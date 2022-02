Ilmastonmuutoksen seurauksena merenpinnan odotetaan nousevan sitä mukaa kuin jäätiköt sulavat. Tänään maanantaina julkaistaan ilmastokriisin vaikutuksiin ja niihin sopeutumiseen keskittyvä hallitustenvälisen ilmastopaneelin IPCC:n raportti.

Suomessa merivesi voi tulvia entistä useammin ja paikoin voimallisemmin.

Jo nyt ympäristöviranomaiset ennustavat, että kerran sadassa vuodessa Suomenlahden vedenpinta voi nousta lähes kaksi metriä normaalitason yli.

Helsingille ja Espoolle tämä 1,93 metrin tulva aiheuttaisi melkoisia vaikeuksia.

Se peittäisi nyt alueen, jossa on liki 1 000 rakennusta, noin 50 kilometriä ajoteitä ja yli 70 kilometriä kevyen liikenteen väyliä. Tulvan saartamiksi jäisi noin 1 600 asukasta.

Ilman erityisiä tulvatoimia merivesi nousisi uhkaamaan Helsingin Kyläsaaressa ja Verkkosaaressa alueita, joille rakennetaan parhaillaan satoja uusia asuntoja. Arabianrannassa meri kurkottaisi ääritilanteessa asuintalojen väliin.

Vuosaaressa ja Östersundomissa laajat alueet joutuisivat veden valtaan, ja Kauppatorilla laineet liplattaisivat kohti kaupungintalon kivijalkaa.

Espoossa vesi nousisi muun muassa Laajalahden luonnonsuojelualueelle, Otaniemen pohjoisosiin ja Haukilahden rannoille. Ilman erityistoimia merivesi valtaisi myös Suomenojan sekä Espoon länsiosien rantoja.

Hätä ei kuitenkaan ole tämän näköinen. Espoo ja Helsinki ovat jo vuosia rakentaneet kriittisiin paikkoihin tulvaesteitä ja varautuneet siihen, että uusilla asuinalueilla maapohjaa korotetaan ennen kuin rakentaminen edes alkaa.

Espoon ja Helsingin viime vuonna valmistuneesta tulvariskien hallintasuunnitelmasta ilmenee, että nykyinen tulvasuojaus pelastaisi parimetriseltä tulvalta nyt 122 rakennusta ja 3,8 kilometriä ajotietä.

Tulvapenkereitä on rakennettu muun muassa Helsingin Marjaniemessä, Vartiokylänlahdella ja Laajasalossa sekä Espoossa Nuottaniemessä ja Otsolahdella.

Uusilla asuinalueilla – esimerkiksi Helsingin Jätkäsaaressa, Hernesaaressa, Verkkosaaressa ja Kyläsaaressa sekä Espoon Suomenojalla – maapohjaa korotetaan kolmisen metriä yli meren normaalin vedenpinnan, jotta mahdollinen supertulva ei pääsisi kostuttamaan uusien talojen perustuksia.

”Esimerkiksi Perkkaalla korotettiin maata 2,8 metriä ja vielä vähän sen päälle, jotta aaltoilu ei ulottuisi taloihin saakka”, sanoo Espoon katupäällikkö Esa Rauhala.

Kun uusia alueita rakennetaan tai vanhoja peruskorjataan, suunnittelijat Espoossa ja Helsingissä tutkivat tulvaennusteita tarkasti. Esimerkiksi Hernesaaren ulointa kärkeä on määrä korottaa noin neljällä metrillä meriveden pinnan yläpuolelle, koska niemenkärki on alttiina kovalle aallokolle.

Helsingin kaupungin johtava asiantuntija Eija Kivilaakso sanoo, että tulvatarkastelut otetaan huomioon, kun kaavoitetaan rannan tuntumaan. Näin tehdään esimerkiksi Hermanninrannassa ja Kyläsaaressa.

Arabianrantaa ennätettiin suunnitella 2000-luvun taitteessa niin, että rantapuiston on annettu tulvia, kun meriveden taso nousee.

Kaupunki selvitti Arabianrannan rantapuiston korottamista, mutta se todettiin tavattoman kalliiksi.

Asukkaat Arabianrannassa ovat tottuneet siihen, että aika ajoin vesi nousee koivikoiden tuntumaan.

Arabianrannassa merivesi nousee rannan kävelyteille toistuvasti. Vuosia alueella asunut Juho Lamminmäki on tottunut satunnaisiin tulviin.

Juho Lamminmäki on asunut Arabianrannassa vuodesta 2015 lähtien. Hän on nähnyt, miten vesi peittää rannan kävelytiet. Tilanne ei silti huolestuta, koska merivesi ei ole koskaan ulottunut asuinkortteleihin.

Suvi Kankkosta ja Jani Poikelaa tulvimisen uhka mietityttää, koska he asuvat talonsa alimmassa kerroksessa. Pahimmassa tapauksessa vettä voisi nousta pihamaalle.

”Mutta tähän mennessä 1,20 metrin tulva on ollut korkein”, Poikela sanoo.

Jussi Helamaalla on yksinkertainen ohje tulvatilanteisiin: ”Ei sinne veteen tarvitse mennä”, hän sanoo ja jatkaa hiihtolenkkiään rannan tuntumassa.

Arabianrannan ladulla on ollut vilskettä viime päivänä. Jussi Helamaa kiersi rantalatua tiistaina.

Jos Arabianrannassa asuinkorttelit ovat turvassa usein tapahtuvilta tulvilta, Helsingin Kauppatorilla tilanne on toinen.

Kauppatoria tai muitakaan vanhoja kortteleita ei voida suojata maapohjaa korottamalla. Vuoden 2005 loppiaisena merivesi nousi normaalitasoon verrattuna 1,51 metriä eivätkä laiturin reunalle kasatut hiekkasäkit pystyneet estämään veden nousua.

Kivilaakso pitää vuoden 2005 poikkeuksellista talvitulvaa käännekohtana Helsingin tulvavarautumisessa, koska se aiheutti suurta tarvetta puuttua myös vanhan kaupunki­rakenteen tulvasuojeluun.

Suomenlinnan lautan terminaali joutui veden saartamaksi loppiaisena 2005.

Helsingin pelastuslaitos on vuoden 2005 tulvan jälkeen tarkentanut suunnitelmia historiallisen keskustan suojaamiseksi, mutta tilapäisessä suojauksessa käytettäisiin yhä hiekkasäkkejä.

”Niitä käytettäisiin vähän eri tavalla ja estettä tiivistettäisiin muovilla”, sanoo palomestari Sami Lindberg.

Helsingin kaupungilla on juuri aloittanut työryhmä, jonka tehtävänä on suunnitella Kauppatorille uudentyyppistä tulvasuojausta. Yksi mahdollinen vaihtoehto saattaisi olla laiturin reunaan tehtävät urat, joihin voisi tulvatilanteessa napsauttaa tukevia aitaelementtejä.

Vedennousua Helsingin keskustaan torjuu myös Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY), jonka vastuulla on mereen purkautuvien hulevesiviemäreiden venttiilien sulkeminen.

Jos venttiilejä ei suljeta ajoissa, vesi voisi nousta esimerkiksi Mikonkadun ja Kaisaniemenkadun risteykseen.

Pelastuslaitoksen huolena ovat myös tulvatilanteet, joissa vesi katkoo pelastusajoneuvojen kulkureittejä. Lindbergin mukaan silloin tulisivat tarpeeseen laitoksen oma venekalusto ja muilta viranomaisilta lainattavat veneet.

Tulvatoimien kannalta hankala on Kauppatorin lisäksi Töölönlahden ympäristö. Arvorakennukset, kuten Finlandia-talo, pitäisi suojata.

Töölönlahden valuma-alue on laaja, ja vedenpinta voi nousta joko rankkasateiden tai meritulvien vuoksi.

”Töölönlahteen on juuri johdettu myös Pasilan alueen hulevedet, ja ne putket ovat isoja”, kaupungin asiantuntija Eija Kivilaakso muistuttaa.

Töölönlahden tulvimista rajoittamaan on suunniteltu tulvaportteja pääradan sillan alle. Niiden pitäisi toteutua parin lähivuoden aikana.

Marilin Ranta ei ole havainnut erityistä tulvimista Espoon rantaraitilla Haukilahdessa.

Espoossa seuraava iso peruskorjauskohde on Kivenlahden Meritori, jonka tulvasuojaukseksi suunnitellaan betoniaitausta.

Esa Rauhala arvioi, että tulvasuojaus korottaa Meritorin peruskunnostuksen urakkahintaa yli miljoonalla eurolla. Suojaus on kuitenkin tehtävä, koska muutamat kiinteistöt rannan läheisyydessä ovat jäämässä tulvarajan alapuolelle.

Haukilahdessa meriveden lisäksi aiheuttavat tulvia rankkasateet ja sulamisvedet Gräsanojan rannoilla.

”Suunnitelmat Gräsanojan tulvatoimista ovat jo pitkällä, ja tästä on järjestetty asukastilaisuus viime vuonna. Lupakäsittely on mutkikas”, Rauhala sanoo.

Kaupunkipuroa on määrä ruopata, ja sen uomaa aiotaan paikoin leventää, jotta vedelle saadaan lisää tilaa. Gräsanojaa on viimeksi ruopattu 1950-luvulla.

Rauhala arvioi, että Gräsanojan tulvatoimien kustannukset kasvavat yli viiteen miljoonaan euroon

Haukilahden rannalla reippailevia ihmisiä Espoon tulvatoimet kiinnostavat, vaikka kovin suuria tulvahaittoja ei ole havaittu.

Mikael Willberg oli perillä Gräsanojan ruoppaussuunnitelmista.

”Haukilahdessa merivesi ei ole juurikaan tulvinut viime vuosina. Toista oli noin 15 vuotta sitten, kun Westendissäkin vesi nousi rannoille”, Willberg muistelee.

Gräsanojaan suunnitellut tulvatoimet kiinnostavat Mikael Willbergiä.

Kööpenhaminassa ja Espoossa asuva Marilin Ranta sanoo, ettei ole havainnut Espoossa mitään erityistä tulvimista. Sen sijaan Kööpenhaminassa tulvahaitoista puhutaan enemmän.

Näin on myös Suomenlahden itäisessä pohjukassa, mistä pietarilainen Oleg Languev on kotoisin. Pietarissa meritulvan riski on aina läsnä: Neva tulvii ja rankkasateet aiheuttavat ongelmia.

”Olen asunut Espoossa kohta kolme vuotta enkä ole havainnut ainakaan täällä rantaraitilla tulvimista. Ilmastonmuutos voi vaikeuttaa tilannetta.”

Oleg Languevin entisessä kotikaupungissa Pietarissa tulvahaitta toistuu usein.

Itämeren reunavaltioista Suomen tilanne ei ole tulvatilanteessa kaikkein huonoin. Esa Rauhala katsoo, että Espoon tulvariskit ovat hallinnassa kohtalaisen hyvin.

Eija Kivilaakson mukaan Itämeren vanhoissa kaupungeissa tulvien torjunta on huomattavasti vaikeampaa kuin Suomessa, koska ranta-alueet ovat loivia ja vanhat kaupungit on rakennettu matalalle.

”Kokonaistilanne on pääkaupunkiseudulla varsin hyvä. Meillä tulvaennusteet ovat jo pitkään perustuneet uusimpiin ilmastoennusteisiin”, Kivilaakso lohduttaa.