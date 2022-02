Länsi-Uudenmaan Poliisi tiedotti maanantaina Espoossa sattuneesta vakavasta väkivaltarikoksesta.

Espoon Haukilahdessa Kuhatiellä sijaitsevassa kerrostalossa tapahtui maanantaina vakava väkivaltarikos.

Tapauksen tutkinnanjohtaja Matti Högman vahvisti tiistaina, että kerrostaloasunnosta oli maanantaiaamuna kuulunut avunhuutoja.

Poliisi kertoo samalla, että asunnosta löytyi myöhemmin kuolleena nuori nainen.

”Murhaa tässä epäillään”, Högman vahvistaa.

Rikoksen uhri on noin 30-vuotias nainen, jonka epäilty tunsi kehonrakennusharrastuksen kautta. Epäilty oli määrätty uhria koskevaan lähestymiskieltoon.

Poliisi sai maanantaisen tiedotteen myötä jonkin verran vihjeitä miehen liikkeistä. Epäiltyä miestä ei kuitenkaan ole vielä tavoitettu.

”Emme ole vielä päässeet miehen jäljille. Kaipaamme yhä lisää vihjeitä”, Högman toteaa.

Poliisi epäilee, että mies on epäillyn rikoksen jälkeen liikkunut kävellen kohti Westendiä. Poliisin tietojen mukaan on mahdollista, että teosta epäilty mies voi liikkua pääkaupunkiseudulla tai Etelä-Suomen alueella laajemminkin.

Epäillyn kerrotaan olevan pituudeltaan 173-senttimetrinen, keski-ikäinen mies, joka on ruumiinrakenteeltaan roteva ja lihaksikas. Hänellä on lyhyet hiukset ja harmaa sänkiparta.

Päällään epäillyllä on nähty ruskea tai musta takki, jossa on karvakaulus, mustat housut ja musta pipo, jossa on tummia raitoja.

Poliisilla ei ole tiedossa ulkopuolisiin kohdistuvaa vaaraa, mutta poliisi kehottaa välttämään epäillyn lähestymistä itse.

Poliisi pyytää, että reaaliaikaiset havainnot miehestä ilmoitetaan hätänumeroon 112.

Muut havainnot voi välittää sähköpostitse osoitteeseen vihjeet.lansi-uusimaa@poliisi.fi tai puhelinnumeroon 0295 413 031.