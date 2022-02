Ravintolalautta vajosi jäihin Kotkassa, palo­mestari kehottaa uteliaita pysymään poissa eristetyltä alueelta: ”Paikka on vaarallinen”

Päivystävän palomestarin mukaan paikka on houkutellut paikalle uteliaita ihmisiä.

Ravintolalautta Ocean Bar upposi Kotkan Kantasatamassa lauantain vastaisena yönä. Havainnon tapahtuneesta teki ohikulkija lauantaina aamulla.

Päivystävä palomestari Juha Säämänen Kymenlaakson pelastuslaitokselta kertoi HS:lle, että 12 metriä korkeasta lautasta olivat näkyvissä ainoastaan ylimmät kansirakenteet.

Säämäsen mukaan onnettomuuspaikka, joka sijaitsee vajaan puolen kilometrin päässä merikeskus Vellamosta, on houkutellut paikalle uteliaita ihmisiä, vaikka pelastuslaitos on eristänyt alueen.

”Se on turistirysä. Ihmiset menevät nauhojen läpi. Paikka on vaarallinen, sinne ei kannata mennä. Jos lautta vaikka sattuu pyörähtämään, on vaarana, että joutuu jäiden alle.”

Uppoamisen syy oli vielä lauantaina päivällä hämärän peitossa. Säämäsen mukaan lautta on kuitenkin ollut huonossa kunnossa ja kallellaan ja sen ponttoneissa on ollut vuotoja.

Pelastuslaitos on päättänyt, ettei se lähde sukeltamaan jäihin. Säämäsen tiedossa ei ole, että lautassa olisi ollut ketään uppoamishetkellä.

Aiemmin ravintolalautta toimi Helsingissä Hakaniemenrannassa, josta se joutui lähtemään vuonna 2019 puuttuvan rakennusluvan takia. Lautta jatkoi toimintaansa Kotkassa kesällä 2020.

Helmikuussa Kymenlaakson käräjäoikeus tuomitsi muun muassa ravintolalautan toimitusjohtajan ympäristön turmelemisesta 60 päivän ehdolliseen vankeusrangaistukseen. Syyttäjän mukaan yhtiö oli toiminut jätelain vastaisesti päästämällä jätevettä mereen. Tuomio ei ole vielä lainvoimainen, ja siitä voi valittaa.

Ravintolalautan uppoamisesta on aiemmin kertonut muun muassa Yle.