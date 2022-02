Haudoilta varastetaan kynttilöiden ja lyhtyjen lisäksi muun muassa enkelipatsaita ja kukkaistutuksia.

Kynttilöitä, lyhtyjä, muistoesineitä, enkelipatsaita, jopa kukkaistutuksia. Hautausmailta anastetaan monenlaista tavaraa pääkaupunkiseudulla.

Varkaat eivät jätä rauhaan edes lasten hautoja.

Helsinkiläisen Nora Ollaksen poikavauvan haudalta Malmin hautausmaalta vietiin suurehko enkelipatsas viime kesänä.

”Alkuun alkoi oksettaa. Millainen ihminen pystyy varastamaan haudalta jotain, ja vieläpä pienen vauvan haudalta. En pysty ymmärtämään, miten voi oikeuttaa itsensä moiseen”, Ollas ihmettelee.

Enkelipatsas oli omistettu Ollaksen Tomas-pojalle, joka menehtyi laskettuna aikana kohtuun 1.8.2019.

Vastaavaa on sattunut myös muille, Ollas tietää.

"Ystäväni, joka osti enkelipatsaan lahjaksi Tomakselle, on hänkin kokenut kohtukuoleman. Hänen vauvansa haudalta on monta kertaa käyty varastamassa led-kynttilät”, Ollas kertoo.

Hautaustoimen päällikkö Minna Aho Vantaan seurakuntayhtymästä vahvistaa, että anastuksia hautausmailta tapahtuu, sekä lasten että aikuisten haudoilla.

”Tämä on asiana ja ilmiönä tuttu. Aina silloin tällöin omaiset ilmoittavat, että haudalta on jotain viety, vaikka lyhty. Kaikki eivät ilmoita, eli voi tämä olla yleisempääkin kuin on tiedossa”, Aho sanoo.

Ahon mukaan seurakunta onkin ottanut tavaksi ohjeistaa omaisia, miten anastuksia voisi pyrkiä estämään.

"Vähän arvokkaimpiin esineisiin voi kirjoittaa vainajan nimen näkyviin. Mutta valitettavaa tämä on. Omaiset ovat järkyttyneitä ja hämmästyneitä, että kuinka joku voi tällaista tehdä. Tulee tyrmistyksen tunne.”

Hautausmailla on kameravalvontaa, mutta sekään ei aina estä pitkäkyntisiä.

"Siinä on aina ongelmana, että kun ihminen kumartuu haudalle ja ottaa esineen, niin emme voi tietää, onko henkilö omainen vai ulkopuolinen”, Aho sanoo.

Myös Helsingin seurakuntayhtymälle hautausmailta tapahtuvat anastukset ovat tiedossa oleva harmi.

”Toisinaan sitä tapahtuu, että haudoilta häviää yksittäisiä asioita”, sanoo hautaustoimen päällikkö Risto Lehto Helsingin seurakuntayhtymästä.

Muistoesineitä kuten leluja tuodaan Lehdon mukaan eniten lasten haudoille, ja välillä niitä katoaa.

”Kun omainen tuo haudalle jotakin, hän luovuttaa itsensä pienenä palasena myös. Siinä on aina valtava tunnearvo. Ehkä anastaja ei pysty ymmärtämään sitä, rakkautta ja muistoja, mikä esineeseen liittyy”, Lehto sanoo.

Toisinaan hautausmailla tapahtuu myös ilkivaltaa. Lehdon mieleen on painunut etenkin yksi poikkeuksellisen härski tapaus.

”Kymmenkunta vuotta sitten paikallaan olevista hautakivistä Malmin hautausmaalla irrotettiin ja vietiin pronssisia kirjaimia.”

Jos omainen huomaa, että haudalla ei ole kaikki kunnossa, asiasta kannattaa ilmoittaa seurakunnalle.

”Olisi hyvä, jos meidänkin tietoon tulee, jos jotain on viety”, Lehto sanoo.

Varkaiden pelossa Nora Ollas ei uskalla hankkia haudalle mitään arvokasta. Jotain kaunista muistopaikalla silti on aina.

"Meillä on iso lyhty ja koristeita vuodenajan mukaan, kuten kransseja ja kynttilöitä. Syksyllä virkkasin pehmonallen talvitamineissa. Ne ovat saaneet olla rauhassa. Mutta mitään järin kallista en enää vie. Kaikki voi lähteä, vaikka olisi kaiverrukset kuten enkelipatsaassa”, Ollas sanoo.