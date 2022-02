Helsinkiläis­baarissa oli jo täysi hulina päällä, kun kiekko putosi jäähän aamu­­kuudelta – ”Varmaan 20 tölkkiä on mennyt”

Noin neljäkymmentä aamuvirkkua jännitti Rautatientorin On the Rocks -baarissa kiekkofinaalia kahvin, energiajuoman ja ykkösoluen voimin.

”Redbulli ja viis Lapin kulta purea!”

Kun kiekko putoaa jäähän Helsingin Rautatientorilla sijaitsevan On the Rocks -baarin lukuisilla näytöillä, sunnuntaina poikkeuksellisesti kello 5.30 avatussa yläkerran baarissa on päällä täysi hulina.

Tilauksia sinkoilee baarissa kuin normaalina baari-iltana.

Tarjoilu on rokkibaarin normaaliin linjaan nähden poikkeava. Kahvia, energiajuomia ja ykkösolutta menee kaupaksi.

Tiskillä kauramaitokahvia tarjoilevan ja tunnin yöunilla töihin 4.30 saapuneen ohjelmapäällikkö Iiro Ylösen mukaan paikalla on noin 40 kiekkofania.

”Vähän vielä tulee lisää”, hän tietää.

Ohjelmapäällikön mukaan käsillä on ”helposti” baarin ykkösoluen hetkellinen myyntiennätys.

”Varmaan 20 tölkkiä on mennyt. Saa nähdä riittävätkö varastot.”

On the Rocksin ohjelmapäällikkö Iiro Ylönen hörppäsi kahvia, Antero Jäntti tilasi ykkösolutta kiekkofinaalin ensimmäisellä erätauolla.

Idea paikan avaamisesta aamuvarhaisella on kuulemma ainutlaatuinen On the Rocksin historiassa.

”Kovina Suomi-faneina halusimme avata ja mahdollistaa tämän asiakkaillemme”, Ylönen kertoo perjantain välierän jälkeen syntynyttä päätöstä.

Mikäli Pekingin olympialaisten miesten jääkiekon finaaliottelu päättyy Suomen voittoon, ravintola on varautunut juhlien jatkumiseen. Alkoholin myynti alkaa aamuyhdeksältä ja alakerran klubi aukeaa hieman myöhemmin dj:n tahdissa.

Vauhdikkaasta meiningistä päätellen moni katsoja vaikuttaa saapuneen paikalle yön kostean odottelun jälkeen.

”Kautta rantain kuultiin, että täällä on jotain meininkiä”, tuomaripaitaan pukeutunut ja energiajuomaa hörppivä Joe Kaljonen sanoo.

Joe Kaljonen sai ystäviltään tuomaripaidan lahjaksi kymmenisen vuotta sitten. Nyt paidalle tuli käyttöä. ”Tää on ollut joku läppä”, hän sanoo.

Hän kertoo valvoneensa lyhyitä torkkuja lukuun ottamatta koko yön. Pohjiksi tuli katsottua naisten hiihtoa.

”Luovutin ja sitten harmitti, kun Kerttu saikin pronssia.”

Kaljonen ennustaa 2-1-voittoa Suomelle ensimmäisen erän jälkeen, kun Venäjä johtaa 0-1.

”Varmaan pitää lähteä Tokoinrantaan”, Kaljonen juonii ottelun jälkeistä elämää.

Suomi-paitoihin ja -kaulaliinoihin pukeutuneet Timo Sarkkinen ja Maria Yli-Kojola jännittävät ottelua baarin suurimman valkokankaan edustalla.

”Paikan päällä on eri tunnelma kuin jos katsoisi kotona läppärillä”, Sarkkinen kertoo ja avaa tärkeiden pelien katsominen baarissa kuuluvan traditioon.

”Mulla ei ole edes telkkaria”, Yli-Kojola painottaa perustetta saapua paikalle.

”Mä pelkään, että tulee jatkoaikaratkaisu”, Sarkkinen uumoilee pelin alussa.

Ensimmäisellä erätauolla Sarkkinen tarkentaa ennustettaan.

”Anttila tekee! Eikä turhia jäähyjä!” Suomen 2-1-voittoa povaava Sarkkinen tietää.