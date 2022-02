Viestipalvelu Wilmasta luovutaan Espoossa ja Vantaalla. Tavoitteena on uusi oppimisen alusta.

Wilma on ollut kodin ja koulun yhteydenpitovälineenä jo vuosia.

Espoo ja Vantaa luopuvat koulujen viestipalvelu Wilmasta. Wilma korvataan uudella ohjelmalla.

Seitsemän kaupungin koulujen toisen aallon digiloikka alkaa lähestyä oppilaiden arkea.

Vuoden kuluttua Vantaalla, Espoossa, Jyväskylässä, Lahdessa, Oulussa, Tampereella ja Turussa kokeillaan uutta oppimisen palvelualustaa, joka on saanut nimekseen Digione.

Uudistus muuttaa kouluissa ja oppilaitoksissa tuttuja tapoja ja käytäntöjä. Se korvaa seitsemässä kehittäjäkaupungissa muun muassa viestipalvelu Wilman.

Wilma on jakanut käyttäjien tunteita etenkin kodeissa. Wilman kautta oppilaan suoriutumista ja käyttäytymistä koulussa on mahdollista arvioida yksinkertaisen värimerkinnän avulla. Opettajien keskuudessa on kuitenkin paljon vaihtelua siinä kuinka herkästi koulupäivän tapahtumat päätyvät värimerkinnöiksi viestipalveluun.

Uudessa palvelussa kodin ja koulun välinen kaikki viestintä ja asiointi kootaan yhteen paikkaan. Kodin ja koulun yhteistyöpalveluiden kehittäjäksi on valittu viestintäteknologian yritys Hailer.

Päätöksenteon palveluita kehittää Fujitsu Finland, luku- ja työjärjestyksiä itävaltalainen Untis ja opetuksen suunnittelua suomalainen Beanbakers. Hankintojen arvo on 7–10 miljoonaa euroa.

Ohjelmistotyötä on tehty jo ennen nyt julkistettuja hankintoja runsaan vuoden ajan.

Hankejohtaja Kirsi Lehto vertaa Digione-uudistusta terveydenhuollon kanta.fi-palveluun.

Kuten kanta.fi myös Digione yhdistää lukuisia erilaisia palveluita hyvin monipuolisen käyttäjäjoukon tarpeisiin. Uudistuksessa nivotaan yhteen opettajien, oppilaiden, huoltajien ja hallinnon eri ohjelmia, palveluita ja oppimismateriaaleja.

Pilottikouluissa kokeilu alkaa ensi vuoden maaliskuusta lähtien vähitellen.

”Jokaisessa kunnassa on ensi vuonna useita kouluja, joissa digialustaa pilotoidaan”, Lehto sanoo.

Muut mukana olevien kuntien koulut ja oppilaitokset ottavat palvelut käyttöön vuonna 2024.

Kehitystyössä on ollut yli 500 asiantuntijaa, joista suurin osa on koulutusalan ammattilaisia.

Uudistuksen lähtölaukaus oli vuonna 2019, kun Vantaa sai innovaatiorahoittaja Business Finlandilta runsaan viiden miljoonan euron summan tähän hankkeeseen.

Taustalla oli se havainto, että oppimisen digitaaliset palvelut ovat hyvin pirstoutuneita. Jokaiseen palveluun pitää kirjautua erikseen. Aikaa kuluu ohjelmien käynnistykseen, ja pinnaa kiristää käyttäjätunnusten ja salasanojen vaihtelu.

Nyt on syntymässä yhden luukun periaatteella toimiva oppimisen alusta.

Myös Helsinki on suunnitellut Wilmasta luopumista. Asiasta uutisoitiin vuonna 2019.