Nivelbussit palasivat liikenteeseen tänään keskiviikkona.

Runsas lumentulo on vaikeuttanut bussiliikennettä eri puolilla Helsinkiä niin paljon, että Helsingin seudun liikenne (HSL) tiedotti keskiviikkona aamulla poikkeuksellisen monien vuorojen peruutuksista.

Vaikeuksissa ovat olleet myös pitkät sähkönivelbussit, jotka aloittivat liikennöinnin kantakaupungin linjoilla 20 ja 30 viime syksynä.

Helsingin Fredrikinkadulla Viiskulmassa on ajoittain tarvittu pelastuslaitoksen vetoapua, jotta mäkeen jumittunut nivelbussi on saatu liikkeelle.

HS:n lukija Kullervo Latvanen todisti maanantaina raitiovaunussa liikennetukosta Viiskulmassa, kun nivelbussia autettiin ylös mäkeä. Tiistaina hän kuvasi vastaavaa tilannetta. Laitisen kuvissa näkyy lähes poikittain kadulle ajautunut pitkä nivelbussi ja renkaiden taakse ripoteltu hiekka.

”Purskahdin nauruun, kun näin, että taas sama tilanne”, Latvanen sanoo.

Runkolinjoja 20 ja 30 liikennöi Nobina. Liikennejohtaja Mårten Winqvist arvioi, että maanantain ja tiistain aikana satanut lumi on ollut tämän talven kolmesta lumimyräkästä pahin, ja aiheuttanut eniten ongelmia.

”Vaikeuksia on ollut Viiskulmassa, mutta myös muualla. Me tutkimme parhaillaan rengasvaihtoehtoja, mutta se on sitten varautumista seuraavaa talvea varten.”

Pahan lumikurimuksen vuoksi Nobina on vaihtanut kalustoa. Sähkönivelbusseja on etenkin tiistaina korvattu 3-akselisilla dieselbusseilla, joihin mahtuu melkein yhtä paljon matkustajia kuin nivelbusseihin.

”Niiden etu on telinkevennin. Kuljettaja voi nostaa takimmaisen akselin pyörineen ylös, jolloin koko bussin paino kohdistuu vetäviin pyöriin. HSL on ymmärtänyt tilanteen, ja antanut luvan kaluston tilapäiseen korvaamiseen.”

Winqvist on tehnyt pitkän uran bussiliikenteessä, ja kohdannut lumisia talvia aiemminkin. Tämä helmikuu on ollut poikkeuksellinen, koska lunta on tullut toistuvasti ja paljon.

”Ajokeli on ollut karmea”, Winqvist luonnehtii.

Nobinan sähkönivelbussien liikennöinti on Winqvistin mukaan palautunut keskiviikkona ennalleen.

Bussiliikenteessä oli keskiviikkona peruttuja vuoroja laajasti eri puolilla kaupunkia. Junaliikenteessä pääradan aamuliikennettä on entisestään hidastanut Tikkurilassa junanradalle jämähtänyt työkone.

Se missä määrin liikennetilanne paranee keskiviikon aikana on monen tekijän summa. Kaupunkien aurauskalusto huhkii täysillä, ja lumia korjataan pois kaduilta joka puolella pääkaupunkiseutua.

HSL:ltä ei osata ennakoida, milloin tilanne normalisoituisi.