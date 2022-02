Tarvittaessa pystytään lisäämään Suomen 27 vastaanottokeskuksen paikkamääriä.

Maahanmuuttoviraston ylijohtajan Jari Kähkösen mukaan on mahdollista, että myös Suomessa asuvat ukrainalaiset voivat hakea turvapaikkaa.

Maahanmuuttoviraston ylijohtajan Jari Kähkösen mukaan Maahanmuuttovirasto varautuu jatkuvasti siihen, että Suomeen tulee uusia turvapaikanhakijoita.

Kun tilanne Ukrainassa on kärjistynyt, Maahanmuuttovirastossa on käyty läpi toimintoja ja katsottu, miten vastaanottojärjestelmää voidaan kehittää, jos pakolaisia on tulossa paljon.

”Suomen 27 vastaanottokeskuksessa on noin 3 200 paikkaa ja nykyinen käyttöaste on noin 70 prosenttia. Meillä on keskuksissa siis 30 prosenttia paikoista vapaana eli noin tuhat paikkaa.”

Vastaanottokeskuksista 20 on aikuisten ja perheiden vastaanottokeskuksia ja seitsemän yksin tulevia lapsia varten.

Vapaana olevat paikat pystytään Kähkösen mukaan ottamaan käyttöön käytännössä heti.

”Siinä mielessä meillä on hyvä valmius. Kovasti tietysti seuraamme, miten tilanne Ukrainassa kehittyy. Suomi ei todennäköisesti ole se ensimmäinen maa, johon pakolaiset Ukrainasta siirtyvät. Ihmiset pyrkivät lähimaihin, joissa on rauhallista ja turvallista.”

Aluksi ukrainalaiset voivat siirtyä myös Ukrainan sisällä.

Se antaa Suomelle myös aikaa reagoida, jos Ukrainasta lähtee ihmisiä liikkeelle. Kähkönen arvelee, että ensimmäisiä ukrainalaisia turvapaikanhakijoita voisi tulla Suomeen lähiviikkojen aikana.

Kähkösen mukaan turvapaikkaa Suomesta voivat hakea myös osa Suomessa asuvista ukrainalaisista, jotka ovat Suomessa vaikka työntekijöinä.

”He voivat olla ensimmäisiä, jotka turvapaikkahakemuksia jättävät.”

Maahanmuuttovirastolla on kolme transit-vastaanottokeskusta, joihin turvapaikanhakijat todennäköisesti ensimmäisenä lähetetään. Yksi niistä sijaitsee Helsingissä.

”Pystymme tarvittaessa lisäämään vastaanottokeskusten paikkamääriä. Sitten voidaan ottaa hätämajoituspaikkoja käyttöön nykyisissä vastaanottokeskuksissa 24–48 tunnin sisällä.”

Ääritilanteessa joudutaan perustamaan uusia vastaanottokeskuksia. Niiden perustaminen vaatii useampia kuukausia aikaa.

Vastaanottokeskusten vapaana olevat paikat ovat jakautuneet ympäri Suomen.

Kun ukrainalainen henkilö tulee rajalle ja pyytää turvapaikkaa ja suojelua Suomesta, rajaviranomainen hoitaa omat tehtävänsä ja ohjaa hänet lähimpään vastaanottokeskukseen. Ukrainalaiset voivat mennä myös poliisiasemalle hakemaan turvapaikkaa.

Maahanmuuttovirastolla on kolme niin kutsuttua transit-vastaanottokeskusta: Helsinki, Oulu ja Joutseno. Joku niistä on todennäköinen vastaanottokeskus, johon henkilö ensimmäiseksi majoitetaan.

Maahanmuuttoviraston omassa Helsingin vastaanottokeskuksessa on 150 paikkaa. Pääkaupunkiseudulla on lisäksi Luonan yksikkö Vantaalla. Suomessa vastaanottokeskuksia pitävät Luonan lisäksi Suomen punainen risti ja jotkin kaupungit.

Maahanmuuttovirastolla on turvapaikanhakijoista vastuu siihen saakka, että henkilö saa Suomesta mahdollisesti oleskeluluvan tai hänet poistetaan maasta. Kun turvapaikanhakija saa oleskeluluvan, hän siirtyy vastaanottavan kunnan vastuulle.

”Kriisi saattaa kaupunkien osalta näkyä aiemmin jo siinä, että esimerkiksi Suomessa asuvat ukrainalaiset ovat tilanteesta niin huolissaan, että tarvitsevat apua sosiaali- ja terveyspalveluista.”

Jos turvapaikanhakijoita tulisi todella paljon, Maahanmuuttovirasto tekisi yhteistyötä kuntien kanssa jo turvapaikkaprosessin aikana.