Espoon terveysasemilla on nykyisin kaksi henkilönostinta. Terveyspalvelujen johtajan Markus Paanasen mukaan nyt arvioidaan tarvitaanko niitä lisää.

Espoon kaupunki ja Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri Hus syrjivät viime syksynä vaikeasti vammaista asiakasta, joka ei saanut heti tarvitsemaansa hoitoa.

Yhdenvertaisuusvaltuutettu antoi kannanoton asiasta toissa viikolla ja suosittelee, että Hus ja Espoo maksavat asiakkaalle yhteisvastuullisesti 2 000 euroa hyvitystä.

Husin ja Espoon pitää myös toteuttaa syrjintää ehkäisevät parannukset, joita ne ovat valtuutetulle antamassaan selvityksessä aikoneet tehdä.

Vaikeasti vammaisen miehen äidin Christina Af Hällströmin mielestä yhdenvertaisuusvaltuutetun päätös on moraaliseettinen.

”Vaikeavammaiset nostettiin nyt poikani päätöksen kautta samalle tasolle kuin me muut. Vaikeasti vammainen otettiin vakavasti.”

Af Hällström sai lokakuussa Espoon Leppävaaran terveysasemalla sijaitsevasta HUSin röntgenistä pojalleen ajan. Hän kysyi jo etukäteen, pääseekö sinne pyörätuolilla ja onko terveysasemalla nostolaitetta.

Vastaus oli, että asia järjestyy.

Kun poika oli mennyt tutkimukseen, häntä ei voitukaan nostaa eli tutkimus jäi tekemättä. Hänet lähetettiin takaisin kotiinsa vammaisten asumisyksikköön.

Af Hällström soitti terveysasemalle tuohtuneena ja ihmetteli, miksi poika oli lähetetty terveysasemalta pois ilman tutkimusta.

”Minulle vastattiin, että terveysasemilla ei ole nostolaitteita, koska terveysasemat ovat käveleviä asiakkaita varten.”

Hän päätti soittaa myös lähiterveysasemalleen Ison Omenan terveysasemalle ja kysyi pitääkö paikkansa, että Espoon terveysasemat ovat vain käveleviä asiakkaita varten.

”Vastaus oli: Kyllä”, af Hällström kertoo puhelimessa.

Espoon terveyspalvelujen johtaja Markus Paananen sanoo yks’kantaan, että Espoon terveysasemat ovat kaikkia asiakkaita varten.

”Pahoittelen, jos kommunikaatio on ollut huonoa. Meillä on toimintakyvyltään hyvin erilaisia potilaita ja asiakkaita, joita asioi joka päivä terveysasemillamme. Uskoisin, että henkilökunnalla on tästä laajasti ymmärrys.”

Yhdenvertaisuusvaltuutettu kiinnitti huomiota siihen, että Husin ajanvarauksessa ei osattu antaa äidille oikeaa tietoa eli ohjata vaikeasti vammaista asiakasta alun perin tutkimuksiin Jorvin sairaalaan.

Jorvin sairaala pystyy ottamaan vastaan myös pyörätuolia käyttäviä potilaita.

Yhdenvertaisuusvaltuutetun mukaan olisi pitänyt myös huolehtia, että tieto asiakkaan erityistarpeista olisi välittynyt kaupungin terveysasemilla, Husin yksiköiden sisällä sekä Husin ja Espoon yksiköiden välillä. Näin olisi tiedetty tarve nostamiseen kykenevästä henkilökunnasta, kun asiakas tulee hoitoon.

Husin ja Espoon pitää huolehtia vastaisuudessa, että asiakaspalvelutilanteessa vammainen asiakas ei koe, että ei ole tervetullut terveyspalveluihin.

Sekä Espoo että Hus myönsivät, että ne eivät ole pystyneet järjestämään asioita niin, että vammainen asiakas olisi saanut hyvää hoitoa.

Hus ei pystynyt varmistamaan ajanvarauksessa annettavaa oikeaa tietoa eikä sitä, että asiakas olisi pystytty Leppävaarassa nostamaan. Espoo taas ei pystynyt huolehtimaan nostamiseen kykenevän henkilökunnan saatavuudesta.

”Nämä tilanteet on pääsääntöisesti pystytty hoitamaan hyvin. Joskus on jopa menty asiakkaan kotiin. Tiedossani ei ole, että tällaisia ongelmatilanteita olisi ollut paljon”, terveyspalvelujen johtaja Paananen sanoo.

Espoon tasa-arvo ja yhdenvertaisuustoimikunta tulee esittämään, että Espoon terveysasemille hankitaan nostolaitteet. Paanasen mukaan Espoon terveysasemilla on kaksi liikuteltavaa henkilönostinta.

”Arvioimme vielä tarvitaanko niitä lisää. Nostimien hankkimisessa pitää ottaa huomioon, että niitä tarvitaan verraten harvoin. Pitää myös olla henkilökuntaa, joka osaa käyttää niitä. Nostimet myös vievät tilaa.”

Vaikka nostolaitteita ei hankittaisikaan lisää, asiakkaat ohjataan Paanasen mukaan paikkaan, jossa nostin on käytössä.

Hus on luvannut kehittää toimintaa vastaavia tapauksia varten. Hus myös varmistaa, että tulevaisuudessa ajanvarauksessa on oikeat ja riittävät tiedot.