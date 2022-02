Antti Maarela sai 1 118 euron laskun Heleniltä ja päätti irtautua kaukolämmöstä kokonaan. Irtautuminenkin osoittautui kalliiksi.

Helsinkiläinen Antti Maarela kohtasi epämiellyttävän yllätyksen viime syksynä.

Helen ilmoitti lähes kaksinkertaistavansa perheen kuukausittaisen vesivirtamaksun.

Tämä tarkoitti perheelle lämmityksen kallistumista, sillä kaukolämmön hinta muodostuu osittain vesivirtamaksusta ja energiamaksusta.

Maarelan perheessä maksu oli 79 euroa kuukaudessa, mutta lokakuun alussa se nousi 148 euroon.

”Sen päälle tulee vielä lämmönkäyttömaksu erikseen. Lisäksi Helen lähetti meille 1 118 euron ”vesivirtasopimuksen muutosmaksun” sillä perusteella, että uudet mittaukset osoittavat, että aikoinaan maksoimme liian alhaiseen kulutukseen perustuvan liittymislaskun.”

Lopulta laskut ajoivat Maarelan perheineen taisteluun Helenin mielivaltaiselta tuntunutta hinnoittelua vastaan.

Maarela valitti maksuista Helenille, mutta se ei auttanut.

”Päätimme sitten irtisanoa koko kaukolämmön ja siirryimme maalämpöön. Jos kerran nyt tuli tuollainen outo takautuva perintä, mitä lie olisi tullut ensi vuonna.”

Kuluttajariitalautakunta tiedotti viime viikolla, että se pitää Helenin kaukolämmön hinnanmuutoksia ja -korotuksia osin kohtuuttomina.

Kaukolämmöstä irtautuminen osoittautui kuitenkin odotettua vaikeammaksi. Helen vaati Maarelalta reilun 5 300 euron irtautumismaksua.

Irrottautumisesta lätkäisty jättilasku sai Maarelan kääntymään kuluttajariitalautakunnan puoleen.

Maarela veti valituksensa pois, koska Helen halusi sopia asiasta.

”Summaa en voi kertoa, mutta maksu aleni merkittävästi.”

Maarelan mukaan kaukolämmön hinnoittelu on niin monimutkaista, ”ettei sitä normaali-ihminen pysty laskemaan auki”.

”Siellä on kaikenlaisia kertoimia, kuten sääkorjauskerroin ja lämpötilakerroin, ja ne muuttuvat kuukausittain. On hyvin hankala päästä siihen ytimeen, että mitä se aina milläkin hetkellä maksaa.”

Maarela on tyytyväinen maalämpöönsä.

Arvioitu kaukolämpölasku tammikuulle olisi ollut 600 euroa, tammikuun maalämpölasku oli 150 euroa.

”Tietysti maalämpöön siirtyminen on iso, 20 000 euron kertainvestointi, mutta ainakin sen hinta on varmemmin ennustettavissa kuin kaukolämmön.”

Kuluttajariitalautakunnan puheenjohtaja Pauli Ståhlberg ihmettelee, miksei kaukolämmön toimittamista ja jakelua kuluttajille ole säännelty lailla, kuten on tehty esimerkiksi talousveden, sähkön ja maakaasun kohdalla.

”Nyt hinnoittelu ja sopimusehdot voivat helposti johtaa kohtuuttomuuksiin, kuten on havaittu. Toivoisin, että lakien laatijat ottaisivat tästä asiasta koppia, ettei tämä jäisi pelkäksi yksittäisten riitajuttujen ratkaisuiksi.”

Lainsäännöksillä voitaisiin Ståhlbergin mukaan luoda ja taata kuluttajansuojan vähimmäistaso. Valvonnalla voitaisiin ennaltaehkäistä alan ongelmia ja erimielisyyksiä.

Lautakunta käsittelee täysistunnossaan irtautumismaksusta tulleita ratkaisupyyntöjä kevään kuluessa.

Helenin myynnistä ja asiakaspalvelusta vastaavan johtajan Anu-Elina Hintsan mukaan energiayhtiö ei ole tehnyt vielä mitään linjausta, aikooko se kohtuullistaa laskuja.

”En kommentoi yksittäisiä tapauksia, mutta laskutuksemme perustuu aiheutuneisiin kuluihin, joita pyrimme kilpailutuksilla minimoimaan asiakkaillekin”, Hintsa kertoo.

Osa irtautumismaksusta tehdyistä valituksista on peruttu, koska Helen on tehnyt sopimuksen asiasta valittaneiden kanssa.

Helenin tuhansien eurojen kaukolämmöstä irtautumismaksua Hintsa perustelee irtaantumisesta aiheutuneilla kuluilla.

Tarpeettomaksi jäävä kaukolämpöputki pitää katkaista jäätymis- ja vuotovaaran takia. Hinta on sama riippumatta siitä kuinka monta asuntoa kiinteistössä on. Oleellisempaa on se, sijaitseeko putki tiheään vai harvaan asutulla alueella.

”Onko putkessa muovisuojarakenne vai betonikanavarakenne? Tapahtuuko katkaisu tontin puolelta vai kadulta? Asiakas voi tehdä tai teettää kaivutöitä tai sitten Helen tekee ne”, Hintsa luettelee hintaan vaikuttavia tekijöitä.

Irtautumismaksu vaihtelee Hintsan mukaan reilusta 2 000 eurosta 6 600 euroon.

Hintsan mukaan ei riitä, että pientaloasukas tai taloyhtiö teettää yhteyden katkaisun vain talossa.

”Kaukolämpöputkissa on paineellinen kuuma vesi, joka vaatii katkaisussa vaativia muutostöitä. Käyttämättömiä putkia ei voi jättää asiakkaan tiloihin, koska niihin liittyy jäätymis- ja vuotovaaroja.”