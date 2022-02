Mika Waltarin asunnon muuttamista kotimuseoksi vaikeuttavat puuttuva rahoitus ja rakennusvalvonnan säädökset.

Helsingin Etu-Töölössä sijaitseva Mika Waltarin kotiasunto on myytävänä Oikotie-palvelussa. Pyyntihinta on 1,3 miljoonaa euroa.

Waltarin perikunta on pitänyt asunnon koskemattomana siitä asti, kun Waltari kuoli vuonna 1979. Osa suomalaista kulttuurihistoriaa on siis vaarassa pyyhkiytyä, mikäli tuleva uusi omistaja ei halua pitää tiloja entisellään.

Perikunta on yrittänyt jo pitkään saada asuntoa muutetuksi museoksi, mutta esteenä on ollut Waltarin tyttärenpojan Joel Elstelän mukaan tarvittavan rahoituksen puuttuminen sekä muutokseen liittyvä byrokratia.

Asunnon omistajana pitäisi Elstelän mielestä olla sellainen taho, jolla olisi aikaa ja rahaa museon käytännön pyörittämiseen.

”Olisimme erittäin iloisia, jos siitä tulisi kotimuseo. Jos joku kulttuuriystävällinen instanssi sen ostaa, niin olemme hyvin valmiita keskustelemaan esimerkiksi irtaimiston myynnistä.”

Vaikka asunnon ostoon tarvittava alkupääoma ja mahdollisen museotoiminnan pidempiaikainen rahoitus löytyisivätkin, on museohankkeen tiellä vielä Helsingin kaupungin rakennusvalvonnan lupaprosessi.

Waltarin asunto sijaitsee talossa, joka on asemakaavassa asuinkerrostaloaluetta, sanoo Helsingin kaupungin korjaus- ja muutosrakentamisesta sekä kaupunkitilasta vastaavan lupayksikön päällikkö Salla Mustonen.

”Näkisin, että mikäli Mika Waltarin asunto haluttaisiin avata yleisölle niin sanottuna asuntomuseona, olisi olennaista löytää toiminnalle sellaiset raamit, että huoneiston käyttötarkoitusta ei tarvitsisi virallisesti muuttaa, vaan käyttötarkoitus säilyisi edelleen asuntona”, hän vastaa HS:lle sähköpostitse.

Asunnon käyttötarkoituksen muuttaminen ei näytä Mustosen mukaan mahdolliselta, sillä yleisötiloja ja asuintiloja koskevat hyvin erilaiset rakentamismääräykset. Ongelmiksi muodostuvat Mustosen mukaan ainakin uloskäyntien lukumäärä ja mitoitus.

Rakennusvalvonta on Mustosen mukaan valmis neuvottelemaan museokäytöstä, jos siihen löytyy kiinnostusta.

Kiinnostuneen tahon tulisi Mustosen mukaan tehdä selvitys asunnon soveltuvuudesta museokäyttöön ja jonkinlainen esitys museon toiminnasta.

Kaikkiin muutoksiin tarvittaisiin myös kiinteistön omistajan eli tässä tapauksessa taloyhtiön suostumus.

Mika Waltari asui Etu-Töölössä Tunturikadulla vuosina 1932–1979. Tämän jälkeen asunto on ollut perikunnan hallussa ja pitkälti siinä kunnossa, millaiseksi se Waltareilta jäi.

Helsingin kaupunginmuseon johtaja Reetta Heiskanen uskoo kotimuseon mahdollisuuksien huonontuneen myynti-ilmoituksen myötä.

”Täytyisi löytää ostaja, joka haluaisi tukea museon ajatusta ja perustamista. Pelkkä alkuinvestointi ei riitä, vaan pitäisi löytyä myös malli, jolla museon käyttötalous saataisiin pitkällä aikavälillä pyörimään.”

Mahdollisen museon käyttökustannuksiin ei kaupunginmuseon toimintabudjetista riitä rahoitusta ilman erillistä poliittista päätöstä, Heiskanen sanoo. Yleinen periaate on hänen mukaansa se, ettei kaupunki suoraan rahoita museotoimintaa.

Käytännössä asunnon muuttaminen museoksi vaatisi Heiskasen mukaan muun muassa suunnittelua museokokoelman osalta. Waltarin henkilökohtainen jäämistö tulisi esimerkiksi inventoida yhdessä perikunnan kanssa.

Käyttökustannusten kattamiseen vaihtoehtoina olisivat Heiskasen mukaan esimerkiksi säätiön pääomatuotoista saatava rahoitus, kaupungin poliittiseen päätökseen perustuva rahoitus tai valtionosuuksista saatava rahoitus. Myös kotimuseon omalla liiketoiminnalla voitaisiin ainakin osittain rahoittaa toimintaa.

Museoviraston erikoisasiantuntija Risto Hakomäki arvioi, että jos byrokraattiset esteet ja alkurahoitus saataisiin hoidettua, tulisi museolle vuosittaisia kustannuksia reilusti alle 100 000 euroa. Museovirastolla ei kuitenkaan ole mahdollisuutta ottaa museota hoitoonsa.

Mahdollinen kotimuseon ylläpitäjä voisi kattaa juoksevia kuluja esimerkiksi pääsymaksuilla, Hakomäki laskee.

”Mika Waltari on kansainvälisesti meidän tunnetuimpia ja käännetyimpiä kirjailijoitamme. Hänen perinnöllään on varmasti kansainvälistäkin kiinnostusta. Vieressä on myös Temppelinaukion kirkko, jossa käy noin miljoona ihmistä vuodessa, joten tämän tyyppisellä museolla on ilmiselvästi potentiaalia.”

Ylipäänsä Waltarien asunto olisi Hakomäen mukaan kiinnostava myös 1970-lukulaisen töölöläisen perheen ja elämäntavan aikakapselina.

Hänen arvionsa mukaan museohankkeen tulevaisuus näyttää kuitenkin huonolta.

”Asunnon omistajat ovat varmaan selvittäneet kaiken, mikä on selvitettävissä. Tietysti tämä julkisuus saattaa tuoda vähän uutta pohdintaa jossain päin.”