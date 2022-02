Maanantainen myräkkä kuorrutti Helsingin kermaleivosmaisen lumikuorrutuksen alle. Kaunis kaupunki ei ilahduttanut helsinkiläisiä, joilla oli vaikeuksia liikkua.

Helsingin keskustassa asuva Pauliina Lampinen peruuttaa suojatiellä Viiskulmassa Punavuoren ja Ullanlinnan rajalla tiistaina. Perässään hän raahaa lastenrattaita.

”Meidän on aika haasteellista liikkua. Jos minulla ei olisi näitä rattaita, varmaan nauttisikin tästä talvesta”, hän sanoo päästyään suojatieltä jalkakäytävälle.

Lumi on hankaloittanut Lampisen ja hänen kaksi kuukautta vanhan vauvansa ulkoilua useita kertoja eikä Helsingin kaupunki saa häneltä kiitosta katujen talvikunnossapidosta.

”Pitäisi esimerkiksi huomioida lumikasat tällaisissa kohdissa, joissa ylitetään tie. Lastenrattailla tai pyörätuolissa liikkuvat eivät pääse mitenkään eteenpäin”, Lampinen sanoo.

”Eilen jätin vauvan spontaanisti naapurin hoitoon, kun vein esikoisen päiväkotiin, koska me emme päässeet liikkumaan. Pitää käyttää kaikkia keinoja, joita keksii.”

Lumi on vaikeuttanut myös muhkuraisella Tarkk’ampujankadulla kävelykepin ja ostoskärryn kanssa varovasti kävelevän Kata Sulanderin elämää.

Hän ei ole tänä talvena viitsinyt lähteä edes joka päivä ulos.

”Kyllähän tämä aika hurjaa on, ja koko ajan saa katsoa, ettei tule lunta niskaan.”

Helsingin talvikunnossapito saa Sulanderilta vitosen tai kutosen arvosanan.

Kata Sulander katsoo päivittäin ikkunasta, uskaltaa ulos lähteä. Lumikinosten yli kiipeily ei eläkeläistä houkuttele.

” "Kun ajattelimme, että hommat on tehty, tuli tämä lumikaaos taas ja rinki alkoi uudestaan.”

Kulman takana Korkeavuorenkadulla maahan jysähtää kasa lunta. Se ei tule taivaalta vaan talon katolta. Lumenpudottajat saavat kuulla kunniansa.

”Missä ovat puomit? Ihan järjetöntä”, huutaa joku.

Kadulla lumenpudotusoperaatiota valvoo alamies Ville Kuismanen.

”Näitä mielensäpahoittajia on aina välillä, ei hirveän usein”, hän sanoo ja pyytää katolla keikkuvaa kollegaansa pitämään tauon, jotta jalankulkijat pääsevät turvallisesti luikahtamaan kivijalkaliikkeisiin.

Lumenpudottajille talvi on ollut poikkeuksellisen kiireinen. Kuismanen kertoo tekevänsä jopa kymmentuntisia työpäiviä.

”Melkein heti, kun on kaikki saatu pudotettua ja sulanut, niin tulee lisää. Eilen kun ajattelimme, että hommat on tehty, tuli tämä lumikaaos taas ja rinki alkoi uudestaan.”

Ville Kuismanen valvoi lumen pudottamista.

Isä Arnis ja poika Victor Celmins kaivoivat autoa lumesta.

Paavo Markkanen liikkui lihasvoimalla, kun raitiovaunu jätti saapumatta Ullanlinnassa.

Korkeavuorenkadulla vastaan tulee kahvia pahvimukista nautiskeleva Paavo Markkanen. Hän on joutunut ottamaan jalat alleen, kun raitiovaunu ei tullut ja auto on hautautunut lumen alle Kumpulassa toisella puolella kaupunkia.

”Parina aamuna on tullut tehtyä tunnin verran lumitöitä ennen kuin on päässyt lähtemään. Koetan käyttää joukkoliikennettä mahdollisimman paljon ylipäätään, kun auton käyttö on ollut sen verran kallista nykyisillä dieselin hinnoilla.”

Vaikka lumi vaikeuttaa arkea, Markkaselta heltiää ymmärrystä katujen kunnossapitäjiä kohtaan.

”Jokainen varmaan tekee parhaansa, että tiet saadaan auki. Lunta on tullut tänä talvena niin paljon, ettei tälle oikein voi mitään. Resurssit rupeavat tulemaan vastaan.”

Veljekset Felix ja Kasper Sirviö ottivat lumesta ilon irti isänsä Tommi Sirviön kanssa Sinebrychoffin puistossa.

Sinebrychoffin puistossa talvilomaa viettävää Tommi Sirviötä, Felix Sirviötä,11, ja Kasper Sirviötä, 7, lumi ei haittaa, päinvastoin.

Uudenmaankadulla asuva isä ja pojat ovat tulleet lähimäkeensä harjoittelemaan pian alkavaa laskettelumatkaa varten. Varusteisiin kuuluvat rattikelkka, liukuri, minilumilauta ja itse rakennettu lumisurffilauta.

"Keskiviikkona lähdetään Itävaltaan isompaan mäkeen”, Tommi Sirviö sanoo.

Sitten lumikaaos iskee pulkkamäkeenkin. Stiga jää jumiin lumeen.

”Tämä ei lähde liikkeelle”, Kasper Sirviö huutaa isälle, jonka lumisurffilauta on vienyt jo kauas.

Jalankulkija Mannerheimintiellä Meilahdessa.