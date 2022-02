Koronavirus on lamauttanut monia yhteiskunnan toimintoja, mutta asuntokauppa on käynyt siitä huolimatta kuumana, viime vuonna jopa poikkeuksellisen vilkkaasti.

”Viime vuosi oli kaikkien aikojen ennätysvuosi kiinteistönvälittäjien tekemissä kauppamäärissä”, sanoo toimitusjohtaja Jukka Rantanen Säästöpankkiryhmään kuuluvasta Sp-Kodista.

Asuntokauppoja tehtiin yli 10 000 enemmän kuin vuonna 2020.

Suomen suurimman finanssiryhmän OP:n tuoreen, keskiviikkona julkaistun asunto­markkina­katsauksen mukaan asuntojen hinnat nousivat viime vuoden aikana koko maassa keskimäärin 3,7 prosenttia edellisvuodesta.

Asuntojen hintojen nousu oli nopeinta kymmeneen vuoteen. Parhaille sijoille pääsivät suuret kaupungit. Esimerkiksi pääkaupunkiseudulla kasvua oli noin 5,5 prosenttia.

Helsingissä vanhojen kerros- ja rivitaloasuntojen hinnat nousivat eniten Kaartinkaupungissa ja Itä-Pakilassa, missä nousu oli keskimäärin yli 18 prosenttia, selviää Tilastokeskuksen tilastoista.

Hintavoittajien kärkeen kuuluvat myös Vartioharju, Kalasatama, Kaitalahti, Kuusisaari-Lehtisaari, Roihuvuori, Etelä-Laajasalo ja Itäkeskus-Marjaniemi. Niissä keskimääräinen hintojen nousu ylitti 13 prosenttia.

Helsingin keskustassa olevassa Kaartinkaupungissa keskineliöhintojen muutos oli huimat 1 459 euroa ja kehittyvässä Kalasatamassakin lähes tuhat euroa.

10 prosentin kasvun raja rikkoutui Jollaksessa, Munkkivuori-Niemenmäessä, Puotilassa ja Koskelassa.

Sp-Kodin Jukka Rantanen arvioi, että Kaartinkaupungin ja Kalasataman menestys johtuu tarjonnan vähyydestä ja kysynnän suuruudesta, mikä on heijastunut hintoihin. Kummassakin on verraten vähän myytäviä vanhoja asuntoja.

”Kaartinkaupunki on ihan ydinkeskustaa, ja sinne on aina kysyntää.”

Kalasatamassa taas rakenteilla olevat pilvenpiirtäjät, monipuoliset palvelut ja toimivat joukkoliikenneyhteydet houkuttelevat ihmisiä ja vetävät alueen hintatasoa ylöspäin, Rantanen sanoo.

”Joku on sanonut, että Kalasatamasta tulee uusi Helsingin keskusta.”

Itä-Pakila puolestaan tarjoaa kohtuuhintaista asumista pientaloalueella. Siellä keskineliöhinta liikkuu alle 4 000 eurossa, kun esimerkiksi Kaartinkaupungissa se lähentelee 10 000:ta euroa ja Kalasatamassa se on runsaat 8 000 euroa.

Mutta mikä selittää Laajasalossa sijaitsevan, vähemmän esillä olleen Kaitalahden hintojen nousua?

Rantanen löytää selityksen alueelle rakennettavasta uudesta merellisestä Kruunuvuorenrannasta.

”Joku voi olla kiinnostunut Kruunuvuorenrannan uudiskohteista mutta kokee, että uudistuotannon hinta on oman budjetin yläpuolella. Silloin kuluttaja helposti suuntaa katseensa lähialueelle: millaisia vanhoja asuntoja siellä on.”

Negatiivista asuntojen hintojen kehitys oli Helsingin Pikku Huopalahdessa, Metsälän ja Etelä-Oulunkylän alueella, Tuomarinkylä-Torpparinmäessä sekä Malmilla.

Värikkäistä ja monenmuotoisista taloistaan tunnetussa Pikku Huopalahdessa keskimääräiset neliöhinnat laskivat 221 euroa. Asuinalue on rakennettu pääosin 1990-luvulla, eli sen rakennuskanta lähentelee suurten remonttien ajankohtaa.

”Moni asunto, joka siellä on ollut tarjolla, on varmasti ollut jo siinä kunnossa, että tarvitsisi tehdä isompaa remonttia.”

Pikku Huopalahdessa keskimääräiset neliöhinnat ovat laskeneet eniten Helsingissä. Asuinalue on rakennettu pääasiassa 1990-luvulla.

Hintojen nousu oli vähäistä eli alle prosentin muun muassa Pihlajamäessä, Pohjois-Vuosaaressa ja Pohjois-Meilahdessa.

Tiedot voivat vielä muuttua, sillä vuoden 2021 osalta luvut ovat ennakkotietoja. Yksittäiset asuntokaupat eri postinumeroalueilla saattavat lisäksi muuttaa asetelmaa ja vaikuttaa tilastoihin, koska alueet ovat koko kaupungin mittakaavassa pieniä.

Samalla kun asuntojen hinnat monin paikoin nousevat, markkinoilla on ennakoitu pitkään poikkeuksellisen matalalla pysyneiden korkojen nousua. Se lisäisi asuntovelallisten kuukausittaisia asumismenoja.

Euroopan keskuspankilta (EKP) odotetaan ensimmäistä koronnostoa jo tänä vuonna. Uskaltaako epävarmassa tilanteessa tehdä asuntokauppoja?

Rantasen mielestä uskaltaa, koska inflaatio syö lainaa rahan arvon heikentyessä eikä korkotason äkillistä singahdusta pitäisi olla näköpiirissä.

Tärkeää on varautua tulevaan. Asuntolainaa haettaessa pankit tekevät kuluttajille stressitestin, joka mittaa asiakkaan maksukykyä kuuden prosentin korolla. Näin korkeista koroista ollaan kuitenkin vielä kaukana.

”Tuskinpa EKP:n ohjauskorko yli yhden prosenttiyksikön nousee vielä vuoteen 2025 mennessä, jollei nyt jotain erikoista tapahdu”, Rantanen sanoo.

Yksi tapa varautua korkomenojen kasvuun on kasvattaa säästöjä. Pankit myös myyvät korkosuojaa. Korkokatot ovat tosin melko kalliita, ja riskinä on, ettei velallinen välttämättä hyödy niistä. Sijainnillakin on yhä merkityksensä.

”Asuntojen hintojen on ennustettu tulevaisuudessakin pääkaupunkiseudulla ja etenkin Helsingissä nousevan.”

Suurin nousu näyttää nyt kuitenkin olevan ohi. OP-ryhmän ekonomistit arvioivat, että hinnat nousevat tänä vuonna vielä 2,5 prosenttia viime vuodesta mutta ensi vuonna enää 1,5 prosenttia.

Sp-Kodin ennusteen mukaan asuntojen hinnat nousevat pääkaupunkiseudulla 4,5 prosenttia tämän vuoden aikana.

OP:ssä alueellista ennustetta ei ole julkistettu. Ekonomisti Joona Widgrén sanoo yleisellä tasolla, että pääkaupunkiseudulla asuntojen hintojen nousun odotetaan edelleen olevan vahvempaa kuin koko maassa.

”Arvioisin, että nousu on tänä vuonna pikkaisen maltillisempaa kuin viime vuonna. Viime vuosina hintojen nousu on ollut pääkaupunkiseudulla melkein tuplat koko maan noususta.”