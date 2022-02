58-vuotiaan miehen epäillään murhanneen 30-vuotiaan naisen asunnossa Haukilahdessa. Rauhallisena pidetyn alueen asukkaat yllättyivät murhaepäilystä.

Kuhatiellä on rauhallista. Muutama asukas tekee lumitöitä edellisillan myräkän jäljiltä, ja lumiaurat työntävät lumimassoja teiltä penkoille.

Toisella puolella tietä nököttää kerrostaloja, toisella puolella on rivitaloja.

Mistään ei arvaisi, että tällä kadulla Espoon Haukilahdessa tapahtui epäilty murha.

Kuhatiellä sijaitsevan kerrostalon asunnosta löytyi maanantaina kuollut nainen. Aikaisemmin aamulla asunnosta oli kuultu avunhuutoja.

Poliisi epäilee noin 30-vuotiaan naisen murhasta 58-vuotiasta miestä, joka tunsi uhrin kehonrakennusharrastuksen kautta. Epäilty oli määrätty uhria koskevaan lähestymiskieltoon.

Poliisi ei ole vielä saanut kiinni murhasta epäiltyä miestä.

Haukilahti tunnetaan yhtenä Espoon vauraimmista asuinalueista. Kultahammasrannikko-lempinimellä tunnettuun alueeseen kuuluu Haukilahden lisäksi sen naapurissa sijaitseva Westend.

Miten Haukilahdessa on otettu vastaan uutiset tapahtumista?

Epäuskoisesti ainakin. Ja hieman varovaisesti.

Kun epäilty on vielä vapaalla jalalla, kukaan ei halua kertoa tiedoistaan omilla kasvoillaan tai nimellään.

Lumitöitä pihalla tekevä mies kertoo, että näki edellisenä päivänä poliisit kerrostalon edustalla. Se pisti silmään, sillä alue on yleensä hyvin rauhallista.

”Ei tämä kivalta tunnu”, mies kertoo. Hän on asunut alueella jo vuosikymmeniä.

Pelkäätkö, että epäilty olisi vielä alueella?

”Enemmän minä [Vladimir] Putinia pelkään kuin tätä epäiltyä”, hän sanoo ja jatkaa lumitöitä.

Kadulla vastaan tulee nuori nainen. Hän asuu Kuhatiellä sijaitsevassa kerrostalossa ja kuuli uutiset murhasta maanantaina äidiltään.

”Tuli häkeltynyt olo”, hän kertoo.

”Tätä ei saa kuitenkaan jäädä miettimään liikaa, asioita tapahtuu. Uskallan jatkossakin mennä ulos.”

Naapurustossa asuva rouva kertoo, että edellisenä yönä asia askarrutti mieltä. Uni ei meinannut tulla.

”Ei pelota enää”, hän kuitenkin sanoo.

Poliisi pyytää vihjeitä murhasta epäillyn löytymiseksi. Miehen epäillään liikkuneen murhan jälkeen kävellen kohti Westendiä.

Poliisin mukaan on myös mahdollista, että teosta epäilty mies voisi liikkua pääkaupunkiseudulla tai Etelä-Suomen alueella laajemminkin.

Mies on pituudeltaan 173-senttimetrinen ja ruumiinrakenteeltaan roteva ja lihaksikas. Hänellä on lyhyet hiukset ja harmaa sänkiparta.

Päällään epäillyllä on nähty ruskea tai musta takki, jossa on karvakaulus, mustat housut ja musta pipo, jossa on tummia raitoja.

Epäillyllä on aiempaa rikostaustaa, sillä hänet on aiemmin tuomittu Helsingin käräjäoikeudessa vuoden ja kymmenen kuukauden mittaiseen ehdollisen vankeusrangaistuksen 16-vuotiaan naisen raiskauksesta.

Helsingin hovioikeus kovensi annettua tuomiota kahden vuoden ehdottomaksi vankeustuomioksi viime marraskuussa.