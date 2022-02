Venäjän hyökkäys Ukrainaan oli odotettu pettymys, sanovat HS:n haastattelemat suomenukrainalaiset.

Suomessa asuvat ukrainalaiset heräsivät torstaina järkyttyneisiin tunnelmiin. Venäjä oli hyökännyt Ukrainaan eri puolilta maata.

”Heräsin aamuneljältä. Nukuin todella huonosti. Aavistin ehkä jotain. Sota on alkanut”, sanoo Ukrainalaisten yhdistys Suomessa ry:n puheenjohtaja Vassili Goutsoul.

Goutsoul on pettynyt Venäjään. Hän hakee sanoja, äänessä kuuluu huokauksia.

Yli kolme vuosikymmentä Suomessa asunut Goutsoul oli osannut odottaa Venäjän hyökkäystä, mutta toivoi viimeiseen asti toisenlaista ratkaisua kriisiin.

Toivoaan ukrainalaiset eivät ole silti menettäneet, hän sanoo.

”Olen saanut puhelinsoittoja ystäviltäni ja sukulaisiltani Ukrainasta. Tilanne on todella jännittynyt. He kuulevat pommien ja räjähdysten ääniä. Mutta ihmiset ajattelevat, että he ovat yhdessä valmiita taistelemaan ’modernia Hitleriä’, Putinia vastaa. Siitä ei ole epäilystäkään.”

Suomessa asuva entinen ammattilaisjalkapalloilija Denys Pervov kertoo seuraavansa uutisia vuorokauden ympäri stressaantuneena.

”Ei hyvältä näytä. Vielä joitakin päiviä sitten ajattelin, ettei Venäjä hyökkäisi muualle kuin Donetskin ja Luhanskin alueelle, mutta olin väärässä. Viimeiseen asti toivoin, ettei laajempaa hyökkäystä tapahtuisi.”

Pervovin mukaan hänen Etelä-Ukrainassa Nikolajevissa asuvat sukulaisensa siirtyivät kellariin sen jälkeen, kun heidän kotinsa ikkunat rikkoutuivat venäläisten pommitettua läheistä lentokenttää.

Toistaiseksi sukulaiset aikovat pysyä kotonaan ja esimerkiksi sähköt ja internet toimivat.

Suomenukrainalaiset ilmaisivat huolensa Ukrainan kriisin kehityksestä HS:n haastattelussa helmikuun alussa ja toivoivat Suomelta selvempää kannanottoa.

Torstaina aamupäivällä he järjestävät mielenilmauksen Eduskuntatalon edustalla ja iltapäivällä Mannerheimin patsaalla osoittaakseen tukensa Ukrainalle.