonta.

Koskenniemi auttoi tiistai-iltana samassa kohdassa erään nuoren naisen vesilammikon toiselle puolelle.

”Hänellä oli kassi ja koppa, jossa oli kaksi kissaa. Hänen oli vaikea päästä siitä muutenkin yli, eikä halunnut tietenkään uittaa kissoja.”